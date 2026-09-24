Trump susţine că atât SUA, cât şi China se opun oricăror reglementări privind inteligenţa artificială

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că Beijingul şi Washingtonul se opun oricăror reglementări privind inteligenţa artificiale, înainte de summitul său cu preşedintele chinez Xi Jinping de la Casa Albă.

„Super-inteligenţa (termenul pe care îl foloseşte Trump pentru AI - n.r.) va fi un subiect major de discuţie, dar vreau să menţin lucrurile exact aşa cum sunt acum. Aceasta este şi poziţia Chinei”, a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

El a susţinut că sistemul juridic american este suficient pentru a controla această tehnologie.

„Garanţia noastră este Departamentul de Justiţie!”, a adăugat el.

Donald Trump a adoptat în mod deliberat termenul „super-inteligenţă”, pe care Statele Unite îl vor folosi acum pentru a se referi la inteligenţa artificială (AI), deoarece, aşa cum a explicat marţi în faţa ONU, consideră că „sună mult mai bine”.

Cele mai mari nume din tehnologia americană au fost invitate să participe la cina de gală organizată în cadrul vizitei preşedintelui chinez de joi: şefii OpenAI, Sam Altman, şi Nvidia, Jensen Huang, dar şi Elon Musk (Tesla, SpaceX şi X).

Statele Unite şi China sunt angajate într-o competiţie acerbă în cursa pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale.

În discursul său adresat Adunării Generale a ONU, preşedintele american a respins "orice încercare de a construi un proiect globalist" pentru a reglementa această tehnologie.

Editor : B.P.