Video Roboți umanoizi, folosiți pentru dirijarea traficului în China

HANGZHOU, CHINA - MAY 01: A robot traffic officer directs traffic on the street on the first day of the May Day holiday
Roboți umanoizi, folosiți pentru dirijarea traficului în China.

Roboți umanoizi au fost desfășurați în intersecții din orașul Hangzhou, China, pentru a sprijini poliția rutieră și a ghida pietonii. Dispozitivele au atras atenția trecătorilor, mulți oprindu-se pentru a face poze și clipuri video.

Polițiștii rutieri din Hangzhou, în estul Chinei, au introdus roboți umanoizi în principalele intersecții, ca parte a eforturilor de gestionare a traficului în perioada minivacanței de început de mai, potrivit Euronews.

Roboții au fost văzuți dirijând pietonii și vehiculele, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii.

Autoritățile au precizat că 15 roboți umanoizi au fost introduși pentru a-i ajuta pe agenți în acest oraș, cunoscut drept un important centru tehnologic și de inteligență artificială și gazdă a mai multor companii chineze din domeniu, inclusiv DeepSeek.

