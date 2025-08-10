Un laborator din China a inventat o maşină care poate produce cărămizi pe Lună. Cum vor arăta casele

O echipă de cercetare din China a dezvoltat „o maşină de fabricat cărămizi lunare”, aducând astfel mai aproape de realitate viziunea science-fiction de „construire a unor case pe Lună cu materiale locale”. Cărămizile ar urma să fie produse din solul lunar.

Sistemul de imprimare 3D in situ a solului lunar, dezvoltat de Laboratorul de Explorare a Spaţiului Îndepărtat (Deep Space Exploration Laboratory - DSEL), cu sediul în Hefei, un oraş din estul Chinei, utilizează energie solară concentrată pentru a topi şi a modela regolitul lunar, a raportat luni cotidianul Science and Technology Daily, potrivit Xinhua, preluată de Agerpres.

Fabricarea cărămizilor pe Lună

Potrivit lui Yang Honglun, inginer-şef în cadrul DSEL, maşina de fabricat cărămizi lunare utilizează un reflector parabolic pentru a concentra energia solară. Această energie concentrată este transmisă apoi printr-un fascicul de fibre optice. La capătul acestui fascicul, raportul de concentrare solară poate depăşi de 3.000 de ori intensitatea normală.

Un sistem optic de înaltă precizie concentrează acea lumină solară concentrată într-un punct mic, încălzindu-l la peste 1.300 de grade Celsius pentru a topi regolitul lunar.

Cărămizile produse de maşină sunt fabricate în întregime din resurse de regolit lunar in situ, fără aditivi suplimentari. Mai mult decât atât, aceste cărămizi din regolit lunar prezintă o rezistenţă şi o densitate ridicate, ceea ce le face potrivite nu numai pentru construirea de clădiri, ci şi pentru necesităţi de infrastructură, cum ar fi platforme pentru echipamente şi suprafeţe rutiere.

De la proiectarea conceptuală şi până la dezvoltarea prototipului, echipa de cercetare chineză a avut nevoie de aproximativ doi ani pentru a găsi soluţii la multiple provocări tehnice viitoare, precum transmiterea eficientă a energiei şi transportul regolitului lunar.

De exemplu, compoziţia minerală a regolitului lunar variază semnificativ în diferitele regiuni ale Lunii. Pentru a se asigura că noua maşină se poate adapta la tipurile diferite de regolit lunar, cercetătorii chinezi au dezvoltat mai multe mostre simulate de regolit şi au efectuat teste ample asupra maşinii înainte a de finaliza proiectarea acesteia.

Case pe Lună

„Deşi maşina de fabricat cărămizi lunare a înregistrat progrese semnificative, construirea de structuri locuibile pe Lună necesită încă depăşirea altor bariere tehnologice”, a declarat Yang Honglun.

El a explicat că, în condiţiile extreme de pe Lună, precum vidul cosmic şi gravitaţia redusă, cărămizile din regolit lunar nu pot susţine singure construcţia de habitate.

„Cărămizile vor servi în primul rând ca straturi protectoare pentru habitate. Ele trebuie integrate cu module structurale rigide şi module gonflabile cu înveliş moale pentru a finaliza construcţia unei baze lunare”, a adăugat el.

Inginerul chinez a menţionat o serie de dezvoltări tehnologice, inclusiv fabricarea cărămizilor lunare, asamblarea componentelor arhitecturale şi evaluarea structurii clădirii, împreună cu validarea operaţională atât a maşinii de fabricat cărămizi, cât şi a proceselor de construcţie în condiţii reale pe suprafaţa Lunii.

Modulele locuibile sunt proiectate să reziste la presiunea atmosferică necesară pentru ocuparea lor de către oameni şi sunt echipate, de asemenea, pentru a se integra cu maşina de fabricat cărămizi lunare şi cu roboţii de construcţie de suprafaţă, creând un sistem complet de construcţie, a adăugat el.

Teste în spațiu

China a iniţiat Staţia Internaţională de Cercetare Lunară (ILRS), o instalaţie ştiinţifică experimentală compusă din secţiuni situate pe suprafaţa lunară şi pe orbita lunară. Se preconizează că aceasta va fi construită în două etape: un model de bază, care va fi construit până în 2035 în regiunea polului sudic lunar, şi un model extins, care va fi construit în anii 2040.

Până în aprilie 2025, un total de 17 ţări şi organizaţii internaţionale, precum şi peste 50 de instituţii de cercetare internaţionale s-au alăturat proiectului ILRS.

Oamenii de ştiinţă chinezi au fabricat cărămizi simulate din regolit lunar şi le-au trimis la bordul staţiei spaţiale chineze (Tiangong ) cu ajutorul vehiculului spaţial de tip cargo Tianzhou-8, lansat în noiembrie 2024.

Astronauţii de la bordul staţiei spaţiale chineze vor efectua experimente de expunere a acestor cărămizi la condiţiile reale din spaţiu pentru a evalua proprietăţile mecanice, performanţa termică şi rezistenţa la radiaţii ale acestora, în scopul de a obţine date esenţiale pentru viitoarele construcţii lunare.

Editor : B.P.