Live TV

Premieră în lumea științei: un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani

Data publicării:
grafica inteligenta artificiala
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a rezolvat o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante din domeniul geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți, care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică, potrivit Live Science.

Problema distanței unitare în plan, formulată pentru prima dată în 1946 de matematicianul maghiar Paul Erdős, pornește de la o întrebare aparent simplă: care este numărul maxim de perechi de puncte care pot exista la o distanță de exact o unitate într-un plan bidimensional? Erdős susținea că acest număr crește puțin mai repede decât numărul total de puncte.

Cea mai bună limită superioară obținută de matematicieni pentru această problemă a fost stabilită în 1984. Însă săptămâna trecută, OpenAI a anunțat într-o postare pe blog că un model AI intern a găsit o serie de configurații care depășesc limita stabilită de Erdős.

„Această demonstrație reprezintă un reper important pentru comunitățile de matematică și AI. Este pentru prima dată când o problemă deschisă importantă, aflată în centrul unui subdomeniu matematic, a fost rezolvată autonom de AI”, au transmis reprezentanții companiei.

Cercetătorii OpenAI au explicat că modelul a folosit o abordare complet nouă pentru a înlocui o teorie de lucru asociată în mod tradițional cu problema distanței unitare în plan.

„Aceste idei erau bine cunoscute de teoreticienii numerelor algebrice, însă a fost o surpriză majoră faptul că ele au implicații pentru probleme geometrice”, au adăugat reprezentanții OpenAI.

Compania susține că acesta este primul caz în care un sistem AI rezolvă autonom o problemă deschisă dintr-un domeniu de cercetare. Totuși, OpenAI a subliniat că tehnologia este menită să sprijine munca matematicienilor, nu să îi înlocuiască. Rezultatele au fost verificate de matematicieni independenți, care au redactat și o lucrare separată pentru a explica contextul și modul în care AI a ajuns la concluzii.

„Deși demonstrația originală produsă de AI era complet validă, ea a fost îmbunătățită semnificativ de cercetătorii umani de la OpenAI și de numeroșii matematicieni implicați în această lucrare”, a scris Thomas Bloom, matematician la University of Manchester și administrator al site-ului dedicat problemelor lui Erdős.

„Omul joacă în continuare un rol esențial în discutarea, înțelegerea și îmbunătățirea acestei demonstrații, precum și în explorarea consecințelor sale”, a adăugat acesta.

„Nu există nicio îndoială că soluția problemei distanței unitare reprezintă un moment de referință pentru matematica realizată cu ajutorul AI. Dacă lucrarea ar fi fost scrisă de un om și trimisă la Annals of Mathematics, iar mie mi s-ar fi cerut o opinie rapidă, aș fi recomandat acceptarea fără nicio ezitare”, a scris Tim Gowers, profesor de matematică la University of Cambridge.

„Nicio demonstrație generată anterior de AI nu s-a apropiat de acest nivel”, a adăugat el.

OpenAI consideră că rezultatul depășește importanța problemei matematice în sine și demonstrează că inteligența artificială poate fi folosită tot mai mult în cercetarea de frontieră.

Rămâne însă de văzut dacă această promisiune se va confirma pe termen lung. În octombrie anul trecut, reprezentanți ai OpenAI, inclusiv Kevin Weil și Sebastien Bubeck, au susținut că GPT-5 ar fi rezolvat zece probleme matematice nerezolvate identificate de Erdős și ar fi făcut progrese în alte 11. Ulterior, Bubeck și-a retras afirmația și a șters postarea inițială, după ce experți, inclusiv Thomas Bloom, au arătat că problemele respective fuseseră deja rezolvate de matematicieni umani.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dmitri-medvedev-profimedia
Dmitri Medvedev amenință Occidentul, printr-o memă cu figurile îngrozite ale lui Macron, Merz, Starmer și von der Leyen
Bahnbrückenneubau in Großenhain
Cum arată şantierul fără muncitori: dronele şi utilajele autonome schimbă construcţia drumurilor şi tunelurilor în Europa
Screenshot 2026-05-27 233625
Papa Leon l-a citat pe Gandalf din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică despre inteligența artificială
barbat care se uita la youtube pe laptop
YouTube automatizează detectarea conţinuturilor create de inteligenţa artificială. Ce va face platforma după identificare
Pam Bondi și Donald Trump
Fostul procuror general al SUA, numit de Trump într-o nouă funcție. „Pam a fost un membru extrem de valoros al echipei”
Recomandările redacţiei
Iceland flag reykjavik
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un...
Ultimele știri
Se spală sau nu rufe în a doua zi de Rusalii 2026. Când pot fi reluate treburile casnice, potrivit tradiției ortodoxe
Iranul, la limita unei crize majore a apei: experții cer schimbări structurale urgente. „Situația se va prăbuși”
O companie obscură, care are legături cu Trump, este pe punctul de a câștiga contracte de peste un miliard de dolari în Balcani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Biserica-minune a lui Gigi Becali e aproape gata! Când va avea loc sfinţirea: “O să fie mii de oameni!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. S-au stabilit toţi posibilii adversari...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cele mai ieftine locuri din Europa unde poți ieși la pensie în 2026. Trăiești decent cu 1.000 de dolari pe...
Newsweek
Avocat: 5 erori făcute de Casa de Pensie care lasă pensionarii cu mai puțini bani. Cum știi că ai fost păcălit
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”