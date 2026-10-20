„Trăim într-o lume nouă”. Un singur hacker a compromis site-urile a peste 100 de companii cu ajutorul AI. Cât l-au costat atacurile

Un hacker a reușit să compromită site-urile a peste 100 de companii, folosind agenți de inteligență artificială care au desfășurat atacurile aproape integral fără intervenție umană. Campania, care a vizat peste 1.200 de site-uri din mai multe țări, ar fi costat aproximativ 5.000 de dolari, potrivit unui cercetător în securitate cibernetică citat de Reuters. Cazul scoate la iveală capacitatea tot mai mare a instrumentelor AI de a identifica și exploata autonom vulnerabilități informatice.

În ultimele două săptămâni, un cercetător în domeniul securității cibernetice a urmărit cum un hacker vorbitor de chineză a pătruns în site-urile a peste 100 de companii, printre care producătorul de utilaje agricole Deere, compania de electrocasnice SharkNinja și producătorul de motoare Cummins.

Cu toate acestea, hackerul nu a efectuat aproape deloc personal operațiunile.

În schimb, infractorul cibernetic a delegat aproape întreaga campanie de atacuri inteligenței artificiale, însărcinând agenți AI să petreacă ore întregi identificând autonom vulnerabilități și pătrunzând în site-urile vizate, potrivit lui Snorre Fagerland, cercetător principal în domeniul amenințărilor cibernetice la compania de securitate NorForge.

Într-un raport pus la dispoziția Reuters înainte de publicarea sa, luni, Fagerland a explicat că hackerul se număra printre mai mulți infractori cibernetici pe care i-a descoperit în timp ce căuta pe internet instanțe ale platformei Cairn, lăsate accidental accesibile publicului. Cairn este o platformă open-source de rezolvare a problemelor cu ajutorul inteligenței artificiale, populară în rândul hackerilor.

Începând din jurul datei de 2 octombrie, cercetătorul a identificat aproximativ 24 de instanțe Cairn utilizate în scopuri malițioase. Acest lucru i-a permis să urmărească discret activitatea infractorilor cibernetici în timp ce aceștia își foloseau instrumentele AI pentru a lansa atacuri.

Raportul lui Fagerland despre hackerul vorbitor de chineză nu a dezvăluit numele victimelor, însă Reuters a reușit să le stabilească identitatea prin analizarea independentă a activității acestuia pe platforma Cairn.

Într-un context marcat de îngrijorări tot mai mari privind capacitățile instrumentelor AI autonome, Fagerland a afirmat că descoperirea sa reprezintă o dovadă concretă că agenții AI disponibili comercial pot desfășura atacuri cibernetice complexe, de la început până la sfârșit, fără intervenție umană. Această capacitate amplifică semnificativ puterea unui singur atacator.

„Trăim într-o lume nouă”, a declarat Fagerland.

Deere a transmis că a luat „măsurile necesare pentru remedierea situației” în urma incidentului și că nu există „indicii că ar fi fost accesate informații sensibile”.

SharkNinja a precizat că atacul a vizat un site independent, care conținea exclusiv informații de asistență pentru produse, și că amenințarea a fost neutralizată.

Cummins a anunțat că „investighează informațiile privind un posibil atac cibernetic asupra unui site administrat de unul dintre furnizorii săi terți”.

Alte două companii mai mici au confirmat că sistemele lor au fost compromise. Celelalte victime identificate în datele Cairn nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Puține instrucțiuni, numeroase atacuri

Unul dintre hackerii monitorizați de Fagerland a furat o cantitate mare de date ale cardurilor bancare. Un altul a încercat să folosească agenți AI pentru a jefui o platformă de tranzacționare a criptomonedelor.

Hackerul vorbitor de chineză a fost însă cel mai activ. Începând cu 25 septembrie, acesta și-a pus agenții AI să atace site-uri de comerț electronic din Statele Unite, Canada, Australia și Japonia.

