Va deveni „mașina zburătoare” a Tesla o realitate în următorii cinci ani sau este încă departe de a ajunge pe piață? Live Science analizează perspectivele acestei tehnologii și obstacolele care stau în calea adoptării sale pe scară largă.

Mașinile zburătoare păreau odată ceva de domeniul science-fiction. Însă recenta demonstrație a companiei Tesla, care a arătat modelul Rocket Roadster al companiei zburând pentru scurt timp, a reaprins discuția cu privire la posibilitatea ca mașinile zburătoare să devină în curând o realitate.

Elon Musk a prezentat joi, 15 octombrie, în Texas, Tesla Roadster, o mașină capabilă să zboare, care a executat acrobații în aer și a aterizat în aplauzele publicului. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Tehnologia din spatele mașinilor zburătoare continuă să avanseze, companiile dezvoltând vehicule care combină elemente ale mașinilor tradiționale, elicopterelor, aeronavelor electrice și — în cazul Tesla — rachetelor.

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Multe dintre aceste modele utilizează tehnologia de decolare și aterizare verticală electrică, care le permite să decoleze și să aterizeze fără pistă, folosind mai multe rotoare sau elice pentru a genera portanță.

Progresele înregistrate în domeniul tehnologiei bateriilor, al sistemelor de zbor autonome și al navigației asistate de computer contribuie la creșterea fezabilității acestor vehicule.

Totuși, rămân încă provocări, inclusiv întrebări legate de siguranța pasagerilor, accesibilitatea prețurilor, precum și necesitatea unor reglementări, legi și infrastructură pentru utilizarea pe scară largă a acestor vehicule.

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Tesla afirmă că producția noii sale „mașini zburătoare” este programată pentru 2028, dar compania este cunoscută pentru faptul că nu respectă termenele propuse.

Ar putea fi mașinile zburătoare disponibile publicului în următorii cinci ani sau mai avem încă un drum lung de parcurs până la transformarea acestei fantezii din domeniul science-fiction în realitate, se întreabă Live Science.

Editor : Ana Petrescu