Secretele din spatele proiectului Optimus. Cum crede Elon Musk că robotul său va deveni cel mai valoros produs din toate timpurile

În viziunea lui Elon Musk, viitorul companiei Tesla este reprezentat de o armată de roboți umanoizi care vor rezolva problema sărăciei și vor elimina nevoia de a mai munci. Miliardarul american le-a spus investitorilor că roboții ar putea genera venituri „infinite” pentru Tesla și că au potențialul de a deveni cel mai valoros produs din toate timpurile.

Musk și-a riscat averea personală și viitorul companiei ca să îndeplinească această viziune, în care Optimus, robotul dezvoltat de Tesla, va lucra în fabrici, se va ocupa de activități casnice, va efectua intervenții chirurgicale și va călători pe Marte ca să ajute oamenii să colonizeze planeta.

Deși robotul ar urma să funcționeze cu ajutorul inteligenței artificiale, modelele Optimus prezentate publicului până acum au fost de cele mai multe ori controlate de la distanță de inginerii Tesla.

Optimus mai are multe de învățat despre lumea din jurul său înainte să fie pregătit să îi înlocuiască pe creatorii lui în felul în care și-a imaginat Musk. Unii angajați ai lui Musk au pus la îndoială utilitatea roboților Optimus pentru unele operațiuni, în special cele industriale, potrivit Wall Street Journal.

Elon Musk are la dispoziție 10 ani ca să transforme Tesla într-o companie de 8,5 trilioane de dolari și să le vândă clienților cel puțin 1 milion de roboți. Foto: Profimedia Images

Musk și-a propus să le demonstreze criticilor săi că se înșală. Pentru a putea accesa noul său pachet salarial uriaș de aproape 1 trilion de dolari, Musk are la dispoziție 10 ani ca să transforme Tesla într-o companie de 8,5 trilioane de dolari și să le vândă clienților cel puțin 1 milion de roboți, acestea fiind doar câteva dintre cerințele impuse de acționari.

„Mașina este pentru Tesla ceea ce cartea este pentru Amazon”, a spus analistul Adam Jonas de la Morgan Stanley. „Tesla a folosit mașinile ca pe un laborator ca să devină mai bună la alte lucruri.”

Vânzările de mașini Tesla sunt în scădere pentru al doilea an la rând, compania lui Musk fiind depășită de compania chineză BYD la acest capitol.

„Problema este să reușești să îi înveți pe acești roboți să facă ceva util”

Robotul Optimus nu a fost finalizat, cu toate că a apărut deja la mai multe evenimente organizate de Tesla. În sediul Tesla din Palo Alto, California, roboții se plimbă prin birourile angajaților în timp ce adună informații despre cum să se deplaseze prin încăperi în care se află și oameni.

În laboratoarele Tesla, robotul cu o înălțime de 1,73m primește sarcini repetitive, precum ordonarea pieselor de Lego după culoare, împăturirea rufelor și folosirea unui burghiu.

În prezent, roboții umanoizi sunt foarte limitați. Multe fabrici, precum cele deținute de Tesla, se bazează pe brațe robotice pentru ridicarea obiectelor grele sau îndeplinirea sarcinilor periculoase.

Optimus mai are multe de învățat despre lumea din jurul lui înainte să fie pregătit să îi înlocuiască pe creatorii săi în felul în care Musk și-a imaginat. Foto: Profimedia Images

Roboții industriali sunt de cele mai multe ori fixați într-un loc și programați să îndeplinească sarcini specifice, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să se ocupe de activitățile ce necesită mai multă flexibilitate și precizie.

Roboții umanoizi, precum Optimus, sunt proiectați să îndeplinească mai ușor sarcini ce până acum le reveneau doar oamenilor. Roboticienii, însă, întâmpină multe dificultăți în proiectarea unor roboți cu un grad înalt de dexteritate, sensibilitate și adaptabilitate pentru a le permite să se miște mai liber, potrivit lui Ken Goldberg, robotician de la Universitatea din California, Berkeley.

„L-am auzit pe Elon Musk că a spus că mâinile reprezintă partea cea mai grea. Este adevărat, însă nu este vorba doar de mâini, ci și de control, abilitatea de a percepe mediul înconjurător și de a compensa pentru toate aceste incertitudini. Aceasta este frontiera cercetării”, a spus Goldberg. „Problema este să reușești să îi înveți pe acești roboți să facă ceva util.”

Roboții umanoizi vor aduce venituri anuale de 7,5 trilioane de dolari la nivel global până în 2050

Chiar și analiștii care prevăd un viitor strălucit pentru Tesla nu cred că robotul Optimus va deveni un produs de succes din punct de vedere comercial înainte de anul 2030.

„Credem că versiunile inițiale ale robotului vor avea un set limitat de sarcini pe care le pot îndeplini”, a spus Tasha Keeney, director al ARK Invest. „Având în vedere avantajele competitive deținute de Tesla în privința inteligenței artificiale integrate și a producției în masă, ne așteptăm ca firma să devină un competitor formidabil la acest capitol.”

