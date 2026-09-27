Roboții care țin companie bolnavilor de Alzheimer. Cum este folosită inteligența artificială pentru a-i ajuta pe pacienți

De la roboți capabili să poarte conversații până la o voce bazată pe inteligență artificială, spitalele și centrele de îngrijire din Franța testează noi tehnologii menite să sprijine persoanele care trăiesc cu Alzheimer și alte afecțiuni neurodegenerative, potrivit Euronews.

La Spitalul Broca din Paris, pacienți vârstnici participă la experimente în care sunt folosiți mai mulți roboți.

Robotul NAO folosește întrebări și exerciții pentru a încuraja conversația și stimularea cognitivă. În cadrul unei sesiuni, acesta le cere pacienților să completeze proverbe cunoscute.

„O să vă spun începutul unui proverb, iar voi puteți încerca să-mi spuneți cum se termină”, le transmite robotul.

Un alt dispozitiv, Paro, a fost conceput pentru a oferi confort în scop terapeutic. Foca robotică este echipată cu senzori care îi permit să reacționeze la mișcările și sunetele produse de pacient.

Un alt robot, Miroki, a fost conceput pentru a interacționa cu pacienții prin conversație.

Pentru Michele, în vârstă de 72 de ani, experiența este neobișnuită, dar nu îi provoacă neliniște.

„Nu, nu sunt îngrijorată, dar prefer contactul uman”, spune ea.

Cum reacționează pacienții

Cercetătorii spun că reacțiile pacienților la această tehnologie diferă considerabil.

„Există tot felul de reacții”, spune Lea Vecchioni, psiholog și inginer de cercetare la Broca Living Lab.

„Unii pacienți sunt aproape uimiți. Li se pare extraordinar să vadă în viața reală lucruri pe care până acum le-au văzut doar la televizor.”

Alții însă, spune ea, „resping categoric tehnologia și roboții”.

Cercetătorii analizează dacă aceste dispozitive îi pot ajuta pe pacienți să participe mai activ la diferite forme de terapie.

„Robotul poate acționa ca un facilitator care ajută pacienții să se implice în ședințele de terapie”, explică Maribel Pino, cercetătoare în psihologie cognitivă și director de cercetare la Broca Living Lab.

Printre posibilele utilizări se numără stimularea cognitivă, terapia de limbaj și vorbire, fizioterapia și recuperarea psihomotorie.

Inteligență artificială personalizată pentru fiecare rezident

În sudul Franței, un alt experiment folosește inteligența artificială într-un centru de îngrijire. La La Septfontoise, în Tarn-et-Garonne, personalul testează Livana, un sistem bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a-i sprijini pe rezidenți în momentele în care devin agitați.

Tehnologia funcționează prin intermediul unui telefon și poate genera conversații personalizate. Înainte de începerea experimentului, personalul a colectat, cu acordul și sprijinul familiilor, informații biografice despre rezidenți. Acestea pot include detalii despre interesele lor și despre experiențele din trecut.

Informațiile sunt apoi folosite pentru personalizarea vocii sistemului și a conținutului conversațiilor.

„Vocea poate include elemente care ajută la calmarea rezidentului, în funcție de interesele și povestea sa de viață”, explică psihologul Elodie Jammes.

Sistemul este testat ca o abordare non-medicamentoasă pentru persoanele care trăiesc cu Alzheimer sau cu alte afecțiuni neurodegenerative.

Pentru Ghislaine Verines, directoarea La Septfontoise, tehnologia ar putea reprezenta o formă suplimentară de sprijin atât pentru rezidenți, cât și pentru personal.

„Scopul testului este de a explora abordări non-medicamentoase care pot îmbunătăți starea de bine a rezidenților, oferind în același timp un sprijin suplimentar personalului de îngrijire”, spune aceasta.

„Nu ar trebui privită ca un instrument de înlocuire”

Experimentele au loc în contextul în care cercetătorii caută noi modalități de sprijinire a persoanelor cu tulburări cognitive.

Maribel Pino subliniază însă că rolul roboților trebuie să rămână clar delimitat.

„Nu cred că robotica ar trebui privită ca un instrument de înlocuire”, spune ea.

„Rămân niște instrumente, indiferent cât de sofisticate ar deveni capacitatea lor de a conversa sau prezența lor.”

Există însă un lucru pe care, potrivit cercetătoarei, tehnologia nu îl poate oferi.

„Nu vor înlocui niciodată relațiile umane esențiale de care oamenii au nevoie.”

Experimentele desfășurate în Franța arată diferitele moduri în care inteligența artificială și robotica sunt testate în îngrijirea persoanelor cu demență. Unele tehnologii urmăresc stimularea conversației, în timp ce altele se concentrează pe terapie, confort sau sprijin personalizat.

Cercetătorii subliniază însă că scopul acestor tehnologii nu este înlocuirea personalului de îngrijire. Experimentele încearcă, în schimb, să stabilească în ce măsură tehnologia poate completa îngrijirea, păstrând contactul uman în centrul acesteia.

Editor : Ș.A.