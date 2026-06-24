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Serviciile secrete occidentale trag un semnal de alarmă: AI ar putea schimba regulile războiului cibernetic în câteva luni, nu în ani

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AI chatgpt openAI inteligenta artificiala
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
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Modele de inteligență artificială extrem de puternice, capabile să transforme radical peisajul securității cibernetice la nivel global și să provoace perturbări majore pentru guverne și companii, ar putea deveni realitate în doar câteva luni, potrivit unui raport al principalelor agenții de informații occidentale.

Alianța „Five Eyes”, care reunește serviciile de informații din Australia, Statele Unite, Regatul Unit, Noua Zeelandă și Canada, avertizează că noile modele avansate de inteligență artificială ar putea facilita desfășurarea atacurilor cibernetice de către actori rău intenționați, transmite Euronews.

Raportul apare după ce președintele american Donald Trump a interzis, în luna iunie, accesul cetățenilor străini la cele mai noi modele de inteligență artificială dezvoltate de Anthropic, Fable 5 și Mythos 5. Compania a decis ulterior să oprească accesul la aceste modele.

În documentul „Five Eyes” se arată că, deși inteligența artificială „ne va ajuta să îmbunătățim apărarea cibernetică în timp”, aceasta „accelerează, de asemenea, viteza, amploarea și sofisticarea amenințărilor cibernetice”.

„Se anticipează că modelele de inteligență artificială vor depăși așteptările actuale ale industriei, transformând fundamental atât capacitățile ofensive, cât și pe cele defensive din domeniul cibernetic. Orizontul de timp nu este de ani, ci de luni”, se arată în avertismentul emis de agențiile „Five Eyes”.

Raportul solicită măsuri urgente și recomandă liderilor să înțeleagă și să evalueze riscurile, să acorde prioritate practicilor fundamentale de securitate cibernetică, să ofere responsabililor din domeniu autoritatea și resursele necesare și să rămână implicați pe măsură ce amenințările evoluează.

„Succesul va depinde de aplicarea corectă a măsurilor de bază, de reacții rapide și de integrarea securității cibernetice în strategia centrală a organizațiilor”, se mai arată în raport. „Cei care nu vor face acest lucru se vor confrunta cu dezavantaje operaționale și strategice tot mai mari.”

Deși raportul nu menționează în mod explicit vreo companie sau vreun model de inteligență artificială, modelele generative pot identifica vulnerabilități în sistemele de securitate cibernetică și le pot exploata.

Documentul confirmă ceea ce experții în securitate cibernetică au declarat anterior: multe dintre modelele de inteligență artificială disponibile deja în prezent sunt capabile să exploateze punctele slabe ale infrastructurilor informatice.

Agențiile de informații avertizează că printre vulnerabilitățile pe care inteligența artificială le poate exploata se numără conectivitatea inutilă la internet, controalele slabe privind identitatea și accesul, lipsa planificării organizaționale, sistemele informatice învechite și actualizarea lentă a software-ului.

Pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin mai performante și sunt puse la dispoziția publicului prin proiecte open-source, riscurile pentru securitatea cibernetică vor crește, avertizează raportul.

„Ritmul rapid al dezvoltării inteligenței artificiale arată că ipotezele privind riscurile cibernetice pot deveni depășite în câteva luni, nu în câțiva ani”, au transmis agențiile. „Trebuie să acționăm din timp și să fim pregătiți să ne adaptăm și să rezistăm amenințărilor aflate în continuă evoluție.”

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Editor : M.I.

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