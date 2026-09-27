Live TV

Roboții care țin companie bolnavilor de Alzheimer. Cum este folosită inteligența artificială pentru a-i ajuta pe pacienți

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-09-25T112846.986
Robot folosit pentru interacțiunea cu persoane vârstnice. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum reacționează pacienții Inteligență artificială personalizată pentru fiecare rezident „Nu ar trebui privită ca un instrument de înlocuire”

De la roboți capabili să poarte conversații până la o voce bazată pe inteligență artificială, spitalele și centrele de îngrijire din Franța testează noi tehnologii menite să sprijine persoanele care trăiesc cu Alzheimer și alte afecțiuni neurodegenerative, potrivit Euronews.

La Spitalul Broca din Paris, pacienți vârstnici participă la experimente în care sunt folosiți mai mulți roboți.

Robotul NAO folosește întrebări și exerciții pentru a încuraja conversația și stimularea cognitivă. În cadrul unei sesiuni, acesta le cere pacienților să completeze proverbe cunoscute.

„O să vă spun începutul unui proverb, iar voi puteți încerca să-mi spuneți cum se termină”, le transmite robotul.

Un alt dispozitiv, Paro, a fost conceput pentru a oferi confort în scop terapeutic. Foca robotică este echipată cu senzori care îi permit să reacționeze la mișcările și sunetele produse de pacient.

Un alt robot, Miroki, a fost conceput pentru a interacționa cu pacienții prin conversație.

Pentru Michele, în vârstă de 72 de ani, experiența este neobișnuită, dar nu îi provoacă neliniște.

„Nu, nu sunt îngrijorată, dar prefer contactul uman”, spune ea.

Cum reacționează pacienții

Cercetătorii spun că reacțiile pacienților la această tehnologie diferă considerabil.

„Există tot felul de reacții”, spune Lea Vecchioni, psiholog și inginer de cercetare la Broca Living Lab.

„Unii pacienți sunt aproape uimiți. Li se pare extraordinar să vadă în viața reală lucruri pe care până acum le-au văzut doar la televizor.”

Alții însă, spune ea, „resping categoric tehnologia și roboții”.

Cercetătorii analizează dacă aceste dispozitive îi pot ajuta pe pacienți să participe mai activ la diferite forme de terapie.

„Robotul poate acționa ca un facilitator care ajută pacienții să se implice în ședințele de terapie”, explică Maribel Pino, cercetătoare în psihologie cognitivă și director de cercetare la Broca Living Lab.

Printre posibilele utilizări se numără stimularea cognitivă, terapia de limbaj și vorbire, fizioterapia și recuperarea psihomotorie.

Inteligență artificială personalizată pentru fiecare rezident

În sudul Franței, un alt experiment folosește inteligența artificială într-un centru de îngrijire. La La Septfontoise, în Tarn-et-Garonne, personalul testează Livana, un sistem bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a-i sprijini pe rezidenți în momentele în care devin agitați.

Tehnologia funcționează prin intermediul unui telefon și poate genera conversații personalizate. Înainte de începerea experimentului, personalul a colectat, cu acordul și sprijinul familiilor, informații biografice despre rezidenți. Acestea pot include detalii despre interesele lor și despre experiențele din trecut.

Informațiile sunt apoi folosite pentru personalizarea vocii sistemului și a conținutului conversațiilor.

„Vocea poate include elemente care ajută la calmarea rezidentului, în funcție de interesele și povestea sa de viață”, explică psihologul Elodie Jammes.

Sistemul este testat ca o abordare non-medicamentoasă pentru persoanele care trăiesc cu Alzheimer sau cu alte afecțiuni neurodegenerative.

Pentru Ghislaine Verines, directoarea La Septfontoise, tehnologia ar putea reprezenta o formă suplimentară de sprijin atât pentru rezidenți, cât și pentru personal.

„Scopul testului este de a explora abordări non-medicamentoase care pot îmbunătăți starea de bine a rezidenților, oferind în același timp un sprijin suplimentar personalului de îngrijire”, spune aceasta.

