Armele nucleare sunt interzise în spațiu de aproape 60 de ani. O nouă metodă de detectare ar putea ajuta la verificarea respectării acestei promisiuni de către națiuni, scrie Live Science.

Când Statele Unite și Uniunea Sovietică au semnat Tratatul privind spațiul cosmic în 1967, ambele națiuni au convenit să nu plaseze arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă pe orbita Pământului. Mai precis, articolul IV al tratatului a fost conceput pentru a împiedica extinderea cursei armamentelor nucleare din timpul Războiului Rece în spațiu — un obiectiv împărtășit de ambele superputeri.

Problema, atât atunci, cât și acum, este că niciuna dintre părți nu a avut vreodată o modalitate fiabilă de a confirma că cealaltă parte își respectă cuvântul.

După aproape 60 de ani de incertitudine, un studiu de fezabilitate recent realizat de fizicianul Areg Danagoulian de la MIT propune o posibilă soluție: un senzor bazat pe satelit care ar putea căuta semnătura materialului nuclear la bordul unei alte nave spațiale, folosind protoni de înaltă energie captați de câmpul magnetic al Pământului ca sondă. Semnul revelator al prezenței unei ogive în spațiu ar fi o explozie puternică de neutroni, pe care oamenii de știință se așteaptă să o producă atunci când acești protoni cu energie ridicată interacționează cu elemente radioactive, precum uraniul, din interiorul unei ogive. Un detector de dimensiunea aproximativă a unei enciclopedii și dotat cu senzori specializați ar putea identifica neutronii emiși din direcția unei posibile încărcături explozive de la o distanță de aproximativ 2,5 mile (4 kilometri), după aproximativ o săptămână de observare, conform calculelor studiului. La distanțe mai mici, detectarea ar putea avea loc mult mai repede.

Riscurile unei explozii nucleare

Consecințele unei explozii nucleare în spațiu sunt dezastruoase. Însă capacitatea unui sistem de detectare de a preveni o explozie nucleară în spațiu va depinde de mai mulți factori, dintre care unii sunt de natură tehnică, dar mulți nu sunt, au declarat experții pentru Live Science.

Pe Pământ, testele cu arme nucleare lasă semnale revelatoare — precum undele seismice, resturile radioactive și rafale intense de lumină și căldură — pe care oamenii de știință au petrecut decenii învățând să le detecteze.

Explozie nucleară. Foto: Getty Images

Cu toate acestea, o încărcătură nucleară ar putea fi ascunsă în interiorul unui satelit cu aspect obișnuit, potențial timp de zeci de ani, fără ca nimic din exterior să o dea de gol. Dacă o astfel de armă ar exploda, ar putea pune în pericol mii de sateliți comerciali, științifici și militari într-o singură explozie, umplând orbita cu resturi periculoase.

Pe parcursul majorității istoriei Tratatului privind spațiul cosmic, lipsa unui mecanism de verificare a reprezentat mai degrabă o lacună teoretică decât una urgentă — în parte deoarece lumea văzuse deja ce efecte are o explozie nucleară pe orbită și a evitat în mare măsură repetarea acesteia.

Cel mai clar exemplu este „Starfish Prime”, unul dintre cele douăsprezece teste nucleare la altitudine mare efectuate de SUA între 1958 și 1962. La 9 iulie 1962, SUA au detonat o încărcătură nucleară de 1,45 megatone la aproximativ 250 de mile (400 km) deasupra Pacificului.

Explozia care a afectat sateliții

Explozia a întrerupt comunicațiile radio timp de câteva ore, a generat aurore artificiale vizibile din Hawaii și, în cele din urmă, a avariat sau distrus opt dintre cei 24 de sateliți aflați pe orbită la acel moment — inclusiv Telstar 1 și satelitul britanic Ariel 1.

Radiațiile rezultate în urma exploziei au persistat pe orbită timp de aproximativ cinci ani, făcând ca anumite zone din spațiul apropiat de Pământ să devină periculoase pentru navele spațiale.

