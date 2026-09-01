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Tim Cook a părăsit funcția de director general al Apple după 15 ani

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Tim Cook. Foto: Profimedia
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Tim Cook a părăsit funcția de director general al Apple după 15 ani, el luându-și la revedere de la colaboratori printr-un video postat pe Instagram și un mesaj pe X.

„Transmit multă dragoste comunității Apple în ultima mea zi în calitate de CEO. Funcția mea se schimbă mâine, dar dragostea pe care o simt pentru comunitatea Apple va rămâne neschimbată. Vă mulțumesc că ați fost o sursă constantă de inspirație. Recunoștința mea este nemărginită și aștept cu nerăbdare următorul capitol!”, a scris Cook pe X.

Sending lots of love to the Apple community on my last day as CEO. My title changes tomorrow, but the love I have for the Apple community never will. Thank you for being a constant source of inspiration. My gratitude is endless, and I’m excited for the next chapter!

— Tim Cook (@tim_cook) August 31, 2026

Cook va continua să lucreze în cadrul companiei, dar acum în calitate de președinte executiv al consiliului de administrație.

Apple posted this video on Instagram, a FINAL GOODBYE to Tim Cook as Apple CEO. pic.twitter.com/OFVcBxVdGT

— Ahmed (@itz_ahmedx) September 1, 2026

El a anunțat în aprilie că va demisiona din funcția de CEO al Apple la sfârșitul lunii august și, deși va părăsi această funcție, va rămâne în cadrul companiei în calitate de președinte executiv. John Ternus, care până de curând a ocupat funcția de vicepreședinte senior al Apple pentru inginerie hardware, va fi succesorul lui Cook.

Cook a devenit CEO în august 2011, când cofondatorul Apple, Steve Jobs, și-a dat demisia cu șase săptămâni înainte de a muri. Jobs l-a cunoscut pe Cook în 1998 și l-a convins să se alăture Apple în acel an, începându-și cariera la gigantul tehnologic ca vicepreședinte senior pentru operațiuni la nivel mondial.

Succesorul său în funcția de director general este John Ternus, vicepreședintele departamentului de inginerie hardware al companiei.

Editor : M.C

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