Un avion unic în Europa a intrat în posesia României

România are de acum un avion unic în Europa, de o importanță strategică pentru țara noastră. Avionul de ultimă generație are la bord aparatură esențială pentru coordonarea zborurilor pe teritoriul țării. Aeronava de supraveghere și calibrare pentru aeroporturi aduce și o noutate pentru țara noastră. Calibrarea zborurilor poate fi făcută acum direct prin satelit, cu o precizie de 2 centimetri, față de un metru, cât era până acum.

Iulian Dumitrescu, șef departament Autoritatea Aeronautică Civilă (AACR): „Aici avem rak-ul în care avem echipamentele de calibrare a sistemelor consolei și aici este consola cu care executăm înregistrările cu cele trei sisteme speciale, sisteme de poziționare de o precizie foarte mare care dau precizia în zbor cu mai puțin de 2 centimetri”.

Avionul de mici dimensiuni a devenit brusc vedeta aeronavelor din România. Specialiștii spun că tehnologia de care dispune pare că vine din viitor.

Sorin Neicuțescu, director general adjunct al Autorității Aeronautice: „Acest avion este o adevărată bijuterie a tehnicii în domeniul aviației, este cel mai complex avion care există astăzi în aviația civilă din România. Este atât de complex, pentru că pe lângă toate mijloacele de navigație pe care le are la bord corespunzătoare tuturor avioanelor civile, în plus, mai are două sisteme la care sunt conectați senzorii care asigură verificarea tuturor parametrilor sistemelor de navigație de pe aeroporturi și cele care țin de traficul aerian”.

Ariel Cojocea, comandant în AACR: „Eram într-un avion mic, nu aveam GPS. Asta era prin 2001-2002 și afară nu era vizibilitate. Noi ne-am dat seama, pentru că era ceață și la un moment dat am văzut teren, relief și ne-am dat seama că nu aveam cum să fim unde trebuie”.

Cu ajutorul aeronavei, oficialii Autorității Aeronauticii Civile spun că pot verifica cu exactitate dacă sistemele de operare zbor ale aeroporturilor funcționează corect și precis.

Armand Petrescu, director general AACR: „Unicitatea lui este prin prisma faptului că, începând de anul acesta, vor intra în folosință mijloacele de apropiere satelitare iar echipamentul de pe avion conține acel dispozitiv care supraveghează și pune în folosință mijloacele de radio navigație”.

Responsabilii spun că în curând astfel de misiuni de supraveghere și calibrare vor fi făcute și pentru alte state europene și nu numai.

Cristian Popa, jurnalist Digi24: „La prima vedere, spațiul este unul foarte strâmt în aeronavă, nu e decât un metru lățime dar nu prin acest lucru se evidențiază acest avion, ci pur și simplu prin tehnologia pe care o are la bord. Ca să vă faceți o idee, toate aceste radare și sisteme extrem de complexe valorează cât jumătate din aeronavă, adică aproape 4 milioane de euro”.

Avionul a costat 12 milioane de euro iar reprezentanții autorității spun că în patru ani investiția va fi recuperată.

Editor : A.C.