Live TV

Sam Altman, CEO-ul OpenAI: Oamenii au început să vorbească precum inteligența artificială

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-27T143556.043
Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Foto. Profimedia

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, susține că oamenii au început să preia particularitățile de exprimare ale modelelor de inteligență artificială și să „sune ca AI” pe rețelele sociale. El spune că a avut „cea mai ciudată experiență” citind forumuri dedicate Codex, noul instrument al companiei pentru dezvoltatori.

„Am avut cea mai ciudată experiență citind asta: presupun că totul e fals/bot-uri, deși în acest caz știu că creșterea Codex este foarte puternică și tendința aici este reală”, a scris Altman pe X.

El crede că explicația pentru asemănările din mesajele apărute pe rețelele sociale este faptul că oamenii au început să imite stilul de exprimare al modelelor lingvistice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cred că se întâmplă mai multe lucruri: oamenii reali au preluat ticurile de limbaj ale LLM-urilor, comunitatea «Extremely Online» se deplasează împreună în moduri foarte corelate, ciclul de hype are un extremism de tipul «totul s-a terminat/ne-am întors», există presiune din partea platformelor sociale pentru maximizarea interacțiunilor și felul în care funcționează monetizarea creatorilor”, a explicat CEO-ul OpenAI.

El a subliniat și că este mai atent la astfel de fenomene pentru că în trecut alte companii au încercat să discrediteze OpenAI.

„Sunt mai sensibil la asta, și încă multe altele (inclusiv probabil câțiva boți). Dar efectul general este că Twitter-ul AI/Reddit-ul AI par cumva foarte false într-un fel în care nu păreau acum un an sau doi”, a mai spus Sam Altman.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
2
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Digi Sport
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Alertă în Polonia: drone rusești au fost doborâte de armată după...
Horațiu Potra
Misterul mercenarilor din MApN ajunși în Congo. Moșteanu: „Potra a...
soldați ruși din unitățile de asalt "Storm"
„Un conflict mult mai amar”: Rusia ar putea ajunge în situația din...
Themenfoto: GER, Stadt, Metropole, Deutschland, Frankfurt, Hessen, 07.09.2025
Națiunea mai „leneșă” a Europei: germanii lucrează acum mai puțin...
Ultimele știri
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Cum pot elevii să înlocuiască probele de competențe la bacalaureat 2026. Lista testelor acceptate pentru echivalarea rezultatelor
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Artificial intelligence (AI)
„De la răspunsuri halucinante până la comportament deviant”. Expert: zeci de moduri în care inteligența artificială devine periculoasă
Cap_Juluca_-_Anguilla
„Mina de aur” primită de o mică insulă din Caraibe: cum a ajuns să facă milioane de dolari din două litere și inteligența artificială
EXTEDL N06 MELANIA ROBOTI SINCRON 050925_00938
Care sunt predicțiile Melaniei Trump privind viitorul inteligenței artificiale: „Roboții sunt aici”
daniel david
Temele cu AI, noua provocare din școli. Daniel David: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau nu”. Ce îi sfătuiește pe profesori
ChatGPT.
OpenAI introduce control parental la ChatGPT, după acuzații că ar fi încurajat sinuciderea unui adolescent
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea