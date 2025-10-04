Prima generație de copii concepuți cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum au învățat roboții autonomi să creeze embrioni umani

Chatboții ne-au invadat conversațiile online și mașinile autonome circulă deja pe străzile mai multor orașe din SUA și China, însă procesul prin care o ființă umană ia naștere reprezintă o nouă frontieră pentru inteligența artificială. Și cu toate că fertilizarea in vitro presupune în mod normal participarea mai multor specialiști, în ultimii trei ani, cel puțin 20 de nou-născuți au fost aduși pe lume în urma unor procese complet automatizate.

Același tip de algoritm care le permite mașinilor autonome să detecteze obiecte care le ies în cale pe șosea și care poate depista semne ale cancerului la sân în urma unei mamografii poate, de asemenea, să identifice care este cel mai robust spermatozoid din sute de mii de „candidați”, fiecare având doar o fracțiune din grosimea unui fir de păr.

Această capacitate a roboților depășește cu mult abilitatea oricărui embriolog, indiferent de cât de multă experiență are în domeniu. Un braț robotic colectează celula ideală și amestecă substanțele chimice necesare pentru ca ovulul să rămână viabil.

Tot acest laborator robotic poate să fertilizeze ovulul printr-o mișcare foarte delicată, inițiind astfel momentul concepției.

Cel mai ambițios experiment de acest gen se desfășoară în Ciudad de Mexico (Mexico City), acolo unde cupluri infertile, care, în cele mai multe cazuri, nu își permit să apeleze la serviciile de fertilizare in vitro (FIV), primesc șansa de a beneficia gratis de aceste servicii oferite prin sistemul robotic experimental Aura.

Inteligența artificială depășește cu mult capacitatea oricărui embriolog de a identifica rapid cel mai potrivit spermatozoid pentru a fertiliza ovulul. Foto: Profimedia Images

Inteligența artificială poate detecta lucruri pe care ochiul uman nu le poate vedea

Una din șase persoane de vârstă reproductivă se confruntă cu probleme de infertilitate, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Cele mai multe dintre aceste persoane nu au acces la îngrijiri medicale pentru tratarea infertilității.

Un singur ciclu de fertilizare in vitro poate costa până la 30.000 de dolari în SUA, iar cei mai mulți pacienți au nevoie de mai multe astfel de cicluri, potrivit Washington Post.

Sistemul Aura automatizează 205 pași din procesul de FIV care, în mod normal, ar trebui făcuți manual de către specialiști – de la înghețarea ovulului și până la crearea embrionului. Sistemul a fost creat de compania de biotehnologie Conceivable Life Sciences.

O altă companie, Overture Life, care și-a propus să automatizeze FIV și procesul de înghețare a ovulului, oferă deja servicii de acest gen în clinici din Turcia și America Latină.

Investitorii sunt interesați de aceste tehnologii din aceleași motive pentru care întreaga lume corporatistă a intrat în cursa dezvoltării inteligenței artificiale: sistemele automatizate, care combină componentele robotice cu programele algoritmice, nu obosesc niciodată.

Mai mult, AI-ul poate detecta lucruri pe care ochiul uman nu le poate vedea și ar putea, teoretic, să facă o mare parte din activitățile care până acum îi reveneau omului mult mai repede și mai precis decât acesta.

Laboratoarele robotice care utilizează inteligența artificială pot automatiza sute de pași ai procesului de fertilizare in vitro care până acum trebuiau făcuți manual de specialiști. Foto: Conceivable Life Sciences

De la 1 milion la 20 de milioane de copii născuți prin fertilizare in vitro

Niciun studiu realizat până acum nu a demonstrat că roboții AI pot face procesul fertilizării in vitro să fie mult mai eficient decât cel normal, iar unii specialiști în domeniul fertilități au avertizat că aceste sisteme AI nu au fost testate la scară largă și că ar presupune inițial costuri și eforturi adiționale.

Cel puțin 20 de milioane de copii în plus s-ar naște în fiecare an la nivel global dacă industria le-ar putea oferi cuplurilor infertile, sau care nu pot sau nu doresc să conceapă natural un copil din diverse alte motive, posibilitatea de a apela la FIV, potrivit estimărilor lui David Sable, un obstetrician, investitor în domeniul fertilității și consilier al Conceivable.

În prezent, mai puțin de 1 milion de bebeluși se nasc anual cu ajutorul FIV.

Primul bebeluș care a fost conceput prin FIV de către un sistem robotic care folosește inteligența artificială are deja 2 ani și jumătate. Mama fetei, Linda, s-a temut inițial că se va naște cu probleme de dezvoltare sau cu autism.

Acum, nu o mai bântuie nicio astfel de grijă. „Când o vezi, îți zici: 'Uau, este atât de normală! Este așa de inteligentă!'”, a povestit Linda. „Uit uneori că fiica mea a fost făcută cu ajutorul unei mașinării.”

