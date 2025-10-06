Live TV

Un asteroid s-ar putea îndrepta spre Lună: soluția nucleară, discutată de oamenii de știință. „Se va crea oricum un câmp de resturi”

Data publicării:
Luna
Nu sunt cunoscute diverse caracteristici cheie ale asteroidului 2024 YR4. Foto: Profimedia

Dacă un asteroid s-ar îndrepta spre Lună, ce ar trebui să facă omenirea? Să încerce să devieze roca spațială înainte să lovească? Să o distrugă cu o armă nucleară? Sunt întrebări explorate într-un articol recent scris de peste zece cercetători, printre care și câțiva cercetători NASA. Și nu sunt doar ipotetice: se estimează că există un risc de 4% ca asteroidul 2024 YR4 să lovească Luna în 2032, conform NBC News.

În lucrarea publicată pe site-ul arXiv, pe 15 septembrie, dar care nu a fost încă evaluată de colegi, oamenii de știință au precizat că o astfel de coliziune ar putea produce resturi „de până la 1.000 de ori peste nivelurile normale în doar câteva zile, amenințând posibil astronauții și navele spațiale” aflate pe orbita joasă a Pământului.

Ca să se evite apariția acelui câmp de resturi potențial periculos, o opțiune ar fi distrugerea asteroidului cu arme nucleare, conform articolului — sau declanșarea a ceea ce oamenii de știință numesc o „perturbare puternică” — înainte ca acesta să ajungă la Lună.

Totuși, utilizarea unei bombe nucleare pentru a distruge un asteroid nu a fost niciodată testată, astfel încât planul ar implica o serie de riscuri majore.

Nu sunt cunoscute diverse caracteristici cheie ale asteroidului 2024 YR4, inclusiv masa sa, care ar fi esențială pentru a determina modul în care acesta poate fi „distrus” în mod corespunzător, fără a crea și mai multe probleme.

„Dacă explozia nu este suficientă, se va crea oricum un câmp de resturi”, a declarat Julie Brisset, director interimar al Institutului Spațial din Florida, care nu a fost implicată în elaborarea articolului.

Asteroidul 2024 YR4 a fost identificat pentru prima dată în decembrie de stația Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System din Chile. Conform estimărilor NASA, acesta are un diametru de până la 67 metri, fiind suficient de mare pentru a fi considerat un „ucigaș de orașe”, deoarece ar putea provoca daune grave unui oraș sau unei regiuni de pe Pământ.

Inițial, specialiștii au considerat că există o mică probabilitate ca asteroidul să lovească planeta noastră, iar riscul unui astfel de impact a fost estimat la 3% la începutul anului. Ulterior, însă, s-a exclus posibilitatea unei coliziuni cu Pământul.

În prezent, se crede că Pământul este în siguranță, iar riscul ca asteroidul 2024 YR4 să lovească Luna este estimat la 4,3%

Autorii articolului au sugerat lansarea unei misiuni de recunoaștere a asteroidului, inclusiv estimarea masei acestuia de aproape. Apoi, au propus construirea unui dispozitiv exploziv, care să fie amplasat pe roca spațială.

Amintim că, în 2022, sonda DART a lovit intenționat o mică rocă spațială cunoscută drept Dimorphos pentru a-i schimba traiectoria.

Cu toate acestea, o deviere reușită ar necesita și cunoașterea masei asteroidului 2024 YR4, a afirmat Brisset.

Kelly Fast, ofițerul interimar al NASA pentru apărarea planetară, a declarat că nu există planuri de deviere sau de intervenție asupra asteroidului.

„În cazul în care vor fi observate, datele suplimentare ar putea îmbunătăți cunoștințele noastre despre locul în care se va afla asteroidul în decembrie 2032”, a declarat Fast, „și ar putea reduce probabilitatea impactului la 0%”.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
5
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Digi Sport
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu...
hacker chinez lucrează la calculator
„Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa...
Screenshot 2025-10-03 001520
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon...
aur
Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028...
Ultimele știri
Secretele „lunii de gheață”. Cercetătorii au găsit noi dovezi că Enceladus, satelitul lui Saturn, ar putea adăposti viață
Primele „indicatoare rutiere” din lume, vechi de 12.000 de ani, descoperite în Arabia. Ce mesaje transmiteau oamenii preistorici
Experiment revoluționar: embrioni umani creați în laborator. Cercetătorii au transformat celule de piele în ovule și le-au fertilizat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Artemis II Crew Gives an update on their Moon Mission at Kennedy Space Center
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis II mai devreme. Primii astronauți trimiși spre Lună după jumătate de secol
ilustrație cu un excavator lunar pe Lună
„Singura resursă pentru care merită să mergi în spațiu”: De ce un gaz de pe Lună va fi critic pentru supercalculatoarele viitorului
Comet, asteroid, meteorite flying
Noi dovezi pun capăt controverselor privind uriașul crater Silverpit din Marea Nordului: Este rezultatul unui impact cosmic
Cerul nopții cu Luna, Jupiter și Venus
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
asteroid, pamant
Un asteroid uriaș, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece joi pe lângă Pământ. Când și unde poate fi observat
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din...
Adevărul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Playtech
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași...
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
Pro FM
Hailey Bieber, în rochie mini cu imprimeu leopard, la club în Paris. Cizmele cu tocuri înalte i-au completat...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Avertisment lansat de NASA: Pământul devine, de la an la an, tot mai întunecat. Care sunt cauzele și ce...
Newsweek
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...