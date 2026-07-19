Sonda Voyager 1 călătorește prin spațiu de aproape 50 de ani, dar nu a parcurs încă o zi-lumină. Când va atinge acest prag

Sonda Voyager 1 a pornit acum aproape 49 de ani într-o călătorie incredibilă care a sfidat toate așteptările. Și este pe cale să atingă încă un prag important anul acesta, relatează Science Alert.

Mica navă spațială, de dimensiunile unei mașini, a fost primul obiect construit de om care a intrat în spațiul interstelar și, timp de aproape 50 de ani, s-a îndepărtat de Pământ cu 61.100 de kilometri pe oră.

Totuși, în tot acest timp, nava spațială încă nu a ajuns la o zi-lumină distanță de Pământ.

Dar oamenii de știință de la NASA au calculat momentul precis în care se va întâmpla acest lucru, iar pragul va fi depășit în câteva luni. Pe 18 noiembrie 2026, la ora 2:16 AM PST, Voyager 1 va ajunge la o distanță de 25,9 miliarde de kilometri de Terra. Aceasta este distanța pe care lumina o parcurge într-o singură zi. Pentru sonda spațială, însă, a fost nevoie de peste 49 de ani.

„Voyager 1 va fi primul obiect construit de om care ajunge la această distanță de Pământ, adăugându-se la o lungă listă de premiere istorice pentru misiune”, arată NASA.

„Voyager 1 și sonda sa geamănă, Voyager 2, sunt singurele sonde spațiale care au operat în afara heliosferei sau a bulei protectoare de particule și câmpuri magnetice generate de Soare”, adaugă agenția spațială americană.

De ce este important pragul de o zi-lumină? Nu este doar un motiv de laudă, ci afectează comunicarea pe care oamenii de știință o pot avea cu sonda.

„Dacă trimit o comandă și spun «bună dimineața, Voyager 1», luni dimineață, la ora 8, voi primi răspunsul de la Voyager 1 miercuri dimineață, în jurul orei 8”, a declarat pentru CNN Suzy Dodd, managerul de proiect Voyager la JPL.

Misiunea inițială a Voyager 1 era pur și simplu să treacă pe lângă Jupiter și Saturn – obiective pe care le-a îndeplinit în 1979 și, respectiv, 1980, după care a continuat să călătorească prin spațiul cosmic.

Pe parcurs, Voyager 1 și 2 au trimis imagini din apropierea lui Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun și, în ultimii ani, au continuat să înregistreze și să analizeze experiențele pe care le au în spațiu.

Dar, în ciuda progresului misiunii, nava spațială alimentată cu plutoniu rămâne fără energie încetul cu încetul.

În ultimul an, NASA a oprit instrumentele sondei unul câte unul, pentru a o menține în funcțiune mai mult timp.

Au mai rămas două instrumente: magnetometrul și subsistemul undelor plasmatice, care încă eșantionează pulsațiile electromagnetice slabe ale spațiului interstelar.

NASA estimează că Voyager 1 va continua să comunice cu Pământul până la începutul anilor 2030, înainte ca sursa sa de alimentare să scadă în sfârșit sub pragul minim necesar pentru a funcționa.

Misiunea nu va lua însă sfârșit nici atunci. Ambele sonde Voyager 1 și 2 poartă discuri de cupru placate cu aur gravate cu informații care reprezintă viața și cultura pe Pământ.

Gravate pe discul lui Voyager sunt saluturi în peste 50 de limbi, sunetul ploii și al valurilor, muzică din Simfonia nr. 5 de Beethoven, dar și „Johnny B. Goode” de Chuck Berry și o hartă a pulsarilor care arată unde se află Pământul, în cazul în care cineva găsește vreodată sonda.

Editor : M.B.