Conform relatărilor martorilor oculari din acea perioadă, radiațiile au provocat, de asemenea, stingerea a aproximativ 300 de lămpi stradale în Honolulu și au declanșat alarmele antifurt pe tot insula Oahu.

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Uniunea Sovietică a desfășurat propria serie de teste nucleare la altitudine mare, cunoscută sub numele de Proiectul K, în 1961 și 1962. Aceste explozii au produs, de asemenea, efecte dăunătoare la sol, inclusiv întreruperi ale alimentării cu energie electrică și ale comunicațiilor în ceea ce este astăzi Kazahstanul.

„A fost unul dintre primele momente în care am început să înțelegem modul în care mediul spațial și cel terestru sunt interconectate”, a declarat pentru Live Science John Barentine, un astronom care a studiat consecințele asupra mediului ale activităților spațiale din perioada Războiului Rece.

Probleme diplomatice

Este evident că impactul unei explozii nucleare în spațiu este semnificativ, iar noul studiu rezolvă o problemă de lungă durată, oferind o metodă de detectare a armelor în spațiu.

Dar este probabil ca această detectare să funcționeze în practică? A aduce un satelit suficient de aproape pentru a observa un altul — și a-l menține acolo timp de o săptămână — ar însemna menținerea sateliților la o distanță mai mică decât cea obișnuită, spun experții.

Acest lucru ar putea trezi suspiciuni cu privire la posibilitatea de a fi spionați sau atacați.

„Operatorii de sateliți se sperie foarte tare”, a declarat pentru Live Science Thomas González Roberts, profesor asistent la Institutul de Tehnologie din Georgia, care studiază modul în care puterile spațiale se implică în guvernanța spațiului cosmic.

„Dacă un alt satelit petrece prea mult timp lângă tine, ai putea crede că te spionează.”

Orice astfel de sistem funcțional ar necesita cooperarea țării al cărei satelit este inspectat, iar acest lucru ridică o serie separată de întrebări cu privire la normele internaționale referitoare la momentul și modul în care ar putea avea loc astfel de inspecții, potrivit lui Brian Weeden, director de politică civilă și comercială la Centrul pentru Politică și Strategie Spațială din cadrul Aerospace Corp.

„Din experiența mea, problemele de politică reprezintă întotdeauna o provocare mai mare decât problemele tehnice”, a declarat Weeden pentru Live Science.

Foto: Getty Images

O soluție în căutarea unei probleme?

Se pune, de asemenea, întrebarea dacă aceasta nu este o soluție în căutarea unei probleme.

În ciuda acelor teste inițiale, distrugerea deliberată a sateliților cu arme nucleare a rămas un fenomen rar, din motive întemeiate, a afirmat Roberts.

Un atacator ar putea avea în vedere o singură țintă, a spus el, dar „vei distruge mai mult decât doar acea țintă și ai un control limitat asupra sateliților care vor fi afectați”.

Acest lucru creează o problemă strategică pentru orice națiune cu program spațial: orice stat capabil să distrugă sateliții altor țări cu o armă nucleară „deține, la rândul său, o flotă relativ mare”, a spus Roberts — ceea ce înseamnă că atacatorul ar avaria probabil și propriile nave spațiale.

„Există foarte puține exemple de avarii nucleare în spațiu, deoarece este evident că este o idee proastă”, a spus Roberts.

„Dacă mă întrebi pe mine, aceste arme nu sunt chiar concepute pentru a fi folosite.”

În teorie, așadar, actorii raționali ar trebui să evite lansarea sau detonarea armelor nucleare în spațiu.

Nicio țară nu a detonat o armă nucleară pe orbită din anii 1960, iar numărul armelor nucleare care se află în prezent în spațiu fără a fi detectate — dacă există vreuna — rămâne necunoscut.

Foto: Getty Images

Suspiciunile privind Rusia

Însă această posibilitate a devenit mai greu de ignorat în 2024, când oficialii americani au declarat că dețin dovezi conform cărora Rusia dezvolta o armă nucleară antisatelit — o afirmație pe care Moscova a negat-o.

