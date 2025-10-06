Un asteroid s-ar putea îndrepta spre Lună: soluția nucleară, discutată de oamenii de știință. „Se va crea oricum un câmp de resturi”

Dacă un asteroid s-ar îndrepta spre Lună, ce ar trebui să facă omenirea? Să încerce să devieze roca spațială înainte să lovească? Să o distrugă cu o armă nucleară? Sunt întrebări explorate într-un articol recent scris de peste zece cercetători, printre care și câțiva cercetători NASA. Și nu sunt doar ipotetice: se estimează că există un risc de 4% ca asteroidul 2024 YR4 să lovească Luna în 2032, conform NBC News.



În lucrarea publicată pe site-ul arXiv, pe 15 septembrie, dar care nu a fost încă evaluată de colegi, oamenii de știință au precizat că o astfel de coliziune ar putea produce resturi „de până la 1.000 de ori peste nivelurile normale în doar câteva zile, amenințând posibil astronauții și navele spațiale” aflate pe orbita joasă a Pământului.

Ca să se evite apariția acelui câmp de resturi potențial periculos, o opțiune ar fi distrugerea asteroidului cu arme nucleare, conform articolului — sau declanșarea a ceea ce oamenii de știință numesc o „perturbare puternică” — înainte ca acesta să ajungă la Lună.

Totuși, utilizarea unei bombe nucleare pentru a distruge un asteroid nu a fost niciodată testată, astfel încât planul ar implica o serie de riscuri majore.

Nu sunt cunoscute diverse caracteristici cheie ale asteroidului 2024 YR4, inclusiv masa sa, care ar fi esențială pentru a determina modul în care acesta poate fi „distrus” în mod corespunzător, fără a crea și mai multe probleme.

„Dacă explozia nu este suficientă, se va crea oricum un câmp de resturi”, a declarat Julie Brisset, director interimar al Institutului Spațial din Florida, care nu a fost implicată în elaborarea articolului.

Asteroidul 2024 YR4 a fost identificat pentru prima dată în decembrie de stația Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System din Chile. Conform estimărilor NASA, acesta are un diametru de până la 67 metri, fiind suficient de mare pentru a fi considerat un „ucigaș de orașe”, deoarece ar putea provoca daune grave unui oraș sau unei regiuni de pe Pământ.

Inițial, specialiștii au considerat că există o mică probabilitate ca asteroidul să lovească planeta noastră, iar riscul unui astfel de impact a fost estimat la 3% la începutul anului. Ulterior, însă, s-a exclus posibilitatea unei coliziuni cu Pământul.

În prezent, se crede că Pământul este în siguranță, iar riscul ca asteroidul 2024 YR4 să lovească Luna este estimat la 4,3%

Autorii articolului au sugerat lansarea unei misiuni de recunoaștere a asteroidului, inclusiv estimarea masei acestuia de aproape. Apoi, au propus construirea unui dispozitiv exploziv, care să fie amplasat pe roca spațială.

Amintim că, în 2022, sonda DART a lovit intenționat o mică rocă spațială cunoscută drept Dimorphos pentru a-i schimba traiectoria.

Cu toate acestea, o deviere reușită ar necesita și cunoașterea masei asteroidului 2024 YR4, a afirmat Brisset.

Kelly Fast, ofițerul interimar al NASA pentru apărarea planetară, a declarat că nu există planuri de deviere sau de intervenție asupra asteroidului.

„În cazul în care vor fi observate, datele suplimentare ar putea îmbunătăți cunoștințele noastre despre locul în care se va afla asteroidul în decembrie 2032”, a declarat Fast, „și ar putea reduce probabilitatea impactului la 0%”.

Editor : A.M.G.