„Nu ar trebui privită ca un instrument de înlocuire”

Experimentele au loc în contextul în care cercetătorii caută noi modalități de sprijinire a persoanelor cu tulburări cognitive.

Maribel Pino subliniază însă că rolul roboților trebuie să rămână clar delimitat.

„Nu cred că robotica ar trebui privită ca un instrument de înlocuire”, spune ea.

„Rămân niște instrumente, indiferent cât de sofisticate ar deveni capacitatea lor de a conversa sau prezența lor.”

Există însă un lucru pe care, potrivit cercetătoarei, tehnologia nu îl poate oferi.

„Nu vor înlocui niciodată relațiile umane esențiale de care oamenii au nevoie.”

Experimentele desfășurate în Franța arată diferitele moduri în care inteligența artificială și robotica sunt testate în îngrijirea persoanelor cu demență. Unele tehnologii urmăresc stimularea conversației, în timp ce altele se concentrează pe terapie, confort sau sprijin personalizat.

Cercetătorii subliniază însă că scopul acestor tehnologii nu este înlocuirea personalului de îngrijire. Experimentele încearcă, în schimb, să stabilească în ce măsură tehnologia poate completa îngrijirea, păstrând contactul uman în centrul acesteia.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
oameni mulți pe o stradă din Europa
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
3
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
4
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
5
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
Digi Sport
Lovitură de proporții: Nicolae Stanciu ar fi ales între ”U” Cluj și FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
explozie test nuclear / ilustrație inteligența artificială
„Norocul se poate epuiza”. Bomba atomică nu este un model pentru guvernarea IA: „Istoria reală este mult mai confuză”
ilustrație cu o explozie nucleară în oraș
„Cine câștigă în domeniul IA, câștigă totul”. Cum ar putea inteligența artificială să declanșeze conflicte imposibil de oprit
3D rendering of robot hand holding grenade.
După „Armata Dronelor”, Mihailo Fedorov vrea să schimbe fața războiului din Ucraina cu „Armata Roboților”
proiectul +Colonia din Uruguay
Cum va arăta +Colonia, orașul viitorului construit de magnații utopiști din domeniul tehnologiei pentru o lume post-AI
emmanuel macron
„Nu exclud nimic”: Emmanuel Macron menține suspansul cu privire la o eventuală revenire la alegerile prezidențiale din 2032
Recomandările redacţiei
animale crescute pt blana
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt...
Război în Ucraina.
„Nu mai e un război hibrid”. Rusia își intensifică operațiunile în...
oana gheorghiu la o sedinta
Oana Gheorghiu explică de ce a acceptat propunerea la Sănătate...
Rafinarie
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia își întrerupe...
Ultimele știri
Cum supraviețuiesc unele tipuri agresive de cancer. Cercetătorii spun că au descoperit care este mecanismul
„Un adevărat miracol”: Comoara de fier a unui vas antic naufragiat, descoperită pe malul Dunării, ar fi putut înarma sute de războinici
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au...
Fanatik.ro
„El, Rădoi sau Edi Iordănescu au fost opțiunile!” Meme Stoica, dezvăluiri din culisele revenirii lui...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
20 de alimente esențiale pentru performanțe sportive: ce mănâncă atleții
Adevărul
Ce se întâmplă cu AUR dacă Trump pierde în SUA. Analist: „Politica de centru nu reușește să mai ofere emoție”
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Soția lui Michael Schumacher, declarații rare la aproape 13 ani de la accidentul de schi: „Era melodia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Singurul titular al României care n-a cântat imnul la meciul cu Suedia! S-a aflat și motivul
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
51, 83 și 86 de ani. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Al Pacino, trei exemple de măreție hollywoodiană...
Adevarul
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a...
Newsweek
Ai depus dosarul de pensie în decembrie 2026, dar decizia vine în 2027? Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II
Digi FM
Dragostea nu are vârstă. Heather Locklear a împlinit 65 de ani. Lorenzo Lamas: „Este singurul tort pe care îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...