Poluare în Europa. Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă

Noua misiune Copernicus Sentinel-4 a furnizat primele imagini care evidențiază concentrațiile de dioxid de azot, dioxid de sulf și ozon din atmosferă.

Această imagine, bazată pe primele măsurători efectuate de Sentinel-4 la 8 octombrie 2025, prezintă dioxidul de azot din troposferă, cu zone de poluare vizibile de-a lungul coastei mediteraneene și deasupra văii râului Po din Italia.

Fiind un poluant atmosferic major eliberat în timpul arderii combustibililor fosili, cum ar fi în motoarele vehiculelor, centralele electrice și sistemele de încălzire, concentrațiile de dioxid de azot se pot modifica rapid. Gazul este toxic în sine și contribuie, de asemenea, la formarea de poluanți secundari, cum ar fi ozonul și particule în suspensie, ambii având un impact grav asupra sănătății umane și a mediului.

Deși sunt preliminare, aceste imagini reprezintă o etapă importantă în capacitatea Europei de a monitoriza calitatea aerului de pe orbita geostaționară, la 36.000 de kilometri deasupra Pământului, potrivit programului Copernicus de monitorizare a Pământului.

„În ciuda eforturilor de reducere a emisiilor, monitorizarea și previzionarea evenimentelor de poluare rămân dificile. Modelele meteorologice modifică rapid poluanții, iar stațiile de monitorizare terestre, deși esențiale, nu sunt distribuite uniform în Europa. Fără măsurători consistente și de înaltă frecvență, este dificil să se înțeleagă modul în care fluctuează nivelurile de poluare pe parcursul zilei sau modul în care interacționează emisiile din diferite surse. Sentinel-4 își propune să umple acest gol prin furnizarea de date orare de înaltă rezoluție privind calitatea aerului, permițând o evaluare frecventă și standardizată a poluanților atmosferici”, arată descrierea misiunii.

Editor : A.C.