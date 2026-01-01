Primul vaccin împotriva fentanilului va fi testat clinic pe oameni în 2026. Cum funcționează și ce conține tratamentul

Un vaccin experimental care blochează efectele fentanilului, inclusiv riscul de supradoză mortală, va intra în testări clinice pe oameni la începutul lui 2026. Dezvoltat cu sprijinul Departamentului Apărării al SUA și licențiat de ARMR Sciences, serul ar putea deveni primul tratament preventiv împotriva dependenței de opioide, într-un context în care zeci de mii de oameni mor anual din cauza supradozelor, potrivit Live Science.

Serul a fost testat anterior pe șobolani, unde a arătat rezultate promițătoare. Între timp, acesta a fost licențiat de startup-ul ARMR Sciences, care va începe recrutarea pacienților pentru studiile clinice de fază I în Olanda, în 2026, cel mai probabil în ianuarie sau februarie.

„Obiectivul nostru ca firmă este să eliminăm caracterul letal al drogurilor aflate pe piață”, a declarat Colin Gage, cofondator și director general al ARMR.

Vrem să facem acest lucru atacând cauza de bază nu doar a dependenței, ci și, evident, a supradozei.

Cum funcționează vaccinul

Vaccinul acționează prin împiedicarea fentanilului să ajungă la creier, transformând molecula într-o țintă pentru sistemul imunitar.

Fentanilul este un opioid sintetic de aproximativ 50 de ori mai puternic decât heroina. Opioidele, cunoscute și sub denumirea de narcotice, acționează în general prin legarea de receptorii opioizi din creier și măduva spinării, declanșând modificări ale semnalizării neuronale care reduc durerea și pot produce o stare de euforie.

Acești receptori se află însă și în zona creierului care controlează respirația, astfel că fentanilul poate reduce respirația până la un nivel fatal atunci când este consumat în exces. O doză de doar 2 miligrame de fentanil, echivalentul a aproximativ 12 grăunțe de sare, poate fi mortală, potrivit Agenției pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA).

În cazul unei supradoze, administrarea rapidă de naloxonă, cunoscută sub numele comercial Narcan, poate inversa efectele fentanilului. Antidotul se leagă, la rândul său, de receptorii opioizi, blocând acțiunea drogului.

Vaccinul ARMR funcționează însă diferit: acționează în sistemul circulator, înainte ca drogul să ajungă la creier.

Acesta ar fi primul tratament care nu acționează asupra receptorului opioid.

Ce conține vaccinul

Pentru ca fentanilul să fie recunoscut de sistemul imunitar, cercetătorii au fost nevoiți să îl lege de alte substanțe, deoarece fentanilul este o moleculă foarte mică și nu declanșează în mod natural un răspuns imunitar.

Echipa coordonată de Colin Haile, cercetător la Universitatea din Houston și cofondator ARMR, a ales o toxină difterică inactivată, cunoscută sub numele de CRM197, utilizată deja în vaccinuri existente. Deși derivă dintr-o toxină, această substanță nu mai este toxică și are rolul de a stimula răspunsul imunitar.

Pentru a amplifica acest efect, cercetătorii au adăugat și dmLT, un compus obținut din toxine produse de bacteria Escherichia coli. Substanța este modificată astfel încât să nu fie toxică și a fost deja testată pe oameni în cadrul altor vaccinuri aflate încă în faze experimentale.

Aceste componente sunt atașate unei părți sintetice a moleculei de fentanil, care, de una singură, nu produce euforie sau efecte analgezice.

În urma vaccinării, sistemul imunitar produce anticorpi care se leagă de fentanil, împiedicându-l să traverseze bariera hemato-encefalică și facilitând eliminarea sa din organism.

În studiile pe șobolani, vaccinul a blocat pătrunderea fentanilului în creier și a prevenit atât deprimarea respirației, cât și supradoza.

Cum este testat vaccinul

Până în prezent, testele au fost realizate doar pe rozătoare, însă componentele dmLT și CRM197 au fost deja testate la oameni și sunt utilizate în alte vaccinuri. Protocolul experimental presupune o doză inițială, urmată de rapel la trei și șase săptămâni.

„Cel mai îndelungat interval în care am urmărit animalele a fost de aproximativ șase luni și am observat o blocare completă a efectelor fentanilului la șase luni după vaccinarea inițială”, a spus Haile.

El a precizat că rămâne de văzut cum se va traduce acest lucru în cazul oamenilor, însă, având în vedere durata de viață a șobolanilor, cercetătorii estimează că vaccinul ar putea avea un efect de lungă durată.

Studiile clinice de fază I, programate pentru începutul anului 2026, vor include 40 de participanți și vor viza în principal siguranța vaccinului și eventualele efecte adverse. Cercetătorii vor monitoriza și producerea de anticorpi anti-fentanil.

Dacă această etapă va avea succes, vor urma studiile de fază II, menite să testeze eficiența vaccinului. În cadrul acestora, unii participanți vor primi doze sigure de fentanil utilizate în proceduri medicale, sub supraveghere strictă, pentru a verifica dacă vaccinul își menține efectul.

Riscuri și limitări

Fentanilul are utilizări medicale legitime, în special ca analgezic în situații de urgență. O îngrijorare este că persoanele vaccinate nu vor mai putea beneficia de acest tip de calmare a durerii.

Potrivit cercetătorilor, anticorpii produși de vaccin nu se leagă de alți opioizi precum morfina, oxicodona sau metadona și nu afectează alte metode de calmare a durerii. De asemenea, vaccinul nu interferează cu buprenorfina, un medicament utilizat în tratarea dependenței de opioide.

În teorie, ar fi posibil ca cineva să consume cantități foarte mari de fentanil pentru a depăși efectul anticorpilor, însă cercetătorii consideră că lipsa efectului euforic va descuraja acest comportament.

„Ne adresăm oamenilor care vor să renunțe la consum”, a spus Haile.

Vaccinul le oferă șansa să înțeleagă că nu vor mai obține efectul dorit și că nu mai are rost să consume drogul.

Cine ar putea beneficia de vaccin

Printre potențialii beneficiari se numără personalul de intervenție de urgență, îngrijorat de expunerea accidentală la fentanil, dar și persoanele cu tulburări de consum de opioide, pentru care vaccinul ar putea reprezenta un instrument suplimentar alături de terapie psihologică și sprijin comunitar.

Vaccinul ar putea fi util și pentru consumatorii de alte droguri, precum cocaina sau stimulentele, care sunt tot mai des contaminate cu fentanil pe piața neagră, crescând riscul de supradoză accidentală.

„Am pierdut doi prieteni apropiați din copilărie din cauza supradozei cu fentanil”, a spus Gage.

Potrivit datelor provizorii, peste 48.000 de persoane au murit în SUA din cauza supradozelor cu opioide în 2024. În acest context, cercetările arată că atât publicul larg, cât și persoanele afectate direct de dependență privesc pozitiv ideea unui vaccin anti-fentanil. Dacă va fi aprobat, acesta ar putea deveni un instrument fără precedent în lupta împotriva supradozelor mortale.

Editor : Ș.A.