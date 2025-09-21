„Singura resursă pentru care merită să mergi în spațiu”: De ce un gaz de pe Lună va fi critic pentru supercalculatoarele viitorului

Oamenii nu au mai pășit pe Lună de mai bine de o jumătate de secol, însă unele companii au început deja să cumpere resursele sale naturale. Cu toate că fezabilitatea mineritului în spațiu nu a fost încă demonstrată, viitorul supercalculatoarelor ar putea depinde de capacitatea omenirii de a extrage o resursă foarte rară pe Pământ, dar care se găsește din abundență pe suprafața Lunii.

Firma finlandeză de tehnologie Bluefors, un producător de sisteme de crioconservare critice pentru calculatoarele cuantice, a cumpărat zeci de mii de litri de heliu-3 (3He) de pe Lună, cheltuind „peste 300 de milioane de dolari”, printr-o companie spațială comercială numită Interlune.

Această înțelegere reprezintă cea mai mare achiziție de resurse naturale din spațiu de până acum, potrivit Washington Post.

Interlune a fost fondată de foști directori ai Blue Origin și de un astronaut care a participat la misiunile Apollo. Compania și-a propus să lanseze prima misiune de minerit pe Lună – o activitate ce a devenit legală în 2015, după ce Congresul american a adoptat Legea privind competitivitatea lansărilor spațiale comerciale (SPACE Act), care permite oricărei companii spațiale din SUA să extragă resurse de pe alte corpuri cerești.

Progresul tehnologic din ultima perioadă face ca misiunea celor de la Interlune să nu mai pară doar de domeniul științifico-fantasticului. Bluefors este al treilea client care a apelat la serviciile Interlune, urmând a primi până la 10.000 de litri de heliu-3 în fiecare an în perioada 2028 - 2037.

Minele de heliu-3 de pe Lună vor arăta mai degrabă ca niște parcele de teren agricol decât o mină clasică de pe Pământ. Foto: Profimedia Images

20 de milioane de dolari pentru un singur kilogram de heliu-3

Heliu-3 este un izotop mai ușor decât mult mai abundentul heliu-4 care se găsește în baloanele colorate folosite la petreceri. De asemenea, heliu-3 se găsește foarte rar pe Pământ. Rocile lunare colectate de misiunile Apollo au dezvăluit faptul că heliu-3 se găsește din abundență la suprafața Lunii.

Valoarea pe piață a heliului-3 a fost estimată de Interlune la 20 de milioane de dolari pe kilogram (aproximativ 7.500 de litri de gaz).

„Este singura resursă din Univers care are un preț destul de mare încât să merite să mergi în spațiu azi și să o aduci înapoi pe Pământ”, a spus Rob Meyerson, director general al Interlune și fost președinte al Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos.

Calculatoarele cuantice vor putea rezolva unele dintre cele mai mari probleme din Univers și ar putea ajuta omenirea să identifice noi metode de tratare a bolilor, să descopere alte planete locuibile, să creeze analize financiare mai eficiente și să spargă orice formă de criptare.

Iată un exemplu pentru a înțelege diferența dintre un calculator obișnuit și un supercalculator: Un agent de vânzări trebuie să călătorească în 22 de orașe, vizitând fiecare oraș doar o singură dată și întorcându-se de unde a plecat în cel mai eficient mod cu putință.

Ar putea părea simplu de realizat, dar unui laptop obișnuit i-ar lua 1.000 de ani ca să găsească cel mai bun traseu. Un calculator cuantic va putea găsi soluția cea mai bună în doar câteva minute sau chiar secunde.

Calculatoarele cuantice necesită dispozitive de răcire ultraperformante care folosesc un amestec de heliu-3 și heliu-4 pentru a obține temperaturi de 200 de ori mai mici decât în spațiul cosmic. Captură foto: X

Supercalculatoarele au nevoie de frigidere cu temperaturi de 200 de ori mai reci decât spațiul cosmic

Bluefors produce tehnologia de răcire necesară operării unor astfel de supercalculatoare – dispozitive criogenice în formă de candelabru cunoscute și sub denumirea de frigidere cu diluție.

Aceste frigidere, folosite și de IBM, conțin un amestec de heliu-3 și heliu-4 care scade temperatura sub -273 de grade Celsius - temperatura spațiului cosmic.

„Este cam de 200 de ori mai rece într-un frigider Bluefors decât în spațiul cosmic, ceea ce este uimitor”, a spus Ingela Waismaa, director de marketing și comunicare de la Bluefors.

Pentru a construi un calculator cuantic comercial sau un centru de date de acest gen ar fi nevoie de milioane de qubiți (biți cuantici), care la rândul lor ar necesita mii de litri de heliu-3 pentru un singur calculator cuantic.

„Vor avea nevoie de mai mult heliu-3 decât este disponibil pe Pământ”, a spus Lai. Cea mai importantă sursă de heliu-3 pe Pământ o reprezintă stocurile de arme nucleare, unde dezintegrarea radioactivă a tritiului produce acest izotop stabil al heliului.

În timp ce câmpul magnetic al planetei noastre a prevenit depunerea particulelor de heliu-3 eliberate de Soare pe suprafața Pământului, Luna a fost bombardată cu heliu-3 încă de la începuturile sale.

„Estimăm că ar fi peste un milion de tone de heliu-3 pe Lună”, a spus Meyerson. „Și s-a acumulat acolo de 4 miliarde de ani.”

Rocile lunare colectate de misiunile Apollo au dezvăluit faptul că heliu-3, o resursă foarte rară pe Pământ, se găsește din abundență în rocile de la suprafața Lunii. Foto: Profimedia Images

Cum vor exploata resursele Lunii minerii spațiali ai viitorului

Procesul de extragere a heliului de pe Lună implică patru etape principale. Interlune trebuie mai întâi să excaveze o parte din suprafața Lunii și să folosească forța centrifugă pentru a separa particulele mai mici de cele mai mari.

Apoi, compania spațială trebuie să elibereze un amestec de gaze prinse în bulele de pe suprafața exterioară a particulelor fine. Al treilea pas presupune separarea izotopilor de heliu-3 de cei de heliu-4 și alte gaze pentru a fi transportați înapoi pe Pământ.

Odată ce procesul este finalizat, Interlune va trebui să aducă materialul excavat înapoi pe Lună, ceea ce va face locul de unde au fost extrase resursele să arate mai degrabă ca un teren arabil decât o mină.

Unele analize arată că extragerea de heliu-3 de pe Lună nu va fi un proces atât de simplu precum anticipează cei de la Interlune și că s-ar putea ca această resursă să fie imposibil de exploatat în spațiu în următorii 30 de ani.

Ceilalți doi clienți care au semnat acorduri cu Interlune privind livrarea de heliu-3 de pe Lună sunt Programul de Izotopi al Departamentului pentru Energie al Statelor Unite, care distribuie și cantitatea de heliu-3 obținută din dezintegrarea radioactivă a tritiului folosit în focoasele nucleare americane, și compania Maybell Quantum.

„Poate în trei-cinci ani, vom vedea centre de date cu calculatoare cuantice și vor fi la o scară mult mai mare decât sunt azi”, a spus Waismaa de la Bluefors. „Pentru asta trebuie să avem mai mulți furnizori de heliu-3.”

Editor : Raul Nețoiu