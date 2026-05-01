„Strâmtoarea Ormuz spațială”. Cât de importantă va deveni Luna și ce ar însemna lupta pentru „terenul strategic” lunar

Războiul din Iran și blocajul din Strâmtoarea Ormuz ar putea reflecta o situație viitoare în spațiu - utilizarea spațiului cislunar, regiunea dintre Lună și planeta noastră. SUA înființează un birou dedicat achizițiilor pentru a evalua importanța regiunii cislunare pentru război și securitatea națională, relatează Space.com.



În ultimele săptămâni, a existat un entuziasm palpabil față de misiunea lunară Artemis 2 a NASA și față de anunțul planurilor ambițioase ale agenției spațiale americane pentru locuirea umană pe Lună.

„În paralel, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, provocând o creștere bruscă a prețurilor globale la energie și a dus totodată la conștientizarea faptului că suntem foarte vulnerabili la accidente geografice”, a spus Marc Feldman, director executiv al Centrului pentru Studiul Criminalității, Pirateriei și Guvernării Spațiale.

„Uneori, două evenimente conțin un avertisment, dacă ai ochi să vezi”, a adăugat Feldman.

Asistăm oare la începutul „discuțiilor despre strâmtoare” în spațiul cosmic?

Închiderea Strâmtorii Ormuz ar trebui să ne pună pe gânduri în ceea ce privește apărarea Lunii, au declarat Feldman și Hugh Taylor, cofondator al organizației. Ei au scris cartea „Pirateria spațială: Pregătirea pentru o criză de criminalitate pe orbită”, publicată anul trecut.

„Așa cum Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă îngustă, spațiul cislunar, deși aparent mare, conține de fapt câteva puncte de tranzit unice și exclusive prin care trebuie să treacă toate călătoriile lunare”, a spus Feldman.

La fel ca Strâmtoarea Ormuz, spațiul cislunar este un pasaj critic și strategic, au explicat Taylor și Feldman.

„Dacă ajunge pe mâini greșite, toate întreprinderile lunare incipiente ale NASA și ale lui Elon Musk - primii pași într-o economie spațială de trilioane de dolari - ar putea fi abandonate,” adaugă el.

Ar putea fi spațiul cislunar închis sau blocat într-un mod similar Strâmtorii Ormuz în viitor?

„Răspunsul se învârte în jurul valorii pe care o are teritoriul cislunar”, a spus Peter Garretson, cercetător în studii de apărare la American Foreign Policy Council și consultant în strategie specializat în spațiu și apărare. Împreună cu Namrata Goswami, Garretson este coautor al cărții din 2020 „Lupta pentru cer: Competiția marilor puteri pentru controlul resurselor din spațiu”.

„Depinde dacă evaluarea privește doar valoarea actuală sau include valoarea viitoare. Evident, valoarea comercială actuală a Lunii este mică, dar, în același timp, așteptarea valorii viitoare este gigantică, atât în ​​ceea ce privește valoarea de piață, cât și cea strategică”, a spus el.

Dar nu tot teritoriul cislunar și lunar are aceeași valoare.

„Există teren strategic la poli, la ecuator și în zone cu concentrație neobișnuită de minerale utile. „Există «teren» strategic în orbitele lunare și în punctele Lagrange”, a spus Garretson.

Ar putea fi amenințat, la un moment dat în viitor, accesul la interese naționale sau economice vitale lunare, fie pe suprafață, fie către și de la suprafață, fie către sau prin orbite lunare cheie?

„Cu siguranță. Ar putea avea, la un moment dat în viitor, o astfel de interdicție un impact serios asupra economiei globale? Poate”, a răspuns Garretson.

Elon Musk a discutat recent despre un viitor în care catapultele electromagnetice de pe Lună ar putea lansa 500-1.000 de terawați de centre de date bazate pe inteligență artificială pe an, a declarat Garretson.

„Într-un viitor în care un număr semnificativ de centrale electrice orbitale, centre de date, stații spațiale și fabrici pe orbită ar fi construite din surse lunare, multe piețe ar presupune și ar depinde de o astfel de creștere”, explică el.

Centrele de date reprezintă o parte din ce în ce mai mare a economiei noastre, a adăugat Garretson. Din punct de vedere energetic, este mult mai ieftin să obținem masa majoră a centrelor de date - structură, fotovoltaică și control termic - de pe Lună. Calculatorul propriu-zis este o componentă minoră a masei, a spus el.

În mod similar, a spus Garretson, activitatea de pe suprafața lunară depinde probabil de infrastructura orbitală pentru a oferi poziție, navigație și sincronizare, comunicații, teledetecție a domeniului spațial. Blocarea acestora ar putea, de asemenea, opri producția, a spus el.

„Îmi pot imagina cu siguranță un viitor în care Luna ar juca un rol la fel de important în economia viitoare precum îl are Golful astăzi și în care un blocaj într-o anumită locație ar putea avea un efect similar cu închiderea Strâmtorii Ormuz”, a spus Garretson.

Orice perturbare a acelui lanț de aprovizionare - mineritul, rafinarea, fabricarea materialelor structurale și funcționale, sau a motorului de masă, sau lansarea unui ascensor spațial lunar - „sau orice blocaj al reaprovizionării logistice cu angjați sau echipamente pentru producția sa ar putea submina acea economie globală viitoare”, a concluzionat Garretson.

Editor : M.B.