Roboții umanoizi vor aduce venituri anuale de 7,5 trilioane de dolari la nivel global până în 2050, potrivit lui Jonas de la Morgan Stanley. Tesla, care a avut venituri de 98 de miliarde de dolari în 2024, va încerca să acceseze o parte cât mai mare din această piață.

Inițial, totul părea o glumă. Musk a dezvăluit conceptul Optimus în cadrul unui eveniment din 2021 în care un om a dansat pe o scenă îmbrăcat într-un costum de robot. Inginerii Tesla lucrau la început dintr-o chicinetă. S-au mutat apoi într-un subsol și, mai târziu, într-o parcare mare dintr-o altă clădire, potrivit unui fost angajat.

Inginerilor Tesla le-a fost greu să găsească piesele potrivite pentru roboții pe care îi construiau și au fost nevoiți să construiască de la zero unele părți, precum actuatorul care controlează mișcările robotului.

Vânzările de mașini Tesla sunt în scădere pentru al doilea an la rând, compania lui Musk fiind depășită de compania chineză BYD la acest capitol. Foto: Profimedia Images

Elon Musk: Mașinile sunt doar niște roboți pe roți

Ideea măreață a fost să se folosească de lecțiile învățate de la tehnologia de conducere autonomă folosită la mașini și să o implementeze la roboți. Musk le-a spus colegilor lui că mașinile sunt doar niște roboți pe roți.

Pentru a rezolva riscul ca robotul să se împiedice și să cadă peste un om sau un animal de companie, în timp ce se mișcă prin casă, Tesla a angajat oameni care să strângă informații purtând camere video și rucsacuri și plimbându-se prin campus colectând date.

În octombrie 2024, Musk a dezvăluit cum vede el orașele viitorului: pline cu mașini autonome și roboți. Pe o scenă decorată cu un glob cu lumini de discotecă, roboții dansau pe melodia „What is Love” a lui Haddaway. În alte încăperi, roboți cu pălării de cowboy și papioane serveau băuturi.

În culise, inginerii Tesla lucrau peste program ca să depisteze problemele tehnice. Roboții care dansau în rotondă aveau mișcările programate dinainte, însă alți roboți trebuiau controlați de la distanță de inginerii care purtau costume speciale și ochelari VR. Ei le ghidau mișcările roboților, inclusiv interacțiunile cu oaspeții și servirea băuturilor.

Fiecare robot trebuia monitorizat constant de mai mulți ingineri: unul care îl controla de la distanță, altul care lucra la laptop și alții care îi supravegheau mișcările din apropiere.

În laborator, Optimus a învățat destul de repede să îndeplinească sarcini simple. În luna mai, compania a publicat un videoclip în care robotul efectua unele activități după ce primea comenzi verbale de la ingineri.

Robotul a aruncat gunoiul la tomberon, a curățat firimituri, a dat cu aspiratorul și a deschis ușile unui dulap, printre altele. Toate activitățile au fost deprinse de roboți după ce au învățat mișcările din videoclipuri în care oamenii îndeplineau aceleași sarcini, potrivit companiei.

Marea dilemă este dacă inginerii Tesla îi vor putea oferi lui Optimus dexteritatea necesară și capacitatea de a percepe mediul înconjurător destul de bine pentru a îndeplini sarcini mai complexe. Foto: Profimedia Images

„Pentru o fabrică, un depozit sau în agricultură, picioarele sunt inferioare roților”

În ciuda progreselor obținute, unii ingineri Tesla au pus sub semnul întrebării utilitatea robotului Optimus în fabrici. Robotul s-a dovedit a fi capabil să îndeplinească sarcini monotone, precum sortarea obiectelor, însă cele mai multe activități specifice fabricilor pot fi făcute mult mai eficient de roboți proiectați special să îndeplinească o singură sarcină.

Marea dilemă este dacă inginerii Tesla îi vor putea oferi lui Optimus dexteritatea necesară și capacitatea de a percepe mediul înconjurător destul de bine pentru a îndeplini sarcini mai complexe, precum debarasarea mesei.

Unii din competitorii lui Musk au ajuns la concluzia că picioarele roboților reprezintă problema cea mai mare. Roboții umanoizi sunt instabili și dacă se dezactivează, „ar putea cădea peste cineva”, a explicat directorul executiv al Standard Bots, Evan Beard.

„Pentru o fabrică, un depozit sau în agricultură, picioarele sunt inferioare roților”, a mai spus Beard.

Tesla lucrează acum la a treia generație de roboți Optimus și a renunțat la ideea de a introduce cât mai repede roboții în fabricile companiei, așa cum își propusese inițial Musk.

În materialele de promovare de la Tesla, Optimus joacă rolul unui lucrător domestic care udă plantele, despachetează cumpărăturile și se ocupă de alte activități casnice pentru a le oferi proprietarilor săi mai mult timp să petreacă în familie.

„Cine nu și-ar dori propriul său C-3PO/R2-D2?” a spus Musk în luna noiembrie, referindu-se la roboții din filmele Star Wars. „De aceea, eu spun că roboții umanoizi vor fi cel mai mare produs creat vreodată. Pentru că toată lumea își va dori unul sau mai mulți.”

Editor : Raul Nețoiu