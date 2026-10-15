Live TV

Video România va da lumii „arhitecții viitorului”. Un calculator cuantic va fi instalat la Iași, în 2027

Data publicării:
calculator cuantic
Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România va da lumii arhitecții tehnologiei viitorului. O companie din Iași a încheiat un acord cu o firmă israeliană de software cuantic, pentru dezvoltarea unui centru de aplicații în domeniu. Pe scurt, studenții sau specialiștii românii se pot pregăti chiar la ei acasă într-o tehnologie încă rară în lume.

La centrul din Iași, studenții, cercetătorii și companiile vor putea învăța să programeze calculatoare cuantice și să dezvolte aplicații bazate pe această tehnologie. 

Un specialist în tehnologie cuantică poate ajuta la descoperirea unor medicamente noi, la dezvoltarea unor baterii mai performante sau la găsirea unor soluții pentru gestionarea mai eficientă a energiei. 

Toate acestea sunt posibile și cu tehnologia actuală, dar calculatoarele cuantice rezolvă mult mai repede probleme complexe.   

Este ca și cum ai așeza la linia de stat un ghepard și o broască țestoasă. Ghiciți care e primul? 

Dragoș Grosu, reprezentant firmă din Iași: „Lucrăm foarte mult în domeniul chimiei, al optimizării, al identificării cancerului de piele și al tehnologiilor fotovoltaice. Nu înlocuiesc calculatoarele obișnuite și nici nu sunt încă perfecte. Studenții pot învăța să programeze un calculator cuantic în doar câteva săptămâni”. 

Cursanții vor avea acces la un calculator cuantic și la un software specializat și vor participa la programe de pregătire și activități de cercetare. 

Simon Fried, vicepreședintele companiei de software cuantic: „Dacă ești familiarizat cu gândirea algoritmică și cunoști câteva noțiuni de algebră liniară, poți învăța destul de repede să folosești această tehnologie. Această tehnologie ar putea schimba semnificativ unele aspecte ale vieții de zi cu zi. Există numeroase oportunități în domenii precum protecția mediului și sănătatea”. 

Odată cu acest centru, România intră într-un club foarte restrâns al statelor unde se dezvoltă tehnologia cuantică. 

Dragoș Grosu, reprezentant firmă din Iași: „Zic acest lucru cu mândrie: suntem printre puținii. În Europa există un calculator cuantic în Germania și unul în Spania. În afara Europei, Japonia are unul, Coreea are unul, iar Statele Unite au mai multe, dar vorbim de o elită a celor care au un asemena calculator”. 

Calculatorul cuantic va fi instalat la Iași la începutul anului 2027. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
4
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
Digi Sport
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cersetor ok
Un cerșetor a făcut aproape 10.000 de lei în 8 ore, la Iași. Bărbatul, posesor al unei mașini de lux, spune Poliția locală
Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Sursă Foto Getty Images
Ce semnificație are sărbătoarea din 13 octombrie pentru credincioși. Povestea evenimentului care a marcat ortodoxia românească
studenti gettyimages
România şi Pakistanul discută despre deschiderea unui campus universitar la Karachi
cristila traila la parlament
Noi audieri în dosarul DNA Fănel Bogos. Cristina Trăilă a primit oficial calitatea de inculpat
Proteste violente în Franța. Foto Profimedia
Macron convoacă o reuniune de criză pe fondul extinderii protestelor elevilor. 6.547 de persoane reținute până acum
Recomandările redacţiei
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Kremlinul crede că o lună de bombardament va reuși ceea ce patru...
alexandru nazare inquam george calin
Alexandru Nazare: Cererea investitorilor pentru titlurile de stat a...
edi raa albania
„Premierul nostru este definiția corupției”. Edi Rama refuză să...
Volodimir Zelenski
„Vrem ca acest război să se termine”. Zelenski se întâlnește la...
Ultimele știri
Vucic acuză Croația de amestec în procesul electoral din Serbia: Nicio țară nu a intervenit atât de mult și de brutal în alegeri
Cum se simte papa Leon: raportul medical privind starea suveranului pontif
Consiliul European: Liderii UE negociază viitorul buget al blocului, sub presiunea alegerilor din 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Fanatik.ro
„Gigi Becali din La Liga” a venit la Craiova! Scandalurile uriașe în care a fost implicat patronul lui Getafe...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Fenomenul Super El Nino ar putea da fotbalul din Europa peste cap. UEFA Champions League, Europa League și...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Digieconomic
Statul nu are bani pentru programul „Viața la țară”.
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam...
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Viitorul ministru al muncii, anunț despre sumele cu care cresc pensiile. Vom avea cu 14 miliarde în plus
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro