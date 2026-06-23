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Trump a dat decret ca SUA să aibă un prim computer cuantic utilizabil în cercetarea ştiinţifică până în 2028

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Criptografie postcuantică

Preşedintele american Donald Trump a emis mai multe decrete în domeniul informaticii cuantice, inclusiv unul privind lansarea pe termen mediu a unui computer cuantic care să poată fi folosit de Guvernul american în cercetarea ştiinţifică.

„Credem că este fezabil până în 2028”, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, consilierul Casei Albe însărcinat cu ştiinţele şi tehnologiile, Michael Kratsios.

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Computerele cuantice au fost deja dezvoltate, însă ele prezintă un nivel de eroare prea mare pentru a fi folosite la scară mare şi a face să avanseze cercetarea ştiinţifică.

În situaţia actuală, cei mai avansaţi actori americani ai informaticii cuantice - IBM, Microsoft şi Google - au ca obiectiv să accelereze tranziţia administraţiilor către tehnologii de criptografie postcuantică.

Departamentul Energiei urmează să definească criteriile aşteptate de la acest computer cuantic, a anunţat, într-o conferinţă de presă telefonică reprezentantul Casei Albe.

El a precizat că este vorba despre un model cu capacităţi mai reduse decât computerele cuantice comerciale promise de sectorul privat.

„Noi considerăm acest computer drept o etapă către sisteme la scară mai mare, cu capacităţi superioare”, a mai spus el, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Criptografie postcuantică

Rezultat al unei colaborări cu sectorul privat, acest computer va fi dat în serviciu într-un complex al Departamentului Energiei sau într-un laborator al Guvernului.

Guvernul american, întrebat care sunt numele potenţialilor parteneri, a refuzat să răsăundă.

El a precizat că acest decret nu include resurse financiare suplimentare.

Informatica cuantică are la bază „biţi cuantici” - sau „qubiţi” -, nu „biţii” informaricii clasice, adică cea mai mică unitate pe care o poate procesa un computer.

Biţii cunosc două stări - 0 sau 1 -, însă qubiţii pot lua un număr limitat de valori şi compara simultan toate aceste posibilităţi.

Computerele cuantice comerciale urmează să fie dotate cu o putere de calcul care nu poate fi atinsă de către un computer tradiţional, deschizând în mod teoretic calea descoperirii unor noi algoritmi, molecule în domeniul sănătăţii sau materiale necunoscute.

Al doilea decret dat luni de Donald Trump priveşte criptografia postcuantică (PQC) - o tehnologie capabilă să creeze noi algoritmi de codare, care pot rezista unei tentative de descifrare desfăşurată cu un computer cuantic.

Această metodă necesită folosirea, în afara unei chei de securitate clasice, a unui algoritm postcuantic.

Acest decret are obiectivul „să accelereze migrarea” către PQC - până în 2031.

Guvernul a dat Institului Naţional american al Standardelor şi Tehnologiei (NIST) misiunea de a-şi migra propriile sisteme către PQC - până în 2027 -, „pentru a deschide calea altor agenţii” publice vizate, a precizat oficialul citat.

Editor : B.P.

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