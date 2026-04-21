Video România a intrat în clubul restrâns al țărilor care au acces la tehnologie de calcul cuantic. În Europa, mai există doar în Spania

computer cuantic
România a intrat în clubul restrâns al țărilor de pe glob care au acces la tehnologie de calcul cuantic de ultimă generație. Un astfel de sistem va fi adus la Iași, într-un campus dedicat, iar odată cu el, studenții din România vor putea studia un domeniu nou, considerat viitorul procesării de date.

„În Europa, IBM are un singur sistem fizic în Spania și acces în cloud în Germania. La nivel global sunt doar câteva zeci de astfel de sisteme. Marele avantaj este că vom avea o nouă generație de studenți care să știe să lucreze cu această tehnologie. Este o oportunitate unică. România deja exportă mulți specialiști IT, iar acesta este un domeniu nou, unde viitorii profesioniști pot fi foarte bine plătiți. Eu cred că acest computer va funcționa ca un magnet care va aduce oameni aici, pentru că sunt foarte puține astfel de sisteme în lume”, spune Martin Svik, vicepreședinte IBM.

Un astfel de computer este folosit pentru probleme extrem de complicate, cum ar fi securitatea datelor, cercetarea medicală sau strategiile complexe de apărare.

Dacă avem 100 de chei și doar una deschide o ușă, un computer obișnuit le încearcă pe rând. Un calculator cuantic poate analiza mai multe variante în același timp și găsește soluția mult mai rapid, explică Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

„Este util mai ales în sarcini foarte complexe, cum ar fi livrările de tip „last mile”, adică distribuția finală a produselor către oameni. De asemenea, în sectorul bancar, detectarea fraudelor. Un alt domeniu esențial este energia. De exemplu, optimizarea rețelelor electrice. Este foarte complicat să gestionezi sute sau mii de surse de energie solară care, de la o secundă la alta, fie consumă, fie produc energie. În prezent, nu există sisteme clasice capabile să calculeze eficient aceste scenarii. Calculatorul cuantic ar putea fi soluția”, explică Martin Svik, vicepreședinte IBM.

Tehnologia de calcul cuantic este din ce în ce mai prezentă în domeniul apărării.

„De exemplu, în Ucraina sunt multe drone. Cu ajutorul calculului cuantic, dronele în roi vor putea fi manipulate. De asemenea, în viitor, se pot dezvolta arme mai precise. În SUA s-a decis deja construirea unui centru dedicat la Pentagon, adică un nou tip de armată în domeniul cuantic”, a subliniază Martin Svik, vicepreședinte IBM.

Tehnologia cuantică este acum prezentă în Statele Unite, Japonia, iar în Europa, doar în Spania și acum în România.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
3
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Te-ar putea interesa și:
672692612_1554106660054483_3440409561647799467_n
Diana Buzoianu anunță salvarea copacilor seculari din pădurile din jurul Iașiului: „Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate!”
Protest Titled "Knowledge Is Power" In Belgrade, Serbia - 27 Jan 2026
Serbia: Ciocniri între studenți și forțele de ordine la protestele de la Universitatea din Belgrad
Recruți ruși
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
drona iasi
O dronă a fost găsită de un localnic într-un copac din județul Iași: „Au venit de la armată, de la pompieri”
Malaria blood test, conceptual image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, după o călătorie în Africa. Anunțul ministrului Sănătății
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele...
emanoil neagu
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a...
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie.
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost aduse în țară...
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz...
