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Probleme la capsula Dragon înainte de lansare: NASA și SpaceX amână misiunea Crew-13 spre Stația Spațială Internațională

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Sophie Adenot Performs Second Spacewalk To Replace ISS Antenna - ISS
Capsulă SpaceX Dragon, andocată la Stația Spațială Internațională. Foto: NASA/ Profimedia
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Următoarea misiune cu echipaj a SpaceX către Stația Spațială Internațională (ISS) nu va mai fi lansată pe 12 septembrie. Zborul, denumit Crew-13, a fost amânat din cauza unei scurgeri de oxidant detectate la sistemul de propulsie al capsulei Dragon, potrivit NASA, relatează Agerpres.

„Echipele comune NASA și SpaceX efectuează teste suplimentare și analizează datele și vor finaliza toate reparațiile necesare înainte de lansare”, au transmis oficialii NASA într-o actualizare publicată sâmbătă. „O nouă dată-țintă va fi anunțată de îndată ce va fi stabilită.”

Misiunea Crew-13 urmează să fie lansată la bordul unei rachete Falcon 9 de la Stația Forțelor Spațiale Cape Canaveral, din Florida.

După cum sugerează și numele, aceasta va fi cea de-a 13-a misiune operațională cu echipaj realizată de SpaceX către Stația Spațială Internațională pentru NASA.

Crew-13 îi va transporta pe ISS pe astronauții NASA Jessica Watkins și Luke Delaney, pe astronautul Josh Kutryk, de la Agenția Spațială Canadiană, și pe cosmonautul Serghei Teteriatnikov, de la agenția spațială rusă Roscosmos. Cei patru urmează să petreacă aproximativ șapte luni la bordul stației.

„Ne așteptăm la o misiune foarte încărcată, cu numeroase operațiuni de întreținere a stației, atât în interior, cât și la exterior, precum și cu mai multe activități extravehiculare (EVA) programate”, a declarat Watkins în timpul unei conferințe de presă din 3 august.

De asemenea, echipajul va participa la operațiuni legate de sosirea și gestionarea vehiculelor de aprovizionare, va desfășura experimente științifice și va lua parte la numeroase activități de informare și comunicare, a adăugat astronauta.

SpaceX tocmai a încheiat cu succes o altă misiune importantă pentru NASA, lansând duminică, 30 august, telescopul spațial Nancy Grace Roman cu ajutorul unei rachete Falcon Heavy.

În paralel, compania lui Elon Musk se pregătește pentru un nou test important al Starship, megaracheta sa de generație următoare, concepută pentru misiuni spațiale de lungă durată.

Următorul zbor, cel de-al 14-lea test al Starship, ar urma să ducă pentru prima dată vehiculul pe orbita Pământului, dacă misiunea se va desfășura conform planului. SpaceX ar viza jumătatea lunii septembrie pentru lansarea Starship Flight 14, potrivit Space.com.

Editor : Ș.A.

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