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„Un martor pasiv al destinului său”. Cât de realist este obiectivul NASA de a trimite oameni pe Lună până în 2028

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Imagini transmise de astronauții misiunii Artemis 2. Foto: NASA

NASA speră că anul 2028 va fi anul unei aselenizări cu echipaj uman, o ambiție care reflectă obiectivul președintelui american Donald Trump de a readuce omenirea pe suprafața lunară înainte de sfârșitul celui de-al doilea mandat al său. Respectarea acestui termen depinde de succesul misiunii Artemis III, care ar trebui să fie lansată la mijlocul anului 2027, scrie New York Times.

În timpul anunțului despre astronauții Artemis III, care vor zbura pe orbita joasă a Pământului ca misiune de test pentru programul lunar mai amplu al NASA, agenția s-a concentrat pe creșterea entuziasmului pentru următoarea misiune. Dar s-au oferit puține informații dacă NASA își mai poate îndeplini obiectivul de aselenizare.

Într-o conferință de presă de imediat după eveniment, Jared Isaacman, administratorul NASA, a declarat că agenția este „extrem de încrezătoare” în atingerea acestui obiectiv și că va fi transparentă cu privire la orice actualizare.

„Ne vom întoarce pe Lună înainte de sfârșitul anului 2028”, a spus Isaacman. „Doar urmăriți”, a completat el.

Experții sperau că NASA ar putea totuși să se întoarcă pe Lună, dar și-au exprimat scepticismul cu privire la fezabilitatea acestui lucru până în 2028. „Cred că eu și majoritatea oamenilor am spune că nu este o dată realistă”, a declarat Casey Dreier, șeful departamentului de politică spațială de la Planetary Society.

În aprilie, NASA a demonstrat, prin misiunea sa Artemis II, că poate folosi racheta sa gigantică Space Launch System, cuplată cu nava spațială Orion, pentru a trimite oameni pe orbita lunară. Însă NASA se bazează pe două companii private, SpaceX și Blue Origin, pentru a furniza vehicule de aterizare pentru viitoarele misiuni care vor transfera astronauți de pe orbită pe suprafața Lunii și apoi înapoi.

Potrivit lui Dreier, acest lucru va permite NASA să meargă pe Lună la un cost mult mai mic decât în ​​era Apollo - dar înseamnă și că aspirațiile lunare ale agenției sunt în mare parte la latitudinea a doi miliardari, Elon Musk și Jeff Bezos.

„Este multă putere și speranță pe care le pui pe seama a doar două persoane pentru a oferi o capacitate care este de fapt esențială pentru un obiectiv național”, a spus el. „NASA este un martor pasiv al destinului său.”

Nici SpaceX, nici Blue Origin nu au finalizat dezvoltarea unui modul de aselenizare. Nici rachetele care ar trebui să ducă aceste module de aselenizare pe Lună nu sunt pregătite de lansare: nava Starship a companiei SpaceX a suferit defecțiuni repetate în timpul zborurilor de testare, iar nava New Glenn a companiei Blue Origin a explodat și a avariat singura rampă de lansare a companiei în luna mai.

Aceste circumstanțe ar putea întârzia foarte mult obiectivul NASA de a aseleniza în 2028. Factorii externi, precum vremea rea ​​sau blocarea activității guvernului, ar putea, de asemenea, afecta această cronologie.

„Este nerealist”, a scris într-un e-mail Phil McAlister, fostul director al diviziei spațiale comerciale a NASA. „În același timp, nu voi spune că este imposibil.”

Clayton Swope, directorul adjunct al Proiectului de Securitate Aerospațială de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, DC, a împărtășit și el această opinie. „Pare din ce în ce mai probabil ca răspunsul să fie nu”, a spus el, referindu-se la posibilitatea unei aselenizări în 2028. „Dar există încă o șansă pentru un Ave Maria”.

Aselenizarea a fost întotdeauna dificilă, chiar și pentru misiunile fără echipaj uman. În 2023, Rusia a încercat prima sa aselenizare de la anii 1970 încoace, dar nava spațială s-a prăbușit pe suprafață. O navă spațială japoneză care transporta două rovere a ajuns cu susul în jos pe Lună în 2024. Intuitive Machines, o companie privată cu sediul în Houston, a aselenizat anul trecut cu un vehicul care s-a răsturnat pe o parte.

China a avut un succes deosebit în ceea ce privește aselenizarea. A desfășurat rovere pe suprafața lunară în 2013 și 2019 și a returnat mostre de praf lunar de pe fața vizibilă în 2020 și de pe fața nevăzută în 2024. Națiunea intenționează să trimită oameni pe Lună până în 2030.

Potrivit lui Swope, depășirea Chinei în cursa pentru Lună este unul dintre motivele pentru care NASA ar urma să facă o aselenizare în 2028; creșterea economică și dezvoltarea comercială sunt altele.

„Totuși, spațiul rămâne mai mult decât atât”, a compleat el, adăugând că o prezență lunară susținută este un pas către construirea unui viitor mai bun pentru generațiile viitoare. „Mergem pe Lună și apoi dincolo de ea, ca parte a călătoriei pentru a realiza această viziune.”

Editor : Ș.R.

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