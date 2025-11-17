Live TV

Șeful Anthropic compară riscurile AI cu cele ale industriei tutunului: „Știau că există pericole și nu au vorbit despre ele”

Data publicării:
World Economic Forum 2025
Directorul Anthropic, Dario Amodei. Foto: Profimedia

Directorul Anthropic, Dario Amodei, avertizează că industria inteligenței artificiale riscă să repete greșelile companiilor de tutun și ale celor implicate în criza opioidelor dacă nu este transparentă cu privire la riscurile tehnologiei pe care o dezvoltă. Șeful companiei din spatele chatbotului Claude spune că sistemele de AI sunt pe cale să devină „mai inteligente decât oamenii” și atrage atenția asupra pericolelor, de la pierderi rapide de locuri de muncă până la comportamente autonome ale modelelor, inclusiv tentative de șantaj sau acțiuni facilitate în atacuri cibernetice.

Într-un interviu pentru CBS News, Amodei a afirmat că lipsa de transparență privind impactul tehnologiilor avansate de AI ar repeta erorile companiilor de țigări și ale celor care au promovat opioidele, deși cunoșteau riscurile asupra sănătății, informează The Guardian.

„Ai putea ajunge într-o situație similară cu cea a companiilor de țigări sau a celor care au produs opioide, unde știau că există pericole, dar nu au vorbit despre ele și cu siguranță nu le-au prevenit”, a declarat el.

Amodei a avertizat că inteligența artificială ar putea elimina jumătate dintre joburile entry-level din birouri – precum cele din contabilitate, juridic sau domeniul bancar – în următorii cinci ani.

„Fără intervenție, e greu de imaginat că nu va exista un impact semnificativ asupra locurilor de muncă. Iar îngrijorarea mea este că efectul va fi amplu și va veni mai repede decât în cazul tehnologiilor precedente”, a spus el.

Anthropic, al cărei CEO este cunoscut pentru pozițiile sale privind siguranța online, a semnalat recent mai multe comportamente îngrijorătoare ale propriilor modele de AI, inclusiv momente în care acestea par să conștientizeze că sunt testate sau încearcă să recurgă la șantaj. Săptămâna trecută, compania a anunțat că instrumentul său de programare, Claude Code, ar fi fost folosit de un grup afiliat statului chinez pentru a ataca 30 de organizații din întreaga lume în luna septembrie, cu „câteva intruziuni reușite”.

„Unul dintre lucrurile puternice, în sens pozitiv, este capacitatea acestor modele de a acționa oarecum pe cont propriu”, a spus Amodei, adâugând: „Dar cu cât le oferim mai multă autonomie, cu atât apare întrebarea dacă fac exact ceea ce vrem noi să facă.”

Logan Graham, șeful echipei Anthropic care testează limitele modelelor de AI, a declarat pentru CBS că latura periculoasă a acestei tehnologii este că aceeași capacitate care poate duce la descoperiri medicale poate fi folosită și pentru crearea unei arme biologice.

„Dacă modelul poate ajuta la producerea unei arme biologice, de exemplu, aceleași capabilități îl pot ajuta să creeze vaccinuri și să accelereze dezvoltarea tratamentelor”, a spus el.

Referindu-se la modelele autonome, considerate esențiale în viziunea investitorilor asupra AI, Graham a spus că utilizatorii își doresc o tehnologie care să le ajute afacerea, nu să o destabilizeze.

„Vrei un model care să îți dezvolte afacerea și să îți aducă un miliard”, a spus el. „Dar nu vrei să te trezești într-o zi și să descoperi că te-a blocat în afara companiei, de exemplu. Așa că abordarea noastră de bază este să începem să măsurăm aceste capabilități autonome și să derulăm cât mai multe experimente ciudate, doar ca să vedem ce se întâmplă.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Digi Sport
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
Ultimele știri
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
isf-2025
Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii. Soluții pentru angajații afectați
Copie a Design fără titlu (2)
O melodie creată cu inteligența artificială, în topurile din SUA. „Walk My Walk” de la „Breaking Rust” a devenit virală
Ilustrație cu virusuri bacteriofagi care atacă o bacterie
Tehnologia revoluționară care ar putea crea noi forme de viață: de la virusuri concepute de inteligența artificială la „Darwin 2.0”
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Ucraina va folosi o nouă tehnologie ca să se apere de atacurile aeriene ale Rusiei. Cum funcționează „cortina din cer” a Kievului
femeie-discutie chatbot
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se căsătorească cu un personaj AI: Felul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât costă o porție de sarmale la Târgul de Crăciun de la Craiova. Se vând la gramaj, iar prețul îi uimește pe...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu