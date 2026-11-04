Telescopul spațial Swift reintră în atmosferă și e distrus, după 22 de ani în spațiu: NASA a încercat să-l salveze în vară

Un telescop spațial învechit al NASA, pentru recuperarea căruia a fost trimisă o navă spațială robotizată în cadrul unei misiuni de salvare eșuate în această vară, se îndrepta miercuri spre o reintrare în atmosferă însoțită de flăcări, la aproape 22 de ani de la lansarea sa pe orbită, scrie Reuters.

Observatorul Neil Gehrels Swift, cu o greutate de aproximativ 1.400 kg, urma să iasă din orbită și să ardă în atmosferă undeva deasupra zonelor tropicale, iar fragmentele care vor supraviețui reintrării nu vor reprezenta o amenințare pentru zonele populate, potrivit NASA.

Forța Spațială a SUA a estimat probabilitatea ca cineva de pe Pământ să sufere vătămări la una la 2.100, a declarat NASA într-un comunicat online, estimând ora reintrării la aproximativ 3:30 a.m. EST (08:30 GMT, 10:30 ora României). Aerospace Corporation, o entitate non-profit de cercetare în domeniul securității naționale, a estimat o fereastră de reintrare la ora 5:19 a.m. EST, plus sau minus două ore.

Astrofizicianul londonez Jonathan McDowell, profesor onorific la Centrul de Cercetare Spațială al Universității din Durham, a citat datele revizuite ale Forței Spațiale a SUA, care prevăd că reintrarea va avea loc cel mai probabil în jurul orei 7:45 a.m. EST.

„Satelitul se află pe o orbită foarte circulară, trecând la mică distanță de stratul superior al atmosferei”, a declarat el pentru Reuters la telefon marți seara. „Întrebarea este în ce moment se va încălzi suficient încât să înceapă să se dezintegreze.”

Prețiosul satelit Swift al NASA, în valoare de 500 de milioane de dolari, un observator spațial cu lungimi de undă multiple, primul de acest gen, a studiat din 2004 exploziile de raze gamma și alte fenomene cosmice, folosindu-și ansamblul de trei telescoape.

Observatorul, care nu dispune de un sistem propriu de propulsie la bord, se îndreaptă de luni de zile către o dispariție previzibilă, în timp ce înconjoară globul cu o viteză de aproximativ 27.000 km/h.

Astronomii sperau să prelungească misiunea satelitului Swift cu câțiva ani, modificându-i orbita.

În iulie, NASA și start-up-ul Katalyst, cu sediul în Arizona, au lansat o navă de salvare special construită, numită LINK, cu misiunea de a se întâlni cu Swift, de a se agăța de satelit și de a trage observatorul înapoi pe o orbită mai înaltă și mai sustenabilă.

Însă nava spațială LINK a început să se rotească necontrolat la scurt timp după ce a ajuns în spațiu, iar la jumătatea lunii august, coordonatorii misiunii au abandonat efortul, resemnându-se să lase satelitul Swift să-și urmeze soarta.

Încercarea de salvare eșuată, prima misiune americană de acest gen, a căpătat o importanță sporită ca demonstrație a unei noi tehnologii de prindere orbitală, considerată esențială pentru rezultatul cursei spațiale dintre SUA și China.

Misiunea LINK a fost urmărită cu atenție ca un test al unei tehnologii-cheie de întreținere a sateliților, cu potențiale aplicații spațiale militare cu dublă utilizare.

Katalyst a prezentat misiunea ca pe o inițiativă istorică în cadrul căreia a proiectat, construit și testat vehiculul de salvare LINK într-un program de producție fără precedent de nouă luni, în baza unui contract cu NASA în valoare de 30 de milioane de dolari.

Swift a fost lansat cu mai bine de două decenii în urmă pentru a explora cele mai puternice explozii cunoscute din univers, rafale de radiații gamma emanate din nucleele unor galaxii îndepărtate.

Conceput inițial pentru o misiune principală de doi ani, Swift a rămas în funcțiune mult mai mult timp, efectuând observații asupra unei game largi de obiecte cosmice, de la galaxii alimentate de găuri negre supermasive și stele care emit erupții de raze X, până la comete și asteroizi care străbat propriul nostru sistem solar.

Editor : B.E.