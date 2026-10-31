Prima imagine clară a „Dragonului Divin”, avionul spațial ultrasecret al Chinei care lansează obiecte misterioase pe orbita Pământului

Un nou raport al Agenției de Informații pentru Apărare a SUA include o fotografie inedită a unui vehicul orbital chinez, despre care se crede că este avionul spațial Shenlong, vehicul ce a lansat cel puțin nouă obiecte neidentificate deasupra Pământului în ultimii patru ani. Aceasta este prima imagine clară a misterioasei nave spațiale dată vreodată publicității, relatează Live Science.

Se crede că imaginea prezintă avionul spațial secret chinezesc Shenlong, sau „Dragonul Divin”, care se află în funcțiune de peste șase ani. În acest timp, nava spațială reutilizabilă cu aripi a ajuns în repetate rânduri pe prima pagină a ziarelor după ce a lansat diverse obiecte neidentificate pe orbita joasă a Pământului. Ca urmare, oficiali guvernamentali, companii private și cercetători independenți au monitorizat îndeaproape vehiculul folosind instrumente precum radarele terestre.

Până acum, singurele imagini directe ale avionului spațial au fost fotografii neclare ale luminii reflectate de vehiculul fără echipaj uman către suprafața Pământului, fără a oferi indicii clare cu privire la designul său specific, la capabilități sau la scopul urmărit. China nu a distribuit niciodată public vreo fotografie a vehiculului și nu a dezvăluit vreo informație cheie despre designul acestuia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Luni, Agenția de Informații pentru Apărare (DIA) a SUA a lansat cea mai recentă versiune a raportului său „Challenges to Security in Space” (Provocări la adresa securității în spațiu), care evaluează diferiții factori ce reprezintă un risc pentru activele spațiale americane. La pagina 53 a documentului de 130 de pagini, autorii au inclus o imagine inedită a unui „avion spațial al Republicii Populare Chineze”. Legenda scurtă a imaginii a dezvăluit că fotografia a fost făcută în 2024 de un satelit aparținând companiei spațiale private Maxar Technologies, cunoscută acum sub numele de Vantor.

Imaginea a fost observată și distribuită pe platforma socială X de jurnalistul Andrew Jones, specializat în programul spațial al Chinei și care a distribuit anterior informații cruciale despre alte misiuni în desfășurare.

Noua imagine sugerează că Shenlong seamănă foarte mult cu avionul spațial X-37B al Forțelor Spațiale ale SUA, care se află, de asemenea, pe orbita Pământului în prezent.

Nici legenda foto și nici secțiunea aferentă din raport nu au menționat că fotografia ar fi prima de acest fel și nici nu au explicat de ce a fost clasificată anterior, ceea ce îi face pe experți să se întrebe dacă autorii raportului și-au dat seama de importanța fotografiei.

Raportul menționează că China are două modele active de avioane spațiale, Shenlong și Tengyun, care înseamnă „Călărețul norilor”, iar legenda imaginii nu specifică la care dintre modele ne uităm, potrivit publicației The Aviationist.

Totuși, nu au existat lansări confirmate ale modelului Tengyun până în prezent. Fotografiile existente ale unui potențial prototip sugerează, de asemenea, că designul acestui vehicul arată vizibil diferit de ceea ce se poate vedea în noua fotografie. Prin urmare, majoritatea experților sunt de acord că nava spațială din imagine este, cel mai probabil, Shenlong.

Ce dezvăluie noua fotografie

Până acum, tot ce se știa public despre Shenlong era că funcționează similar cu iconicele navete spațiale NASA: este lansat în spațiu de o rachetă și înconjoară Pământul înainte de a plana către suprafața planetei, unde poate fi alimentat și relansat pe orbita joasă.

Nu este singurul avion spațial activ din lume. Forțele Spațiale ale SUA au propriul lor avion, X-37B, care a finalizat deja șapte misiuni orbitale de la prima sa lansare din 2010 și se află în prezent pe orbita joasă. Pe baza noilor fotografii, Shenlong are multe similarități cu omologul său american.

„Avionul spațial chinez are aripi delta, uși pentru cala de marfă, un scut termic de culoare închisă și un modul de serviciu montat în spate cu panouri solare generatoare de energie”, a scris site-ul de știri tehnologice ArsTechnica.

„Cu alte cuvinte, designul navei cu aripi este, într-o mare măsură, o copie a avionului spațial X-37B operat de Forțele Spațiale ale SUA”, a continuat publicația.

Cu toate acestea, cele două nave spațiale nu sunt exact la fel.

„Aranjamentul general seamănă cu vehiculul american, deși diferențele în geometria aripilor arată că cele două nave spațiale nu sunt identice la exterior”, potrivit site-ului de știri de specialitate Global Defense News.

Încă nu este clar cât de mare este Shenlong. Modelul X-37B are o lungime de 8,8 metri și o anvergură a aripilor de 4,5 m, conform publicației Popular Science.

Noua imagine indică, de asemenea, că Shenlong nu este, cel mai probabil, un activ militar, a relatat Global Defense News.

Totuși, China are probabil alte arme plasate în spațiu, similare cu misterioasele arme „pe orbită” ale americanilor, confirmate recent de secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy E. Meink.

„China a dezvoltat și va continua să avanseze dezvoltarea de arme destinate utilizării împotriva sateliților de pe orbită pentru a perturba, deteriora și distruge capabilitățile spațiale ale altor țări”, au scris reprezentanții DIA într-o secțiune separată a noului raport. „Beijingul își propune să devină liderul suprem în spațiu”, au adăugat aceștia.

Povestea avionului spațial Shenlong

De la prima sa lansare în spațiu într-o misiune inițială de două zile în septembrie 2020, Shenlong a finalizat două misiuni mai lungi: o perioadă de opt luni pe orbita joasă între august 2022 și mai 2023, și un zbor spațial de nouă luni între decembrie 2023 și septembrie 2024. Noua imagine a fost realizată în timpul acestei misiuni.

Avionul spațial se află în prezent în cea de-a patra sa misiune, care a fost lansată pe 7 februarie la bordul unei rachete Long March 2F de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan din China, a relatat anterior site-ul Space.com. În total, Shenlong are peste 800 de zile pe orbită. Cu toate acestea, nu este clar dacă s-a folosit același avion spațial în toate cele patru misiuni sau dacă China are în uz mai multe avioane spațiale de acest tip.

Până acum, Shenlong a lansat cel puțin nouă obiecte neidentificate în jurul Pământului. Acestea sunt cel mai probabil sateliți mici, cunoscuți sub numele de cubesats, dar scopul lor rămâne neclar.

Cel mai recent obiect a fost lansat în luna iunie a acestui an, deși astronomul Jonathan McDowell, specializat în urmărirea navelor spațiale de pe orbita joasă, a sugerat ulterior că nava spațială a recuperat obiectul, potențial cu ajutorul unui braț robotic, și l-a eliberat din nou la sfârșitul lunii august.

Noul raport menționează, de asemenea, că avionul spațial „a părut să manevreze alături de un satelit însoțitor” în timpul celei de-a doua misiuni din noiembrie 2022, ajungând la o distanță de până la 100 de metri de satelitul mai mic și potențial chiar capturându-l și eliberându-l din nou.

Acest lucru ar putea susține o teorie existentă conform căreia scopul principal al Shenlong este de a „efectua operațiuni de întâlnire și proximitate” cu alte nave spațiale, iar încărcăturile sale ar putea fi ținte pentru a exersa manevre de survol pe orbită.

Editor : M.B.