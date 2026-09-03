Sam Altman compară inteligența artificială cu apariția electricității: „Nu e negociabil faptul că trebuie să o folosiţi”

Sam Altman susține că adoptarea inteligenței artificiale a devenit inevitabilă pentru statele care vor să rămână competitive, beneficiile economice și sociale ale tehnologiei fiind prea mari pentru a fi ignorate. CEO-ul OpenAI a transmis mesajul liderilor reuniți la G20 și a avertizat, în același timp, asupra riscurilor tot mai mari din domeniul securității cibernetice.

Ţările nu îşi mai pot permite să ignore inteligenţa artificială, deoarece beneficiile economice şi sociale potenţiale sunt prea mari, a declarat miercuri CEO-ul OpenAI, Sam Altman, în a doua zi a reuniunii ministeriale G20 pentru inovare din Chapel Hill, Carolina de Nord, potrivit CNBC.

„Cred că nu este negociabil faptul că trebuie să o folosiţi. Creşterea economică şi beneficiile pentru oameni care pot veni din asta, valoarea pentru o ţară, sunt prea mari pentru a fi ignorate”, le-a spus Altman miniştrilor şi reprezentanţilor statelor participante.

Inteligenţa artificială s-a aflat în centrul reuniunii G20, la care au participat miercuri şi CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, şi cofondatorul Anthropic Tom Brown. Conferinţa este condusă de secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, şi de directorul Biroului pentru Politică Ştiinţifică şi Tehnologică al Casei Albe, Michael Kratsios.

Cum vede Sam Altman lumea peste un deceniu

CEO-ul OpenAI consideră că, peste un deceniu, inteligenţa artificială va deveni atât de prezentă în economie şi în viaţa cotidiană încât oamenii nu vor mai discuta despre ea ca despre o tehnologie distinctă.

„Un copil care creşte astăzi nu va fi niciodată mai inteligent decât AI, dar nici nu va fi cunoscut vreodată o lume în care fiecare produs şi serviciu cu care interacţionează să nu fie foarte inteligent, foarte capabil şi foarte util”, a spus Altman.

El a comparat adoptarea inteligenţei artificiale cu electrificarea economiei. „Cred că ar fi aproximativ la fel de proastă ideea de a spune că nu vom avea AI în ţara noastră precum ar fi fost, să spunem, acum peste 100 de ani, că nu vom avea electricitate în ţara noastră.”

Altman estimează, de asemenea, că AI va produce „cel mai mare boom al antreprenoriatului şi al creării şi dezvoltării micilor afaceri pe care lumea l-a văzut vreodată”.

Potrivit acestuia, oamenii care au idei bune, dar nu dispun de suficient capital, specialişti sau alte resurse, vor putea folosi AI pentru activităţi complexe, de la dezvoltarea unor noi tehnologii până la administrarea lanţurilor de aprovizionare.

Avertisment privind securitatea cibernetică

Altman a avertizat însă că dezvoltarea rapidă a AI aduce şi riscuri majore, în special în domeniul securităţii cibernetice. „Cred că unele lucruri vor merge foarte prost în securitatea cibernetică dacă oamenii nu acţionează destul de urgent”, a spus CEO-ul OpenAI.

Eşecurile în apărarea cibernetică şi în alte domenii ar putea provoca o reacţie care să încetinească semnificativ dezvoltarea tehnologiei, a avertizat el.

CEO-ul Palantir, Alex Karp, a susţinut la rândul său că reglementarea AI trebuie elaborată de persoane care înţeleg foarte bine tehnologia şi consecinţele măsurilor adoptate.

Karp a afirmat că reglementările pot afecta ţările care încearcă să se protejeze, dar a precizat că nu susţine eliminarea completă a regulilor. „Nu sunt o persoană împotriva reglementării”, a spus el, subliniind însă dificultatea anticipării efectelor pe termen lung ale unor astfel de măsuri.

Reuniunea G20 are loc în timp ce guvernele încearcă să stabilească modul în care vor reglementa inteligenţa artificială, iar liderii industriei susţin accelerarea adoptării tehnologiei. Jensen Huang a descris miercuri AI drept „marele egalizator”, despre care consideră că va democratiza accesul la inteligenţă.

Editor : M.I.