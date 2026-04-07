Un val de teorii ale conspirației s-a răspândit pe rețelele sociale după lansarea misiunii Artemis II. Mulți utilizatori susțin că imaginile pe care le vedem ar fi un film realizat în studio, și că racheta ar fi fost lansată doar până în ocean, iar astronauții ar fi fost scoși din vehicul în secret, înainte de decolare.

Lansată pe 2 aprilie, misiunea Artemis II a devenit deja subiectul conspirațiilor pe internet. Unii utilizatori ale rețelelor sociale susțin că imaginile ar fi înregistrate în studio, pe un fundal verde, iar atitudinea astronauților ar fi „suspectă”.

Într-un videoclip în care se văd toți cei patru astronauți, iar aceștia vorbesc despre misiune, se poate observa și o minge care plutește în jurul lor.

„Vezi asta? Ce se întâmplă în spatele mingii?”, se întreabă femeia din videoclip.

O altă teorie din mediul online este că astronauții nu ar fi deloc în spațiu, ci ar fi fost extrași pe nevăzute chiar înainte de lansarea spre Lună.

„Racheta zboară în sus și cade direct în ocean. Și tiroliana i-a luat pe acei astronauți direct. De aceea nu i-am văzut deloc în transmisiunea live. Tocmai am văzut imaginea CGI de proastă calitate cu racheta zburând nicăieri. Nici măcar nu i-am văzut pe astronauți în cabină. E ridicol. Dacă Richard Nixon putea suna cu un telefon fix până pe Lună în 1969, de ce nu putem avea o transmisiune live a lor din cabină în timp ce se aflau chiar și la sol? Pentru că nici măcar nu a apărut deloc”, spune un alt utilizator din mediul online.



Mai mulți creatori de conținut, inclusiv români, au încercat să infirme teoriile care au deja milioane de vizualizări online.

Un român explică, într-un videoclip pe Tiktok, conspirațiile apărute: „Scopul oricărei rachete este acela de a intra în orbita Pământului, iar orbita Pământului reprezintă o mișcare rapidă orizontală și nu verticală. Așadar această înclinație treptată se numește gravity turn, ca în cazul în care nu ar aplica fizica, iar racheta ar fi lansată direct vertical, gravitația dintr-un anumit punct ar întoarce-o înapoi și ar face 'bum' pe Pământ”.

„Favorita mea: 'De ce nu se învârte Pământul în video?'. Pământul se mișcă, dar tu n-ai cum să observi, fiind lângă Pământ”, mai spune încă un român.

