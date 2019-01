Portretul cercetătorului chinez care a modificat genetic două fetițe. Un om bogat, cu un ego imens și ambiții de a schimba lumea

Cercetătorul chinez care a afirmat anul trecut că a creat primii copii ''modificaţi genetic'' ar fi pus în pericol vieţile acestora şi nu ar avea pregătire în domeniul biologiei, a susţinut luni un genetician britanic de seamă care a organizat conferinţa în cadrul căreia a fost făcut anunţul, relatează Reuters.

Robin Lovell-Badge, organizatorul evenimentului desfăşurat în luna noiembrie 2018 în cadrul căruia He Jiankui din China a făcut prezentarea controversată, l-a descris pe acesta drept un om bogat cu un "ego imens" care "a vrut să facă ceva despre care crede că va schimba lumea".He Jiankui, profesor asociat la Universitatea sudică de ştiinţă şi tehnologie din Shenzhen, China, a generat numeroase critici şi controverse ştiinţifice şi etice după ce a afirmat că a utilizat o tehnologie cunoscută sub numele CRISPR-Cas9 pentru a edita genetic embrioanele a două fetiţe născute în luna noiembrie.El nu a răspuns imediat la solicitarea transmisă de Reuters prin e-mail pentru a comenta acest subiect.Autorităţile din China au anunţat că îl investighează pe He Jiankui şi au dispus suspendarea cercetărilor de acest tip.Cercetătorul a declarat în cadrul conferinţei că a modificat genele celor două fetiţe chineze pentru ca ele să nu poată fi infectate cu HIV, potrivit înregistrărilor video publicate online.He Jiankui a susţinut că "nicio genă nu a fost modificată cu excepţia aceleia care previne infecţia cu HIV".Identităţile părinţilor celor două fetiţe nu au fost dezvăluite, însă cercetătorul asiatic a spus că tatăl lor este seropozitiv şi a dorit ca fiicele lui să nu sufere din cauza discriminărilor la care sunt supuse persoanele infectate cu HIV.Lovell-Badge, profesor şi expert în genetică la Institutul Francis Crick din Marea Britanie, care a a condus comitetul de organizare al summitului "Editarea genomului uman" desfăşurat în luna noiembrie la Universitatea din Hong Kong, a declarat că este imposibil de aflat ce a făcut exact He Jiankui. "Dacă este adevărat (că a editat genomurile aşa cum susţine) atunci este cu siguranţă posibil ca el să fi pus în pericol vieţile copiilor", a declarat Lovell-Badge în faţa jurnaliştilor la Londra."Nimeni nu ştie ce vor face aceste mutaţii", a precizat geneticianul.Lovell-Badge a explicat că l-a invitat pe He Jiankui la conferinţă după ce a aflat de la alţi oameni de ştiinţă că "pune ceva la cale". Lovell-Badge a sperat că în urma interacţiunilor cercetătorului chinez cu alţi specialişti acesta îşi va "controla pornirile"."Cam toţi cei cu care el a vorbit i-au spus: "Nu face asta". Dar evident era prea târziu", a precizat omul de ştiinţă britanic.Lovell-Badge a explicat că a aflat despre ceea ce susţinea He Jiankui în ajunul conferinţei şi l-a convocat pe acesta la o întâlnire de urgenţă. "Credea că ceea ce făcea era un lucru bun şi că era vorba despre o mare descoperire", a dezvăluit specialistul britanic. Însă "nu avea formare de bază în biologie" iar experimentele pe care a susţinut că le-a efectuat "au ignorat toate normele cu privire la modul în care se realizează orice studiu sau experiment clinic", a adăugat Lovell-Badge."Cu certitudine trebuie oprit de la a face din nou ceva similar", a spus el.Lovell-Badge a menţionat că nu a mai aflat nimic despre He Jiankui din luna decembrie, însă a auzit că acesta locuieşte în Shenzhen într-un apartament aflat sub supraveghere pe perioada anchetei.Autorităţile şi mai multe instituţii din China, dar şi sute de oameni de ştiinţă din toată lumea au condamnat demersul lui He Jiankui şi au susţinut că orice punere în aplicare a modificării genetice a embrionilor umani în scopul reproducerii contravine legilor şi eticii medicale din China.Autorităţile chineze au cerut în luna decembrie universităţilor din ţară să denunţe până cel târziu la 31 decembrie experimentele ilegale de modificare genetică realizate în ultimii cinci ani.Directorul-general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunţat la începutul lunii decembrie că va înfiinţa un grup de lucru care va dezbate controversata procedură de modificare a genelor umane.