Potrivit relatărilor din presă, presupusa navă spațială este satelitul militar rus de radar Kosmos-2553, care a fost lansat în 2022 pe o orbită cu un nivel ridicat de radiații, pe care majoritatea celorlalte nave spațiale de comunicații o evită, a declarat Mallory Stewart, reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, într-un interviu din 2024.

În timp ce Rusia a afirmat că misiunea avea ca scop testarea accelerată a modului în care sistemele electronice de la bord rezistă la radiații, oficialii americani au declarat că nivelul radiațiilor la acea altitudine nu era suficient de ridicat pentru astfel de teste.

Ulterior, satelitul a fost observat rotindu-se și efectuând mișcări haotice.

Acest comportament a stârnit suspiciuni că nava spațială s-ar putea îndrepta către un satelit țintă pentru a exploda ca o armă nucleară, având în vedere „disponibilitatea demonstrată a Rusiei de a viza obiecte aflate pe orbită aparținând SUA și aliaților săi”, au declarat reprezentanții Comandamentului Spațial al SUA, potrivit unui raport publicat de The Guardian.

Orbita Pământului, tot mai aglomerată

Miza este mai mare acum decât era cu câteva decenii în urmă.

Toți cei trei experți intervievați pentru acest articol au fost de acord că o detonare nucleară în spațiu ar fi astăzi catastrofală — în mare parte din cauza orbitei aglomerate a Pământului.

În 1962, în orbită se aflau 24 de sateliți, operați de două țări (SUA și Uniunea Sovietică).

Conform unui sistem de urmărire gestionat de astronomul Jonathan McDowell, în prezent sunt monitorizate în spațiu peste 48.000 de obiecte lansate de mai mult de 190 de țări; împreună, acestea susțin sistemele de comunicații, navigație, prognoză meteorologică, observare a Pământului și sistemele militare pe care se bazează lumea în prezent.

Chiar și sateliții care nu se află în raza de acțiune a exploziei ar putea fi avariați de o explozie nucleară în orbită.

Sateliții moderni sunt construiți cu componente electronice de serie, la prețuri reduse, pentru a ține pasul cu cererea comercială, și „probabil nu sunt protejați împotriva tipurilor de radiații generate de o detonare nucleară în spațiu”, a afirmat Weeden.

„Cred că aceasta este cea mai mare preocupare.”

Un studiu al guvernului federal a constatat că o singură explozie nucleară la altitudine mare ar putea crește nivelul radiațiilor pe orbita terestră joasă suficient de mult încât să scoată din funcțiune aproape toți sateliții neprotejați în decurs de câteva săptămâni sau luni, cu daune financiare directe care se apropie de 500 de miliarde de dolari și un impact economic total care ar putea depăși 3 trilioane de dolari.

Pierderile potențiale nu au făcut decât să crească pe măsură ce numărul sateliților a explodat, iar dependența lumii de aceștia a crescut.

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Accesul mai ușor la spațiu

În același timp, scăderea costurilor de lansare a redus barierele de acces la zborurile spațiale, deschizând orbita către actori nestatali care nu dispun de flote proprii de sateliți de dimensiuni considerabile.

Această dinamică face ca pentru astfel de actori să fie mai atractiv să exploateze dependența economică și militară profundă a marilor puteri de spațiu, a spus Roberts.

„Este cel mai atractiv pentru un stat rebel precum Coreea de Nord”, a adăugat el.

„Nu este atractiv pentru un stat cu program spațial precum Rusia. Asta nu înseamnă că nu o vor face; doar că există o mulțime de dezavantaje asociate acestui tip de atac.”

În cele din urmă, utilitatea metodelor de detectare a armelor nucleare din spațiu, precum cele propuse de studiul MIT, este o chestiune de politică, a afirmat Weeden.

Implementarea unui astfel de sistem de detectare „ar genera o serie întreagă de noi dezbateri privind inspecțiile în orbită și normele internaționale aplicabile în acest domeniu”, a spus Weeden.

Editor : Ana Petrescu