Live TV

Sam Altman compară inteligența artificială cu apariția electricității: „Nu e negociabil faptul că trebuie să o folosiţi”

Data publicării:
sam altman
Sam Altman, fondatorul OpenAI. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum vede Sam Altman lumea peste un deceniu Avertisment privind securitatea cibernetică

Sam Altman susține că adoptarea inteligenței artificiale a devenit inevitabilă pentru statele care vor să rămână competitive, beneficiile economice și sociale ale tehnologiei fiind prea mari pentru a fi ignorate. CEO-ul OpenAI a transmis mesajul liderilor reuniți la G20 și a avertizat, în același timp, asupra riscurilor tot mai mari din domeniul securității cibernetice.

Ţările nu îşi mai pot permite să ignore inteligenţa artificială, deoarece beneficiile economice şi sociale potenţiale sunt prea mari, a declarat miercuri CEO-ul OpenAI, Sam Altman, în a doua zi a reuniunii ministeriale G20 pentru inovare din Chapel Hill, Carolina de Nord, potrivit CNBC.

„Cred că nu este negociabil faptul că trebuie să o folosiţi. Creşterea economică şi beneficiile pentru oameni care pot veni din asta, valoarea pentru o ţară, sunt prea mari pentru a fi ignorate”, le-a spus Altman miniştrilor şi reprezentanţilor statelor participante.

Inteligenţa artificială s-a aflat în centrul reuniunii G20, la care au participat miercuri şi CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, şi cofondatorul Anthropic Tom Brown. Conferinţa este condusă de secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, şi de directorul Biroului pentru Politică Ştiinţifică şi Tehnologică al Casei Albe, Michael Kratsios.

Cum vede Sam Altman lumea peste un deceniu

CEO-ul OpenAI consideră că, peste un deceniu, inteligenţa artificială va deveni atât de prezentă în economie şi în viaţa cotidiană încât oamenii nu vor mai discuta despre ea ca despre o tehnologie distinctă.

„Un copil care creşte astăzi nu va fi niciodată mai inteligent decât AI, dar nici nu va fi cunoscut vreodată o lume în care fiecare produs şi serviciu cu care interacţionează să nu fie foarte inteligent, foarte capabil şi foarte util”, a spus Altman.

El a comparat adoptarea inteligenţei artificiale cu electrificarea economiei. „Cred că ar fi aproximativ la fel de proastă ideea de a spune că nu vom avea AI în ţara noastră precum ar fi fost, să spunem, acum peste 100 de ani, că nu vom avea electricitate în ţara noastră.”

Altman estimează, de asemenea, că AI va produce „cel mai mare boom al antreprenoriatului şi al creării şi dezvoltării micilor afaceri pe care lumea l-a văzut vreodată”.

Potrivit acestuia, oamenii care au idei bune, dar nu dispun de suficient capital, specialişti sau alte resurse, vor putea folosi AI pentru activităţi complexe, de la dezvoltarea unor noi tehnologii până la administrarea lanţurilor de aprovizionare.

Avertisment privind securitatea cibernetică

Altman a avertizat însă că dezvoltarea rapidă a AI aduce şi riscuri majore, în special în domeniul securităţii cibernetice. „Cred că unele lucruri vor merge foarte prost în securitatea cibernetică dacă oamenii nu acţionează destul de urgent”, a spus CEO-ul OpenAI.

Eşecurile în apărarea cibernetică şi în alte domenii ar putea provoca o reacţie care să încetinească semnificativ dezvoltarea tehnologiei, a avertizat el.

CEO-ul Palantir, Alex Karp, a susţinut la rândul său că reglementarea AI trebuie elaborată de persoane care înţeleg foarte bine tehnologia şi consecinţele măsurilor adoptate.

Karp a afirmat că reglementările pot afecta ţările care încearcă să se protejeze, dar a precizat că nu susţine eliminarea completă a regulilor. „Nu sunt o persoană împotriva reglementării”, a spus el, subliniind însă dificultatea anticipării efectelor pe termen lung ale unor astfel de măsuri.

Reuniunea G20 are loc în timp ce guvernele încearcă să stabilească modul în care vor reglementa inteligenţa artificială, iar liderii industriei susţin accelerarea adoptării tehnologiei. Jensen Huang a descris miercuri AI drept „marele egalizator”, despre care consideră că va democratiza accesul la inteligenţă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Angela Merkel
2
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
Recep Tayyip Erdogan
3
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
4
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Vladimir Putin
5
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digi Sport
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zohran Mamdani
Primarul New York-ului interzice folosirea inteligenţei artificiale în școlile primare și gimnaziale. „Copiii au nevoie de profesori”
propaganda - rusia tv
Sancțiunile UE, ocolite prin inteligența artificială. Presa rusă interzisă poate fi accesată prin ChatGPT, Claude și Grok
JD Vance Hosts Fraud Task Force
JD Vance vorbeşte despre sfârşitul lumii şi despre „întunecimea” unor lideri mondiali: „Mi-a declanşat semnalele de alarmă spirituale”
schita 3 capete roboti umanoizi
Cât de periculoasă poate fi IA când învață să înșele: „În acest moment, noi suntem încă pisica. În curând am putea deveni șoarecele”
grafica inteligenta artificiala
România începe implementarea proiectului RO AI Factory
Recomandările redacţiei
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Serghei Lavrov anunță că Moscova va închide Institutele Goethe din...
statueta justitie
Verdict așteptat în procesul cu miză de 1 miliard de euro între...
photo-collage.png (80)
„Calul troian” al Rusiei în Italia o pune la încercare pe Giorgia...
Ultimele știri
Coreea de Nord oficializează ruptura de Coreea de Sud: „Unificarea pașnică” dispare din statutul Partidului Muncitorilor
Metoda „falsul accident”, folosită pentru a obține mii de lei de la șoferi, în București. Percheziții și trei persoane reținute
„Ceea ce provoacă Rusia este slăbiciunea”: Europa trebuie să ia măsuri împotriva sabotajelor, afirmă un analist
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din septembrie 2026 pentru fiecare zodie. Cinci semne au aceeași dată-cheie
Cancan
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent...
Fanatik.ro
De ce a avut Gigi Becali nevoie de trei transferuri „bombă”. FCSB, prăbușire de peste 30 de milioane euro...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va antrena pe FCSB
Adevărul
Ofensivă ucraineană discretă dusă de drone: sute de soldați ruși, în pericol de încercuire într-un sector...
Playtech
Ți-au intrat bani în cont de la o persoană pe care nu o cunoști. Îi poți cheltui sau trebuie să-i dai înapoi?
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să...
Pro FM
Bianca Censori, apariție provocatoare într-un body roșu extrem de decupat. Ținuta minusculă i-a lăsat la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
Coșmarul logistic al navelor de război americane din Orientul Mijlociu
Newsweek
2.600.000 pensionari iau pensia pe card cu 2 zile mai devreme în septembrie. Când ajung pensiile prin Poștă?
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...