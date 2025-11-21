Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul drumului a spus că „are nevoie de pantofi noi”

Live TV

Data publicării:
ROBOT UMANOID
Foto: X/@Echinanews

Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un record mondial Guinness, mergând pe jos 106 kilometri fără oprire, între două oraşe din estul ţării, a transmis vineri agenţia Xinhua, preluată de Agerpres. 

Dezvoltat de Agibot, cu sediul în Shanghai, Androidul A2 a plecat din oraşul Suzhou în noaptea de 10 noiembrie şi a ajuns în cartierul Bund din Shanghai la primele ore ale zilei de 13 noiembrie.

Alimentat de sistemul rapid de baterii hot-swap al Agibot, robotul a rămas activ pe întreaga durată a călătoriei, parcurgând oficial 106,286 kilometri, conform certificării primite joi.

„Faptul de a merge pe jos de la Suzhou la Shanghai este o sarcină dificilă chiar şi pentru mulţi oameni, însă robotul a reuşit", a declarat Wang Chuang, vicepreşedinte senior al Agibot.

„Acest lucru dovedeşte maturitatea hardware-ului robotului şi al algoritmilor de echilibru cerebelar şi rezistenţa, punând baze solide în vederea unei implementări comerciale pe scară largă", a adăugat Wang.

Echipat cu module GPS duale, senzori LiDAR şi de adâncime, cu infraroşu, A2 a navigat în scenarii complexe, cu zone semaforizate, pasaje înguste şi trotuare aglomerate, percepţia sa rămânând stabilă atât ziua, cât şi noaptea.

Robotul a mers pe drumuri asfaltate, trotuare pavate, poduri, pavaje tactile şi rampe, respectând în acelaşi timp regulile de circulaţie.

Într-un schimb de replici cu reporterii Xinhua la sosire, robotul a descris această călătorie drept „o experienţă de neuitat" în viaţa sa de maşină, sugerând cu umor că ar putea avea nevoie de „pantofi noi".

În aprilie, Tien Kung Ultra, construit de Centrul de Humanoid Robot Innovation Center din Beijing, a încheiat un semimaraton, parcurgând 21 de kilometri în două ore şi 40 de minute.

