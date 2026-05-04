Roboți umanoizi au fost desfășurați în intersecții din orașul Hangzhou, China, pentru a sprijini poliția rutieră și a ghida pietonii. Dispozitivele au atras atenția trecătorilor, mulți oprindu-se pentru a face poze și clipuri video.

Polițiștii rutieri din Hangzhou, în estul Chinei, au introdus roboți umanoizi în principalele intersecții, ca parte a eforturilor de gestionare a traficului în perioada minivacanței de început de mai, potrivit Euronews.

Roboții au fost văzuți dirijând pietonii și vehiculele, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii.

Autoritățile au precizat că 15 roboți umanoizi au fost introduși pentru a-i ajuta pe agenți în acest oraș, cunoscut drept un important centru tehnologic și de inteligență artificială și gazdă a mai multor companii chineze din domeniu, inclusiv DeepSeek.

