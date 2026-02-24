Live TV

Planurile NASA pentru revenirea pe Lună, date peste cap. Misiunea Artemis II, amânată din nou

Data publicării:
Sunset from the Atlantic Ocean NASA SLS Artemis II moon rocket on LC-39B February 11th 2026
Racheta NASA Space Launch System (SLS) pentru misiunea Artemis II, pe rampa 39B a Kennedy Space Center, Florida, 11 februarie 2026. Foto: Profimedia

Racheta gigantică a NASA destinată revenirii astronauților pe Lună este consemnată la sol cel puțin până în aprilie, după apariția unei noi defecțiuni tehnice. La doar câteva zile după ce inginerii au rezolvat scurgerile periculoase de hidrogen și au stabilit o dată de lansare pentru 6 martie, sistemul de heliu al rachetei a cedat, forțând agenția spațială americană să amâne din nou misiunea Artemis II. Vehiculul va fi readus în hangar pentru investigații și reparații suplimentare, potrivit Science Alert.

Agenția spațială a anunțat duminică faptul că vizează ziua de marți pentru deplasarea lentă, pe o distanță de 4 mile (6,4 kilometri), în cadrul Kennedy Space Center, dacă vremea va permite.

NASA abia încheiase joi un nou test de alimentare, menit să confirme că periculoasele scurgeri de hidrogen au fost remediate, când a apărut o altă problemă.

De această dată, sistemul de heliu al rachetei a suferit o defecțiune, ceea ce a dus la o nouă amânare a primei călătorii cu astronauți spre Lună din ultimii peste 50 de ani.

Inginerii reușiseră să rezolve scurgerile de hidrogen și stabiliseră data de 6 martie pentru lansare, deja cu o lună întârziere, când a apărut problema legată de heliu.

Fluxul de heliu către treapta superioară a rachetei a fost întrerupt. Heliul este necesar pentru purjarea motoarelor și pentru presurizarea rezervoarelor de combustibil.

„Revenirea în Vehicle Assembly Building de la Kennedy este necesară pentru a determina cauza problemei și pentru a o remedia”, a transmis NASA într-un comunicat.

Agenția a precizat că procedurile rapide de retragere păstrează posibilitatea unei încercări de lansare în aprilie, însă a subliniat că aceasta va depinde de modul în care vor decurge reparațiile.

NASA are la dispoziție doar câteva zile în fiecare lună pentru a lansa echipajul de patru persoane într-un zbor în jurul Lunii și înapoi.

Cei trei americani și un canadian desemnați pentru misiunea Artemis II rămân în așteptare la Houston.

Ei vor deveni primii oameni care vor zbura spre Lună de la programul Apollo al NASA, care a trimis 24 de astronauți în misiuni lunare în perioada 1968–1972.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
potra georgescu
1
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Snow Moon Rises Behind NASA Artemis II Rocket
Patru astronauți și un test enorm: care este miza misiunii lunare Artemis II a NASA
Jeff Bezos și Elon Musk
Musk vs. Bezos: noua bătălie a miliardarilor pentru cucerirea Lunii. De ce se teme șeful SpaceX să colonizeze planeta Marte
The Moon is shrinking, new research confirms
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii
Eclipsa inelară de Soare 2026. Foto Getty Images
Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026: Un fenomen astronomic rar. Unde va putea fi văzut „inelul de foc”
aurora boreala alaska
NASA a lansat două rachete din Alaska pentru a studia aurorele boreale
Recomandările redacţiei
Dr Paluță
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste...
Tanc Leopard 2A4 parte a brigăzii mecanizate 33 a Forțelor Terestre ale Ucrainei.
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai...
Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi...
Vladimir Putin Visits Vienna To Mark Pipeline Anniversary
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se...
Ultimele știri
Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters)
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA
Descoperire uluitoare în Siberia: O femeie scită a supraviețuit unei operații complexe la maxilar acum 2.500 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Șocant! Ce audiență a avut în România cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arena Națională după ce camerele TV s-au oprit. Rezultatul FCSB-ului cu...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului...
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”