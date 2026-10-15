România va da lumii arhitecții tehnologiei viitorului. O companie din Iași a încheiat un acord cu o firmă israeliană de software cuantic, pentru dezvoltarea unui centru de aplicații în domeniu. Pe scurt, studenții sau specialiștii românii se pot pregăti chiar la ei acasă într-o tehnologie încă rară în lume.

La centrul din Iași, studenții, cercetătorii și companiile vor putea învăța să programeze calculatoare cuantice și să dezvolte aplicații bazate pe această tehnologie.

Un specialist în tehnologie cuantică poate ajuta la descoperirea unor medicamente noi, la dezvoltarea unor baterii mai performante sau la găsirea unor soluții pentru gestionarea mai eficientă a energiei.

Toate acestea sunt posibile și cu tehnologia actuală, dar calculatoarele cuantice rezolvă mult mai repede probleme complexe.

Este ca și cum ai așeza la linia de stat un ghepard și o broască țestoasă. Ghiciți care e primul?

Dragoș Grosu, reprezentant firmă din Iași: „Lucrăm foarte mult în domeniul chimiei, al optimizării, al identificării cancerului de piele și al tehnologiilor fotovoltaice. Nu înlocuiesc calculatoarele obișnuite și nici nu sunt încă perfecte. Studenții pot învăța să programeze un calculator cuantic în doar câteva săptămâni”.

Cursanții vor avea acces la un calculator cuantic și la un software specializat și vor participa la programe de pregătire și activități de cercetare.

Simon Fried, vicepreședintele companiei de software cuantic: „Dacă ești familiarizat cu gândirea algoritmică și cunoști câteva noțiuni de algebră liniară, poți învăța destul de repede să folosești această tehnologie. Această tehnologie ar putea schimba semnificativ unele aspecte ale vieții de zi cu zi. Există numeroase oportunități în domenii precum protecția mediului și sănătatea”.

Odată cu acest centru, România intră într-un club foarte restrâns al statelor unde se dezvoltă tehnologia cuantică.

Dragoș Grosu, reprezentant firmă din Iași: „Zic acest lucru cu mândrie: suntem printre puținii. În Europa există un calculator cuantic în Germania și unul în Spania. În afara Europei, Japonia are unul, Coreea are unul, iar Statele Unite au mai multe, dar vorbim de o elită a celor care au un asemena calculator”.

Calculatorul cuantic va fi instalat la Iași la începutul anului 2027.

Editor : A.C.