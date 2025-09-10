Sam Altman, CEO-ul OpenAI: Oamenii au început să vorbească precum inteligența artificială

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, susține că oamenii au început să preia particularitățile de exprimare ale modelelor de inteligență artificială și să „sune ca AI” pe rețelele sociale. El spune că a avut „cea mai ciudată experiență” citind forumuri dedicate Codex, noul instrument al companiei pentru dezvoltatori.

„Am avut cea mai ciudată experiență citind asta: presupun că totul e fals/bot-uri, deși în acest caz știu că creșterea Codex este foarte puternică și tendința aici este reală”, a scris Altman pe X.

El crede că explicația pentru asemănările din mesajele apărute pe rețelele sociale este faptul că oamenii au început să imite stilul de exprimare al modelelor lingvistice.

„Cred că se întâmplă mai multe lucruri: oamenii reali au preluat ticurile de limbaj ale LLM-urilor, comunitatea «Extremely Online» se deplasează împreună în moduri foarte corelate, ciclul de hype are un extremism de tipul «totul s-a terminat/ne-am întors», există presiune din partea platformelor sociale pentru maximizarea interacțiunilor și felul în care funcționează monetizarea creatorilor”, a explicat CEO-ul OpenAI.

El a subliniat și că este mai atent la astfel de fenomene pentru că în trecut alte companii au încercat să discrediteze OpenAI.

„Sunt mai sensibil la asta, și încă multe altele (inclusiv probabil câțiva boți). Dar efectul general este că Twitter-ul AI/Reddit-ul AI par cumva foarte false într-un fel în care nu păreau acum un an sau doi”, a mai spus Sam Altman.

Editor : Ș.A.