Premieră în lumea științei: un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani

Un model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a rezolvat o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante din domeniul geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți, care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică, potrivit Live Science.

Problema distanței unitare în plan, formulată pentru prima dată în 1946 de matematicianul maghiar Paul Erdős, pornește de la o întrebare aparent simplă: care este numărul maxim de perechi de puncte care pot exista la o distanță de exact o unitate într-un plan bidimensional? Erdős susținea că acest număr crește puțin mai repede decât numărul total de puncte.

Cea mai bună limită superioară obținută de matematicieni pentru această problemă a fost stabilită în 1984. Însă săptămâna trecută, OpenAI a anunțat într-o postare pe blog că un model AI intern a găsit o serie de configurații care depășesc limita stabilită de Erdős.

„Această demonstrație reprezintă un reper important pentru comunitățile de matematică și AI. Este pentru prima dată când o problemă deschisă importantă, aflată în centrul unui subdomeniu matematic, a fost rezolvată autonom de AI”, au transmis reprezentanții companiei.

Cercetătorii OpenAI au explicat că modelul a folosit o abordare complet nouă pentru a înlocui o teorie de lucru asociată în mod tradițional cu problema distanței unitare în plan.

„Aceste idei erau bine cunoscute de teoreticienii numerelor algebrice, însă a fost o surpriză majoră faptul că ele au implicații pentru probleme geometrice”, au adăugat reprezentanții OpenAI.

Compania susține că acesta este primul caz în care un sistem AI rezolvă autonom o problemă deschisă dintr-un domeniu de cercetare. Totuși, OpenAI a subliniat că tehnologia este menită să sprijine munca matematicienilor, nu să îi înlocuiască. Rezultatele au fost verificate de matematicieni independenți, care au redactat și o lucrare separată pentru a explica contextul și modul în care AI a ajuns la concluzii.

„Deși demonstrația originală produsă de AI era complet validă, ea a fost îmbunătățită semnificativ de cercetătorii umani de la OpenAI și de numeroșii matematicieni implicați în această lucrare”, a scris Thomas Bloom, matematician la University of Manchester și administrator al site-ului dedicat problemelor lui Erdős.

„Omul joacă în continuare un rol esențial în discutarea, înțelegerea și îmbunătățirea acestei demonstrații, precum și în explorarea consecințelor sale”, a adăugat acesta.

„Nu există nicio îndoială că soluția problemei distanței unitare reprezintă un moment de referință pentru matematica realizată cu ajutorul AI. Dacă lucrarea ar fi fost scrisă de un om și trimisă la Annals of Mathematics, iar mie mi s-ar fi cerut o opinie rapidă, aș fi recomandat acceptarea fără nicio ezitare”, a scris Tim Gowers, profesor de matematică la University of Cambridge.

„Nicio demonstrație generată anterior de AI nu s-a apropiat de acest nivel”, a adăugat el.

OpenAI consideră că rezultatul depășește importanța problemei matematice în sine și demonstrează că inteligența artificială poate fi folosită tot mai mult în cercetarea de frontieră.

Rămâne însă de văzut dacă această promisiune se va confirma pe termen lung. În octombrie anul trecut, reprezentanți ai OpenAI, inclusiv Kevin Weil și Sebastien Bubeck, au susținut că GPT-5 ar fi rezolvat zece probleme matematice nerezolvate identificate de Erdős și ar fi făcut progrese în alte 11. Ulterior, Bubeck și-a retras afirmația și a șters postarea inițială, după ce experți, inclusiv Thomas Bloom, au arătat că problemele respective fuseseră deja rezolvate de matematicieni umani.

Editor : Ș.A.