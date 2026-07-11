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Un nou catalog al virusurilor dezăluie ce agenți patogeni reprezintă cea mai mare amenințare și care ar putea fi următoarea „boală X”

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Virusul SARS-CoV-2, care provoacă maladia COVID-19. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
Virusul SARS-CoV-2, care provoacă maladia COVID-19. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
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Din articol
Următorul virus pandemic

Într-un an obișnuit, oamenii de știință descoperă două sau trei virusuri care nu au mai fost văzute până acum la oameni. Numărul fluctuează, dar tendința a fost destul de constantă din anii 1960, potrivit unei analize publicate de Mark Woolhouse, profesor de epidemiologie la Universitatea din Edinburg, în The Conversation.

Majoritatea acestor virusuri atrag puțină atenție, iar cercetătorii sunt adesea nevoiți să caute prin vechi lucrări medicale pentru a găsi vreo mențiune despre ele. Unele virusuri dispar complet și sunt aproape uitate. La cealaltă extremă, descoperirea HIV-1 în 1983 și a Sars-CoV-2 în 2020 au prefigurat pandemiile de SIDA și, respectiv, COVID. Ambele au ucis zeci de milioane de oameni.

Data viitoare când un om de știință va găsi un virus neobișnuit sau necunoscut la un pacient – ​​probabil în următoarele câteva luni – cum va ști dacă acesta ar putea duce la o urgență de sănătate publică de aceeași amploare ca SIDA sau COVID? Echipa profesorului Mark Woolhouse de la Universitatea din Edinburgh a folosit lecțiile istoriei virusurilor pentru a răspunde la această întrebare.

Pandemiile pot lua multe forme, dar în ultima vreme cei mai mari vinovați au fost virusurile cu genomuri fabricate din ARN (mai degrabă decât din ADN, care este mai familiar). Au fost identificate mii de specii de virusuri ARN și pot exista milioane, dar doar 239 infectează oamenii. Echipa lui Woolhouse a publicat recent un catalog care ajută la identificarea celor mai riscante.

Tipul și severitatea bolii sunt indicatori importanți, dar nu va exista o pandemie decât dacă virusul se poate răspândi între oameni. Aceasta ar putea implica contact fizic, inhalarea particulelor din aer, expunerea la sânge sau materii fecale sau mușcătura unui țânțar sau a unei căpușe.

Pentru două treimi dintre virusurile de pe lista lui Woolhouse, este foarte puțin probabil ca o persoană infectată să transmită infecția mai departe. Acestea sunt cunoscute sub numele de virusuri zoonotice, ceea ce înseamnă că oamenii le contractează de obicei de la animale, mai degrabă decât de la alte persoane. Rabia este un exemplu.

Sună liniștitor, dar virusurile evoluează rapid și există o îngrijorare de înțeles că un virus zoonotic ar putea dobândi capacitatea de a se răspândi printre oameni. De aceea, oamenii de știință sunt atât de îngrijorați de gripa aviară. Dar nu există niciun exemplu documentat al unui virus ARN care să facă acest lucru. Rabia nu a făcut-o, chiar dacă există zeci de mii de cazuri umane în fiecare an.

O amenințare mult mai mare vine din partea virusurilor care au deja capacitatea de a se răspândi de la o persoană la alta. Acestea ar putea deveni și mai transmisibile – așa cum s-a întâmplat cu o serie de variante de Sars-CoV-2 – dar au trecut de la animale fiind deja capabile să se răspândească între oameni. În trecutul îndepărtat, aceasta a fost probabil originea rujeolei, oreionului și rubeolei, alături de zeci de virusuri asociate cu răceli și infecții gastrointestinale.

Apoi, există virusuri care sunt capabile să se răspândească printre oameni, dar care, până acum, au provocat doar focare limitate. Asta pentru că numărul lor R (câte persoane, în medie, infectează o persoană infectată) este prea mic, iar lanțurile de infecție mor în cele din urmă de la sine. Însă numerele R se pot schimba; de exemplu, atunci când un virus anterior limitat la sate îndepărtate ajunge într-un oraș. Acest lucru s-a întâmplat cu virusul Ebola din Zair, în Africa de Vest, în 2014.

Pe lista de virusuri epidemice au existat doar câteva zeci de nume, dar e un predictor puternic al urgențelor de sănătate publică. Virusul Ebola din Zair, virusurile Chikungunya, Zika și Oropouche, transmise de insecte, și mpox (un virus ADN) au fost primele care au intrat pe piață și toate au provocat epidemii majore.

Și unele virusuri mai rare de pe listă au devenit mai familiare. Unul este hantavirusul Andes, responsabil pentru un focar recent pe o navă de croazieră. Un altul este virusul Ebola Bundibugyo, care se răspândește în prezent în Africa Centrală.

Următorul virus pandemic

Datele pot ajuta, de asemenea, la prezicerea modului în care ar putea arăta un viitor virus pandemic – uneori numit boala X. COVID este o bună ilustrare.

În 2019, echipa lui Woolhouse a demonstrat că virusurile extrem de transmisibile tind să fie strâns înrudite cu alte virusuri care se răspândesc între oameni, dar apar separat de animale. Aceasta s-a dovedit a fi o descriere perfectă a Sars-CoV-2, foarte similar cu coronavirusul Sars original, dar dobândit independent (și poate indirect) de la lilieci.

Cu un an înainte, Organizația Mondială a Sănătății propusese un coronavirus asemănător SARS ca și candidat pentru boala X. De aceea, oamenii de știință au fost alarmați de COVID încă de la început - era exact ceea ce căutau.

Prin contrast, nici virusul Andes, nici virusul Bundibugyo nu au profilul potrivit pentru a declanșa o pandemie globală. Dar dacă ar fi, de exemplu, un virus nou, înrudit cu rujeola, atunci ar fi o poveste diferită. În acest scenariu, ar exista o posibilitate reală a unei urgențe mondiale mult mai grave decât COVID.

Andes și Bundibugyo întăresc însă o lecție importantă: ambele se răspândiseră de săptămâni întregi înainte de a fi detectate. La fel și COVID. Descoperirea și înțelegerea mai rapidă a noilor virusuri ar priva următoarea pandemie de același avantaj și ar putea face o diferență enormă în ceea ce privește costul final al vieților și mijloacelor de trai.

Editor : Ș.R.

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