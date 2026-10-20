Japonia a lansat cu succes o sondă spațială într-o misiune fără precedent, menită să aducă mostre de pe unul dintre sateliții planetei Marte, despre care oamenii de știință speră că vor ajuta la înțelegerea originilor sistemului solar și a vieții pe Pământ, informează The Guardian.

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Nava spațială Martian ⁠Moons Exploration (MMX), propulsată de racheta emblematică H3 a Japoniei, a decolat înainte de răsăritul soarelui de pe insula Tanegashima din sud-vestul țării, a anunțat Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (Jaxa).

E de așteptat ca nava spațială să ajungă pe orbita lui Marte în august anul viitor și să colecteze cel puțin 10 grame de sol și rocă de pe suprafața lui Phobos, unul dintre cei doi sateliți mici, în formă de cartof, care orbitează planeta. Este programată să se întoarcă în 2031, a declarat Jaxa.

Luna, care are un diametru de 22,5 km, orbitează Marte de trei ori pe zi, la aproximativ 6.000 de km deasupra suprafeței sale.

Racheta emblematică H3, care transporta sonda fără echipaj uman, a decolat pe un cer întunecat de la Centrul Spațial Tanegashima la ora 4:41 dimineața, fiind văzută de mii de oameni care se treziseră devreme pentru a urmări o transmisiune în direct.

O oră mai târziu, oamenii de știință de la Jaxa au declarat lansarea un succes, când nava spațială s-a separat de treapta superioară a rachetei, provocând scene de sărbătoare în sala de control al zborului.

NASA a trimis nouă nave spațiale pe Marte în ultima jumătate de secol, în timp ce China a ajuns pe suprafața marțiană în 2021, dar aceasta este prima dată când cineva încearcă să ajungă pe Phobos sau pe satelitul mai mic al planetei, Deimos.

„Există multă adrenalină, multă emoție și multă uimire”, a declarat astrofizicianul NASA Tom Statler, implicat în proiectul condus de Japonia de colectare a probelor.

Cinci agenții spațiale colaborează la misiunea de cinci ani, care va încerca să plaseze un prospector robotic și un rover pe Phobos, cel mai mare și mai apropiat dintre cei doi sateliți.

Misiunea, în valoare de 578 de milioane de dolari, include o navă spațială de cinci tone care se va sincroniza cu orbita strânsă a sondei Phobos din jurul lui Marte la sosirea sa în vara viitoare. Apoi, va ejecta un mic rover franco-german, numit Idefix, după terrierul alb din benzile desenate Asterix.

Dacă totul merge conform planului, roverul cu patru roți va sări (datorită forței gravitaționale de pe Phobos, care este de 1/1000 din cea a Pământului ) timp de câteva minute pe suprafața planetei Marte înainte de a se opri. Va petrece 100 de zile supraveghind suprafața planetei pentru a găsi locuri sigure pentru prelevarea de probe înainte de sosirea navei principale, un modulator staționar cu patru picioare care va colecta probele.

Modulul de aselenizare va petrece doar două ore pe Phobos, forând și aspirând material, înainte de a fi lansat înapoi în spațiu. Oficialii au declarat că va observa Deimos în timpul mai multor survoluri înainte de a părăsi orbita lui Marte în noiembrie 2030.

„Este o șansă unică în viață. Facem parte din prima misiune de returnare a mostrelor din sistemul marțian”, a declarat șeful roverului Agenției Spațiale Germane, Markus Grebenstein.

Oamenii de știință speră că mostrele îi vor ajuta să stabilească modul în care s-au format Phobos și Deimos și chiar să ofere indicii despre originile vieții. Descoperirile MMX vor contribui, de asemenea, la conturarea viitoarelor misiuni pe Marte, inclusiv a expedițiilor cu echipaj uman, a declarat NASA.

Conform unei teorii – ipoteza „impactului gigantic” – cele două luni s-au format după ce un corp ceresc s-a ciocnit cu Marte. O a doua ipoteză, cunoscută sub numele de ipoteza „capturii”, sugerează că lunile sunt asteroizi atrași de gravitația lui Marte.

Determinarea teoriei corecte va ajuta la dezvăluirea „modului în care ar fi putut apărea un mediu locuibil pentru viață pe planetele terestre”, a spus Jaxa, referindu-se la cele patru planete cele mai apropiate de Soare: Mercur, Venus, Pământul și Marte.

SUA și China se află într-o cursă pentru a fi primele care returnează mostre de rocă de pe suprafața planetei Marte. Roverul Perseverance al NASA, care supraveghează Marte din 2021, a colectat deja mostre, dar întoarcerea sa pe Pământ a fost oprită de administrația Trump după un vot al Congresului din ianuarie anul acesta.

Lansarea sondei spațiale chineze Tianwen-3 este programată pentru anul 2028 și ar putea aduce mostre de pe Marte încă din 2031, posibil înainte de întoarcerea misiunii japoneze.

Editor : Ș.R.