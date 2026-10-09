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Peter Thiel îi atacă dur pe Obama și pe Papa Leon în noile sale prelegeri despre „Anticrist”

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Peter Thiel
Peter Thiel, unul dintre cei mai mari adepți ai dereglementării în domeniul dezvoltării AI. Foto: Profimedia
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Din articol
„Avea nevoie de ceva popular” Implicații politice

Miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel i-a acuzat pe fostul președinte american Barack Obama și pe Papa Leon că se folosesc de îngrijorările legate de inteligența artificială pentru a-și „spori propria popularitate”, potrivit unor înregistrări obținute de Politico.

Peter Thiel își intensifică atacurile la adresa criticilor inteligenței artificiale, acuzându-i pe fostul președinte Barack Obama și pe Papa Leon de exploatarea temerilor publicului legate de AI, potrivit unor înregistrări exclusive ale unor prelegeri cu ușile închise obținute de Decoded by POLITICO.

Într-o nouă serie de discursuri ținute la Nashville, Thiel i-a menționat în mod special pe cei doi lideri, intensificându-și avertismentele cu privire la Anticrist - o figură pe care o consideră un obstacol în calea progresului tehnologic și un susținător al unui „guvern mondial unic”, bazat pe reglementări.

„Mulți oameni știu că AI este nepopulară din punct de vedere politic și vor să profite de acest lucru pentru a-și spori propria popularitate”, a spus Thiel, potriivt înregistrărilor.

„Atât Obama, cât și papa se încadrează în această categorie. Obama știe că democrații nu au idei, dar pot cel puțin să se opună AI.”

Fostul președinte i-a îndemnat recent pe democrați să elaboreze un plan mai cuprinzător privind AI.

„Avea nevoie de ceva popular”

Thiel a fost și mai critic la adresa Papei Leon al XIV-lea, sugerând că accentul pe care acesta îl pune pe AI reprezintă o încercare de a distrage atenția de la scandalurile de abuzuri sexuale din cadrul Bisericii Catolice.

„Avea nevoie de ceva popular din punct de vedere politic pentru a distrage atenția de la scandalurile de abuz sexual asupra copiilor din cadrul Bisericii, și a găsit acest lucru în AI”, a spus Thiel, referindu-se la prima enciclică a Papei privind AI.

Comentariile lui Thiel, făcute în cadrul unor prelegeri susținute pe 28 septembrie și 5 octombrie, oferă o perspectivă rară asupra priorităților politice în continuă evoluție ale uneia dintre cele mai influente figuri conservatoare din industria tehnologică.

Poziția sa anti-reglementare nu este deloc nouă și reprezintă, de fapt, o convingere împărtășită de anumiți investitori de capital de risc din Silicon Valley.

Implicații politice

Însă decizia sa de a prezenta aceste dezacorduri politice în termeni religioși și de a-l ataca pe liderul Bisericii Catolice merge mai departe decât cea a omologilor săi activi politic din aripa de dreapta a sectorului tehnologic.

Această schimbare are implicații care depășesc cu mult lumea tehnologiei. Thiel a fost unul dintre primii susținători ai președintelui Donald Trump și un important finanțator al intrării în politică a vicepreședintelui JD Vance, venit din domeniul capitalului de risc.

Atacurile sale la adresa Bisericii ar putea ridica semne de întrebare pentru Vance, un catolic convertit. Pe măsură ce democrații încep să se poziționeze pentru 2028, unii au început deja să-l vizeze pe Vance din cauza legăturilor sale cu investitorul miliardar.

Reprezentanții lui Thiel, Obama, Vance și ai Vaticanului nu au răspuns la solicitările de comentarii transmise de Politico.

Editor : B.P.

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