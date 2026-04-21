România a intrat în clubul restrâns al țărilor de pe glob care au acces la tehnologie de calcul cuantic de ultimă generație. Un astfel de sistem va fi adus la Iași, într-un campus dedicat, iar odată cu el, studenții din România vor putea studia un domeniu nou, considerat viitorul procesării de date.

„În Europa, IBM are un singur sistem fizic în Spania și acces în cloud în Germania. La nivel global sunt doar câteva zeci de astfel de sisteme. Marele avantaj este că vom avea o nouă generație de studenți care să știe să lucreze cu această tehnologie. Este o oportunitate unică. România deja exportă mulți specialiști IT, iar acesta este un domeniu nou, unde viitorii profesioniști pot fi foarte bine plătiți. Eu cred că acest computer va funcționa ca un magnet care va aduce oameni aici, pentru că sunt foarte puține astfel de sisteme în lume”, spune Martin Svik, vicepreședinte IBM.

Un astfel de computer este folosit pentru probleme extrem de complicate, cum ar fi securitatea datelor, cercetarea medicală sau strategiile complexe de apărare.

Dacă avem 100 de chei și doar una deschide o ușă, un computer obișnuit le încearcă pe rând. Un calculator cuantic poate analiza mai multe variante în același timp și găsește soluția mult mai rapid, explică Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

„Este util mai ales în sarcini foarte complexe, cum ar fi livrările de tip „last mile”, adică distribuția finală a produselor către oameni. De asemenea, în sectorul bancar, detectarea fraudelor. Un alt domeniu esențial este energia. De exemplu, optimizarea rețelelor electrice. Este foarte complicat să gestionezi sute sau mii de surse de energie solară care, de la o secundă la alta, fie consumă, fie produc energie. În prezent, nu există sisteme clasice capabile să calculeze eficient aceste scenarii. Calculatorul cuantic ar putea fi soluția”, explică Martin Svik, vicepreședinte IBM.

Tehnologia de calcul cuantic este din ce în ce mai prezentă în domeniul apărării.

„De exemplu, în Ucraina sunt multe drone. Cu ajutorul calculului cuantic, dronele în roi vor putea fi manipulate. De asemenea, în viitor, se pot dezvolta arme mai precise. În SUA s-a decis deja construirea unui centru dedicat la Pentagon, adică un nou tip de armată în domeniul cuantic”, a subliniază Martin Svik, vicepreședinte IBM.

Tehnologia cuantică este acum prezentă în Statele Unite, Japonia, iar în Europa, doar în Spania și acum în România.

