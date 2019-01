Un nou succes pentru Blu Origin, compania condusă de Jeff Bezos. Cum arată New Shepard, racheta pentru turism spațial

Blue Origin, compania spaţială înfiinţată de Jeff Bezos, patronul grupului Amazon, a realizat miercuri, cu succes, cel de-al zecelea zbor de test al viitoarei sale rachete, de la baza de lansare din Texas, vehiculul ajungând la o altitudine de aproximativ 107 kilometri deasupra graniţei cu spaţiul, informează AFP, citată de Agerpres.

Înainte de a demara zborurile turistice, racheta Blue Origin trebuie să realizeze teste cu echipaj uman la bord.



Racheta New Shepard, de dimensiuni relativ mici, cu o primă treaptă de 18 metri înălţime, în vârful căreia se află capsula destinată celor şase pasageri-astronauţi care se vor îmbarca, în viitor, pentru o călătorie de 11 minute deasupra graniţei cu spaţiul, fixată printr-o convenţie internaţională la o distanţă de 100 de kilometri faţă de Terra.



În cadrul testului de miercuri, capsula nu a avut la bord decât experimente ştiinţifice aparţinând NASA, care au avut parte de cele 3-4 minute de microgravitaţie din timpul zborului.



Racheta New Shepard este reutilizabilă, iar prima treaptă a revenit în mod automat pe Pământ, la mai puţin de şapte minute după decolare.



Capsula, care s-a detaşat de prima treaptă la circa 75 de kilometri şi a intrat singură în spaţiu, a revenit, de asemenea, pe Terra, coborârea sa fiind încetinită de trei paraşute.



„O zi incredibilă!”, a spus Ariane Cornell, directoarea comercială la Blue Origin, care a comentat desfăşurarea misiunii în direct pe internet.



Altitudinea maximă exactă atinsă miercuri va fi confirmată ulterior de Blue Origin, cu ajutorul instrumentelor de la bord. Racheta a ajuns pentru prima dată în spaţiu anul trecut.



Blue Origin trebuie acum să testeze racheta cu echipaj uman la bord.



„Intenţionăm înainte de finalul anului” a spus Ariane Cornell, „dar după cum am spus deja, nu ne grăbim”.



Blue Origin a prezentat imagini cu viitoarea capsulă în care vor sta pasagerii, dotată cu şase hublouri mari, „cele mai mai hublouri din istoria spaţiului”, a spus Ariane Cornell.



Biletele pentru o călătorie la bordul New Shepard nu au fost puse încă în vânzare, spre deosebire de cele oferite de Virgin Galactic, rivalul Blue Origin în domeniul turismului spaţial, dar care şi ea se află în faza de teste.

