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Probleme la ChatGPT, Claude și Grok. Mai mulți utilizatori au raportat că platformele IA nu funcționează

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Shanghai,China-April 20th 2025: Meta AI, Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek, Copilot and Character.AI. Assorted AI app icons
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Robert W / Alamy / Profimedia
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Platformele de inteligență artificială ChatGPT, Claude și Grok au fost afectate joi, mai mulți utilizatori raportând probleme la accesare.

Serviciile par să revină online, numărul de sesizări din partea utilizatorilor fiind în scădere. OpenAI afirmă că s-a aplicat o soluție și că serviciile se restabilesc. Claude menționează că majoritatea modelelor și-au revenit, cu excepția Opus 4.8 și Opus 5, în timp ce Grok continuă să indice doar că există o întrerupere, potrivit site-urilor tech de specialitate.

În ciuda unui vârf al sesizărilor din partea utilizatorilor, care acum sunt în scădere, Gemini de la Google nu a raportat niciodată o întrerupere oficială în timpul acestui eveniment.

Având în vedere creșterea bruscă a numărului de rapoarte pe DownDetector, precum și întreruperile confirmate pe tablourile de bord respective, ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic și Grok de la X erau toate indisponibile.

Problema de bază ar putea avea legătură cu Microsoft Azure, care înregistrează, de asemenea, un val de rapoarte privind întreruperile. Toate cele trei platforme se bazează pe Azure pentru serviciile cloud, deși există și alți furnizori, inclusiv Google, în acest mix.

Editor : A.C.

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