Planurile NASA pentru revenirea pe Lună, date peste cap. Misiunea Artemis II, amânată din nou

Racheta gigantică a NASA destinată revenirii astronauților pe Lună este consemnată la sol cel puțin până în aprilie, după apariția unei noi defecțiuni tehnice. La doar câteva zile după ce inginerii au rezolvat scurgerile periculoase de hidrogen și au stabilit o dată de lansare pentru 6 martie, sistemul de heliu al rachetei a cedat, forțând agenția spațială americană să amâne din nou misiunea Artemis II. Vehiculul va fi readus în hangar pentru investigații și reparații suplimentare, potrivit Science Alert.

Agenția spațială a anunțat duminică faptul că vizează ziua de marți pentru deplasarea lentă, pe o distanță de 4 mile (6,4 kilometri), în cadrul Kennedy Space Center, dacă vremea va permite.

NASA abia încheiase joi un nou test de alimentare, menit să confirme că periculoasele scurgeri de hidrogen au fost remediate, când a apărut o altă problemă.

De această dată, sistemul de heliu al rachetei a suferit o defecțiune, ceea ce a dus la o nouă amânare a primei călătorii cu astronauți spre Lună din ultimii peste 50 de ani.

Inginerii reușiseră să rezolve scurgerile de hidrogen și stabiliseră data de 6 martie pentru lansare, deja cu o lună întârziere, când a apărut problema legată de heliu.

Fluxul de heliu către treapta superioară a rachetei a fost întrerupt. Heliul este necesar pentru purjarea motoarelor și pentru presurizarea rezervoarelor de combustibil.

„Revenirea în Vehicle Assembly Building de la Kennedy este necesară pentru a determina cauza problemei și pentru a o remedia”, a transmis NASA într-un comunicat.

Agenția a precizat că procedurile rapide de retragere păstrează posibilitatea unei încercări de lansare în aprilie, însă a subliniat că aceasta va depinde de modul în care vor decurge reparațiile.

NASA are la dispoziție doar câteva zile în fiecare lună pentru a lansa echipajul de patru persoane într-un zbor în jurul Lunii și înapoi.

Cei trei americani și un canadian desemnați pentru misiunea Artemis II rămân în așteptare la Houston.

Ei vor deveni primii oameni care vor zbura spre Lună de la programul Apollo al NASA, care a trimis 24 de astronauți în misiuni lunare în perioada 1968–1972.

