Știință, religie și semne politice: semnificația eclipselor în Roma antică

Pe 12 august, Europa – în special Peninsula Iberică – își va îndrepta privirea spre cer pentru a asista la o eclipsă solară istorică. Știm deja când va începe, cât va dura și ce parte a Soarelui va fi ascunsă în spatele Lunii. Aplicațiile de pe telefoanele noastre ne permit să calculăm momentul exact al întunericului maxim și ne recomandă cele mai bune locuri pentru a o observa. Însă, pe parcursul unei mari părți a istoriei omenirii, eclipsele au reprezentat mult mai mult decât o simplă curiozitate astronomică. De fapt, ele erau considerate evenimente puternice, capabile să reordoneze însăși lumea, scrie Javier Andreu Pintado, profesor titular de Istorie Antică și director al programului de diplomă în Arheologie la Universitatea din Navarra, pe platforma The Conversation.

Roma antică nu a făcut excepție de la această regulă, întrucât Soarele juca un rol major în religia sa precreștină. Deși oamenii de știință și elitele conducătoare moșteniseră explicații din astrologia greacă, eclipsele – cuvânt derivat din greacă care înseamnă „dispariția Soarelui” – erau încă interpretate ca semnale trimise de zei. În societatea religioasă a Romei, acestea erau urmărite cu mare atenție.

Aceste două viziuni asupra lumii – una științifică și empirică, cealaltă superstițioasă – au coexistat timp de secole, oferind o perspectivă asupra modului în care romanii înțelegeau relația dintre natură, religie și putere. Sinteza acestor idei este încă folosită astăzi, când folosim cuvântul de origine latină „omen” pentru a descrie un semn care nu doar că prezice un eveniment, ci ne și spune ceva despre acesta.

Astronomii babilonieni au fost cei care au descoperit că eclipsele erau ciclice. Metodele lor de a le prezice au fost moștenite de grecii antici, iar apoi de romani. Gânditoriii romani Pliniu cel Bătrân și Seneca – în operele lor respective, „Istoria naturală” și „Tiestes” – au elaborat teorii despre eclipse. Astronomia romană era, așadar, departe de a fi rudimentară – ea se baza pe o tradiție clasică care își avea originea în literatura homerică.

Un exemplu notabil al utilizării astronomiei de către romani a avut loc în timpul domniei împăratului Claudius. Istoricul roman Cassius Dio relatează că, înaintea unei eclipse din ziua de 1 august a anului 45 d.Hr., al patrulea împărat al dinastiei iulio-claudiene a dispus ca fenomenul să fie anunțat public pentru a împiedica populația să cedeze panicii.

Evident, autoritățile imperiale erau conștiente că puteau prezice eclipsa și cunoșteau frica profundă pe care natura ei amenințătoare o stârnea în rândul populației.

Prodigia et metum: uimire și teamă

Deși romanii înțelegeau aspectele astronomice care stăteau la baza eclipselor, acest lucru nu excludea interpretările religioase ale acestora. Pentru un roman, universul era stăpânit de zei. Un fenomen natural putea, așadar, să aibă o cauză fizică, transmițând în același timp un mesaj divin.

În „Viața lui Romulus”, istoricul Plutarh relatează cum, în iunie 708 î.Hr., moartea primului rege al Romei a fost însoțită de transformarea zilei în noapte. Poate din acest motiv, eclipsele erau adesea clasificate drept „prodigia” – semne care indicau o perturbare a echilibrului dintre zei și oameni, ceea ce necesita o reacție din partea religiei de stat.

Operele istoricului Liviu sunt pline de alte exemple. În anul 340 î.Hr., o eclipsă a coincis cu o furtună de grindină, iar Senatul a decretat ritualuri pentru a restabili pacea cu zeii.

Pe 17 iulie, în anul 188 î.Hr., o altă eclipsă a cufundat Roma în întuneric timp de aproape două ore. Potrivit lui Liviu, acest eveniment a provocat o asemenea alarmă încât s-au decretat trei zile de purificare pe dealul sacru Aventin.

Eclipsele care coincideau cu perioade de criză politică le-au accentuat caracterul de rău augur. În anii expansiunii romane în Macedonia, o eclipsă a fost interpretată ca un semn prevestitor al înfrângerii grecilor în bătălia de la Pydna, din 168 î.Hr.

În anul 49 î.Hr., Cassius Dio a menționat o eclipsă solară totală printre o serie de semne care prevesteau nenorocire pentru Roma. Impactul a fost atât de mare încât unii magistrați au amânat chiar preluarea funcțiilor lor, considerând momentul nefavorabil.

Politicianul și filozoful Cicero a interpretat eclipsa solară parțială din 18 mai 63 î.Hr. ca un semn rău pentru consulatul său, care urma să înceapă în acel an.

Eclipsele sunt menționate chiar și în Biblie. Una dintre cele mai cunoscute a urmat morții lui Iisus în timpul domniei lui Tiberiu, fiind expresia supremă a „prodigia” (minunilor, n.r.) care au urmat răstignirii.

În Roma, interesul pentru eclipse nu rezida doar în faptul că acestea întunecau cerul pentru câteva minute, ci în semnificația atribuită acelei întunecimi. Cosmosul și istoria făceau parte din aceeași ordine, iar orice perturbare a cerurilor trebuia interpretată corespunzător. Se credea că viitorul și salus (sănătatea și bunăstarea) poporului și, mai presus de toate, a statului depindeau în mare măsură de cât de exacte erau aceste interpretări.

Mentes hominum: experiența oamenilor de rând

Marea majoritate a populației romane nu citise niciodată Aristotel sau Posidonius și nici nu avea acces la operele lui Seneca sau Pliniu. Experiența lor legată de eclipsă era, așadar, cu totul diferită. Pentru ei, Soarele – garantul luminii, al calendarului și al rutinei zilnice – dispărea pur și simplu, pe neașteptate, în plină zi. Era firesc să interpreteze acea întunecime ca pe o tulburare cosmică înfricoșătoare.

Există mărturii despre credințe populare superstițioase pe care Roma le-a moștenit de la alte culturi. Printre acestea se număra obiceiul de a face zgomot lovind oale și tigăi pentru a ajuta Soarele să-și recâștige lumina sau pentru a alunga forțele care păreau să-l amenințe, făcându-l să dispară de pe cer. În acest fel, oamenii credeau că contribuie la îndepărtarea unui fenomen care perturba ordinea naturală și care, ca toate lucrurile necunoscute, provoca teamă și incertitudine.

În fața eclipsei din august, reacția oamenilor de acum nu va fi una de teamă sau neliniște. Cu toate acestea, când eclipsa din 12 august îi va face pe europeni să privească pe cer spre cer, își vor putea aminti că și romanii se uitau la el. Făcând acest lucru, probabil că și-ar fi pus o întrebare la care astronomia nu ar putea răspunde niciodată: ce încearcă zeii să ne spună făcând Soarele să dispară atât de brusc?

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Editor : B.E.