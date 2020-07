Studiu: Imunitatea la COVID-19 scade rapid la persoanele cu simptome uşoare

Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome uşoare de COVID-19 scad considerabil în primele trei luni după infectare, conform constatărilor unui nou studiu publicat marţi şi citat de agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

O echipă de oameni de ştiinţă de la Universitatea California din Los Angeles, Statele Unite, a efectuat un studiu aprofundat pe un număr de 34 de persoane care s-au recuperat în urma COVID-19, după ce au prezentat simptome uşoare. Cercetătorii au testat sângele subiecţilor de două sau trei ori pe o perioadă de trei luni.

Cercetătorii au descoperit o scădere considerabilă a nivelului de anticorpi - proteine produse de sistemul imunitar, care împiedică virusurile să infecteze celulele organismului. În medie, nivelurile anticorpilor au scăzut la jumătate la fiecare 73 de zile, conform studiului publicat în The New England Journal of Medicine.

Rezultatele accentuează temerile că imunitatea umorală împotriva SARS-CoV-2 ar putea să nu fie de durată la indivizii care au prezentat simptome uşoare, care alcătuiesc majoritatea persoanelor cu boala COVID-19, se arată în studiu.

Studii suplimentare vor fi necesare pentru a defini un prag cantitativ de protecţie şi rata de declin a anticorpilor antivirali pe o perioadă mai mare de 90 de zile, au menţionat autorii studiului.

Editor: Cristina Iancu