Live TV

Secretul nicotinei, descifrat după 200 de ani: „Este un moment important pentru ştiinţă”

Data publicării:
planta de tutun
Foto: Profimedia Images

O echipă internaţională de cercetători a descifrat, după aproape 200 de ani, mecanismul prin care planta de tutun produce această substanţă. Descoperirea ar putea deschide calea către plante de tutun cu un conţinut redus de nicotină şi către noi utilizări biotehnologice, inclusiv în producerea de medicamente şi vaccinuri, relatează Science Alert.

Oamenii consumă tutun de mii de ani, însă abia la sfârşitul anilor 1820 nicotina a fost extrasă pentru prima dată din plantele de tutun. Acum, la aproape 200 de ani distanţă, oamenii de ştiinţă au descoperit în sfârşit modul în care planta de tutun produce moleculele de nicotină.

Descoperirea ar putea transforma produsele realizate din specii de tutun sau cu ajutorul acestora, într-un domeniu cunoscut sub numele de „agricultură moleculară vegetală” (plant molecular farming).

Cercetătorii modifică genetic plante de tutun pentru a produce compuşi terapeutici şi chiar vaccinuri, însă nicotina reprezintă o problemă deoarece este o substanţă puternic adictivă.

Înţelegerea modului în care este produsă nicotina ar putea permite dezvoltarea unor metode prin care formarea acesteia să fie împiedicată în plante.

„Este un moment important pentru ştiinţa plantelor şi biochimie. În sfârşit avem răspunsul pe care îl căutăm de peste 200 de ani”, a declarat biologul Benjamin Lichman, de la Universitatea din York.

Lichman şi colegii săi de la Universitatea din Copenhaga au identificat, în noul studiu, genele şi enzimele implicate în producerea nicotinei.

„Cu aceste noi cunoştinţe putem elimina sau reutiliza nicotina produsă în mod natural de plantă şi putem crea instrumente biotehnologice mai performante”, a spus Lichman.

„Există, de asemenea, un potenţial interesant de a adapta în viitor sistemul prin care tutunul produce nicotină pentru a obţine compuşi farmaceutici utili.”

Prin analiza genetică a plantei de tutun (Nicotiana tabacum), cercetătorii au identificat gene situate una lângă alta în ADN-ul plantei, care se activează simultan cu gene deja cunoscute ca fiind implicate în producerea nicotinei.

Ulterior, ei au izolat enzimele produse de aceste gene.

Atât în experimente de laborator, cât şi în plante vii, cercetătorii au demonstrat că aceste enzime se combină pentru a forma nicotina.

S-a dovedit că enzimele funcţionează printr-un proces ingenios, care explică parţial de ce au rămas nedescoperite atât de mult timp.

Iniţial, o moleculă de glucoză se ataşează componentelor de bază ale nicotinei, aducându-le într-o stare reactivă necesară formării moleculei. După finalizarea procesului, aceeaşi moleculă se desprinde complet. Astfel, zahărul îşi îndeplineşte rolul esenţial şi apoi dispare fără urmă.

Cercetătorii au identificat şi două enzime, NaGR şi NicGS, care contribuie la asamblarea moleculei de nicotină din materiile sale prime. Aceste materii prime sunt un aminoacid implicat în formarea proteinelor şi un compus asemănător vitaminelor.

„Este o descoperire entuziasmantă deoarece are aplicaţii practice”, a explicat Lichman.

„O rudă apropiată a tutunului, Nicotiana benthamiana, este deja utilizată în agricultura moleculară pentru producerea unor medicamente şi vaccinuri care salvează vieţi.”

„Această descoperire deschide noi modalităţi de a folosi plantele de tutun în scopuri benefice, nu pentru ţigări, ci pentru medicamente şi alte produse valoroase.”

Un alt studiu publicat recent susţine aceste concluzii: nicotina este creată cu ajutorul glucozei şi al unui lanţ de enzime, după care molecula de glucoză dispare complet.

Potrivit cercetătorilor, această dispariţie totală, împreună cu modul neobişnuit în care glucoza este utilizată în comparaţie cu alte procese biologice ale plantelor, este motivul pentru care mecanismul producerii nicotinei a rămas atât de greu de descifrat.

Deşi mai există întrebări fără răspuns privind producţia nicotinei în plantele de tutun, oamenii de ştiinţă afirmă că au identificat acum etapele principale şi ingredientele-cheie ale procesului.

Ei sugerează că mecanismul ar putea fi modificat pentru a produce alte substanţe chimice sau plante de tutun cu niveluri reduse de nicotină. Totuşi, încercările anterioare în această direcţie au afectat dezvoltarea normală a plantelor.

În cele din urmă, cercetătorii consideră că nu doar au rezolvat un mister vechi de 200 de ani, ci au pus şi bazele unor metode mai avansate şi mai precise de bioinginerie.

„Plantele de tutun pot fi utilizate în biotehnologie ca platforme pentru producerea de vaccinuri sau alte produse farmaceutice, însă prezenţa nicotinei reprezintă o problemă, deoarece contaminează produsele şi necesită procese suplimentare pentru a fi eliminată”, a concluzionat Lichman.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sign warning visitors not to remove trinitite, Trinity Site, USA
Descoperirea care îi surprinde pe cercetători, la 80 de ani de la testul nuclear Trinity din 1945
Woman Holding Moist Nicotine Snus Pouch, Tobacco Product, Quit Smoking Concept, Isolated On White Background
Nu urmați exemplul Suediei în privința pliculețelor cu nicotină, avertizează OMS: „Sunt concepute pentru a crea dependență”
cercetători într-un laborator Altos Labs
O nouă terapie ar putea vindeca sute de boli și ar putea inversa procesul îmbătrânirii. Ce este „Proiectul Manhattan” al longevității
1777460288363-f2f43d3c30274bbcbfb7a02572e75211-S4
Aproape 700 de pachete de țigări au fost descoperite pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească controalele
Țigaretă aprinsă într-o scrumieră
„Un punct de cotitură”. Parlamentul britanic a aprobat legea care interzice oricărei persoane născute după 2008 să cumpere tutun
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
Xenia Fedorova
Vocea lui Putin în urechile francezilor. Cum reușește fosta șefă a RT...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zelenski, după ce România a prezentat datele despre drona de la...
Ultimele știri
Strugurii ar putea activa mecanisme naturale de protecţie a pielii împotriva radiaţiilor UV
Un „mamut” păstrat timp de 70 de ani într-un muzeu s-a dovedit a fi cu totul altceva. Ce animal era, de fapt
Un român a învins din nou extrema dreaptă în Germania: Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar. Mesajul lui Dominic Fritz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Jucătorul cheie de la Dinamo a plecat după ce Kopic nu i-a dat voie să meargă la înmormântarea tatălui: “Nu...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
Adevărul
Tragedia din Făgăraș, rezultatul unui șir de greșeli: șase minori și doi adulți, înghesuiți într-o mașină...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rușii au reacționat imediat, după ce au aflat că Mirra Andreeva o va întâlni pe Sorana Cîrstea la Roland...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust...
Newsweek
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”