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Peste 2.200 de fragmente ale unui meteorit extrem de rar, descoperite în Elveția. A ajuns pe Pământ acum 175.000 de ani

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Big asteroid, meteorite or comet in the space near planet Earth. Potentially hazardous asteroids (PHAs). Elements of this image furnished by NASA.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Primul fragment, găsit de un fermier Singurul meteorit de fier din grupa IIG cunoscut în Europa Unele fragmente au fost transportate de ghețari

Peste 2.200 de fragmente ale meteoritului Twannberg au fost descoperite în cantonul Berna din Elveția, într-unul dintre cele mai importante câmpuri meteoritice din Europa. Corpul ceresc, care ar fi cântărit cel puțin 250 de tone, s-a dezintegrat la intrarea în atmosferă în urmă cu aproximativ 175.000 de ani, relatează Euronews.

Fragmentele au fost găsite pe Twannberg și Mont Sujet, deasupra lacului Biel, într-o zonă cercetată de mai multe decenii. Numărul descoperirilor a depășit acum 2.200, ceea ce arată că resturile corpului ceresc s-au împrăștiat pe o suprafață mult mai întinsă decât se presupunea inițial.

Meteoritul Twannberg nu a lovit Pământul sub forma unui singur bloc masiv, ci s-a dezintegrat la intrarea în atmosferă. Resturile sale au fost împrăștiate pe o zonă de aproximativ șase kilometri în regiunea Jura din cantonul Berna.

Oamenii de știință estimează că obiectul cosmic ar fi avut inițial un diametru cuprins între patru și 20 de metri și ar fi cântărit cel puțin 250 de tone.

Primul fragment, găsit de un fermier

Primul fragment cunoscut al meteoritului a fost descoperit la 9 mai 1984. Un fermier elvețian a găsit pe un câmp un bloc neobișnuit, cu o greutate de aproximativ 15 kilograme.

Inițial, nu a fost clar despre ce obiect era vorba. Analizele efectuate ulterior au arătat că blocul era alcătuit din fier și provenea din spațiul cosmic.

În deceniile următoare au fost descoperite noi fragmente, iar folosirea sistematică a detectoarelor de metale a dus la creșterea rapidă a numărului de bucăți cunoscute.

„În urmă cu zece ani existau 400 de fragmente, iar acum sunt peste 2.200”, a declarat pentru postul elvețian SRF geologul Beda Hofmann, de la Muzeul de Istorie Naturală din Berna.

Singurul meteorit de fier din grupa IIG cunoscut în Europa

Meteoritul Twannberg face parte din categoria meteoriților de fier și a fost clasificat în grupa extrem de rară IIG. Este singurul meteorit de fier din această grupă cunoscut până acum în Europa.

Acest tip de meteorit se remarcă printr-un conținut neobișnuit de scăzut de nichel și o concentrație ridicată de fosfor. La nivel mondial sunt cunoscute doar câteva exemplare din această categorie.

Fragmentele sunt deosebit de valoroase pentru cercetători, deoarece pot oferi indicii despre compoziția și evoluția corpurilor cerești și despre începuturile Sistemului Solar.

Unele fragmente au fost transportate de ghețari

Potrivit experților, unele dintre fragmentele găsite recent au fost transportate de ghețari.

În urmă cu aproximativ 175.000 de ani, ghețari uriași acopereau regiuni întinse ale Podișului Elvețian, iar în unele zone stratul de gheață depășea grosimea de un kilometru.

Noile fragmente au fost descoperite la altitudini mai mari decât cele găsite anterior și le-ar putea oferi cercetătorilor informații despre întinderea maselor de gheață din timpul penultimei glaciațiuni.

Astfel, fragmentele sunt mărturii ale două perioade: au venit din spațiul cosmic, apoi au devenit parte a istoriei Pământului și au fost deplasate de procesele glaciare.

Cercetătorii și vânătorii de meteoriți continuă să cerceteze zonele Twannberg și Mont Sujet cu ajutorul detectoarelor de metale.

Căutările sunt însă dificile, deoarece în sol se află și obiecte metalice fără legătură cu meteoritul, precum folii de aluminiu sau cuie. Persoanele care vor să caute fragmente au nevoie și de o autorizație din partea serviciului arheologic competent.

Fiecare nouă descoperire îi poate ajuta pe oamenii de știință să afle mai multe despre corpul ceresc inițial și despre istoria impactului său cu Pământul.

Editor : Ș.A.

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