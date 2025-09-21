Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte

Cercetători europeni au dezvoltat Delphi-2M, un instrument de inteligență artificială capabil să analizeze istoricul medical și factorii de stil de viață pentru a prognoza evoluția sănătății. Sistemul estimează riscul individual pentru mai bine de 1.000 de afecțiuni și poate anticipa traiectoria bolilor pe termen lung, potrivit The Guardian.

Delphi-2M folosește diagnostice, „evenimente medicale” și factori de stil de viață pentru a crea prognoze privind starea de sănătate în următorul deceniu și chiar mai departe.

Instrumentul de tip generativ a fost creat de experți de la Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL), Centrul German de Cercetare a Cancerului și Universitatea din Copenhaga, pe baza unor concepte algoritmice similare celor folosite în modelele de limbaj de mari dimensiuni (LLMs).

Este una dintre cele mai complexe demonstrații de până acum privind modul în care inteligența artificială generativă poate modela evoluția bolilor umane la scară largă. Sistemul a fost antrenat pe date din două sisteme de sănătate complet diferite.

„Evenimentele medicale urmează adesea tipare previzibile”, a declarat Tomas Fitzgerald, cercetător la Institutul European de Bioinformatică al EMBL, adâungând că „modelul nostru de AI învață aceste tipare și poate prognoza rezultatele viitoare ale sănătății.”

Instrumentul evaluează probabilitatea ca o persoană să dezvolte boli precum cancer, diabet, afecțiuni cardiace, respiratorii sau alte tulburări, și chiar momentul în care acestea ar putea apărea.

Numit Delphi-2M, sistemul analizează „evenimente medicale” din istoricul pacientului, cum ar fi diagnosticarea unor boli, împreună cu factori de stil de viață (obezitate, consum de alcool sau tutun), dar și vârsta și sexul.

De asemenea, instrumentul folosește date anonimizate din fișele pacienților pentru a anticipa ce s-ar putea întâmpla în următorul deceniu sau chiar mai mult. A fost testat pe datele a 400.000 de persoane din UK Biobank și 1,9 milioane de pacienți din registrul național danez.

Riscurile de sănătate sunt exprimate procentual, similar prognozei meteo („70% șanse de ploaie în weekend”).

Ewan Birney, director interimar al EMBL, a spus că pacienții ar putea beneficia de acest instrument în următorii ani.

„Intri în cabinetul medicului, clinicianul este deja obișnuit să folosească aceste instrumente și îți spune: «Iată patru riscuri majore pe care le ai în viitor și iată două lucruri pe care le poți face pentru a schimba asta.» (…) Probabil toată lumea va fi sfătuită să slăbească, iar fumătorii să renunțe la fumat, aceste recomandări vor apărea oricum în date. Dar pentru unele boli vor exista sfaturi mult mai specifice. Asta e lumea pe care vrem să o creăm.”

El a explicat că avantajul acestui sistem față de cele existente, precum metoda Qrisk, care estimează riscul de infarct sau accident vascular în următorii 10 ani, este că „putem analiza toate bolile simultan și pe o perioadă lungă de timp. Asta nu pot face modelele pentru o singură boală.”

Potrivit echipei de cercetare, Delphi-2M „prezice ratele pentru mai mult de 1.000 de boli, în funcție de istoricul fiecărui pacient, cu o acuratețe comparabilă cu modelele actuale dedicate unei singure boli. Natura sa generativă permite și simularea unor posibile traiectorii viitoare ale sănătății, cu estimări privind povara bolilor pentru până la 20 de ani.”

Prof. Moritz Gerstung, șeful diviziei de inteligență artificială în oncologie de la Centrul German de Cercetare a Cancerului, a declarat că „acesta este începutul unei noi modalități de a înțelege sănătatea umană și evoluția bolilor. Modelele generative, precum al nostru, ar putea într-o zi să ajute la personalizarea îngrijirii și la anticiparea nevoilor medicale la scară largă.”

Editor : Ș.A.