Instrucțiunile oferite agenților AI erau extrem de scurte, descriind metodele de atac preferate în mai puțin de 100 de caractere chinezești.

Până la sfârșitul săptămânii trecute, agenții săi încercaseră să pătrundă în peste 1.200 de site-uri. Atacurile reușite necesitau, de regulă, aproximativ 23 de ore de căutare și exploatare a vulnerabilităților.

Fagerland a estimat că întreaga campanie, care părea să utilizeze o combinație între modelul chinezesc DeepSeek și Claude Code, dezvoltat de Anthropic, a consumat tokenuri AI în valoare de aproximativ 5.000 de dolari, echivalentul a circa 50 de dolari pentru fiecare atac reușit.

Fagerland, care lucrează în domeniul securității cibernetice de aproape trei decenii, s-a declarat impresionat de unele dintre tehnicile folosite de agenții AI pentru a compromite sistemele vizate.

Într-un caz, după ce nu au identificat vulnerabilități în aplicația publică a unei mari companii, agenții AI au analizat înregistrări digitale pentru a descoperi infrastructura asociată acesteia.

Ulterior, au identificat un panou de control accesibil publicului și o vulnerabilitate subtilă în modul în care acesta procesa datele. După mai multe ore de încercări, agenții au raportat că au reușit să exploateze vulnerabilitatea pentru a determina serverul să execute comenzi malițioase.

„Nu este deloc simplu să găsești astfel de soluții”, a declarat Fagerland. „Nu vorbim despre tehnici de amatori.”

Creatorul platformei Cairn, cunoscut pe rețelele sociale sub pseudonimul „le1xia0”, a confirmat primirea unui mesaj din partea Reuters, dar nu a răspuns imediat întrebărilor transmise.

Într-o postare recentă pe platforma X, acesta a afirmat că produsul său reprezintă „un tip inovator de arhitectură multi-agent” și că nu a fost conceput pentru atacuri informatice.

„Dacă este folosit pentru a desfășura atacuri cibernetice dăunătoare, aceasta nu este intenția mea”, a precizat dezvoltatorul.

Agenții AI pot lansa atacuri fără supraveghere umană

Capacitatea sistemelor AI bazate pe agenți autonomi de a descoperi vulnerabilități, de a pătrunde în sisteme informatice și de a fura date provoacă îngrijorări tot mai mari la nivel mondial.

Agenți AI care au acționat necontrolat în timpul unor experimente ale marilor companii de inteligență artificială au reușit să depășească restricțiile impuse în laboratoarele informatice, să pătrundă în site-uri guvernamentale și să desfășoare tentative neautorizate de inginerie socială.

În ultimele săptămâni, Coreea de Sud și Japonia s-au confruntat cu o serie de atacuri cibernetice intens mediatizate, atribuite unor infractori care utilizează inteligența artificială.

Agenții AI devin tot mai răspândiți și în mediile infracționale cibernetice.

În august, compania israeliană Gambit Security a descoperit că un grup de infractori cibernetici vorbitori de rusă, specializați în extorcare, folosise instrumentul Cursor AI pentru a compromite sistemele a șapte organizații.

În septembrie, Gambit a documentat o altă campanie de atacuri desfășurată cu ajutorul agenților AI, care a dus la compromiterea a 25 de companii și la furtul datelor a cel puțin 600.000 de carduri bancare.

Săptămâna trecută, compania de informații privind amenințările cibernetice Bitsight a anunțat că discuțiile despre utilizarea agenților autonomi au crescut puternic pe forumurile frecventate de infractorii cibernetici.

Fagerland a mărturisit că, anterior, presupunea că agenții AI folosiți pentru atacuri informatice ar avea nevoie de cel puțin un anumit nivel de supraveghere umană. Acum, spune cercetătorul, este evident că tehnologia a depășit această etapă.

„Evoluția din acest domeniu este uluitoare”, a concluzionat el.

Editor : Ș.A.