VIDEO. Cum arată mini-reactorul nuclear cu care NASA vrea să alimenteze o colonie umană pe Marte

NASA a anunțat finalizarea cu succes a etapei de testare a prototipului unui mini-reactor nuclear care ar putea ajuta într-o zi la alimentarea cu energie a unei colonii umane pe Marte.

Kilopower este un mic reactor de fisiune nucleară, capabil să producă 10 kilowați de energie electrică.

Mini-reactorul poate susține necesarul de energie electrică al unei colonii umane pe Planeta Roșie timp de un deceniu, scrie Newsweek.

„Dimensiunile și robustețea compactă a lui Kilopower ne permit să livrăm mai multe unități pe un singur sol la suprafață, care oferă zeci de kilowați de putere”, explica la începutul anului Steve Jurczyk, administrator asociat al Direcției Mission Technology Space NASA.

„Vrem o sursă de energie care să poată face față unor condiții extreme”, spune Lee Mason, principalul tehnician al NASA în domeniul stocării de energie.

Obiectivul ultimui set de teste, care a inclus o simulare de 28 de ore, a fost acela de a demonstra că actuala configurație a prototipului poate fi stabilă în diferite medii planetare.

NASA va mai efectua teste suplimentare asupra reactorului înainte de testarea unuia dintre cele mai delicate aspecte tehnice – sistemul de zbor al lui Kilopower.

De asemenea, NASA se pregăteşte pentru prima sa misiune spre Marte de după anul 2012 şi va încerca să lanseze sonda InSight, al cărei obiectiv constă în studierea activităţii tectonice a Planetei Roşii, pentru a descifra misterul ce înconjoară modul în care s-au format planetele telurice, informează AFP, citată de Agerpres.



Lansarea sondei InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) este programată pentru sâmbătă dimineaţă la ora 11:05 GMT de la baza Vandenberg din California, deţinută de US Air Force.



Iniţial, această lansare ar fi trebuit să fie realizată în 2016, însă descoperirea - cu câteva luni înainte - a unor scurgeri la nivelul unuia dintre instrumentele aflate la bordul sondei a determinat amânarea acestei misiuni până în 2018. Ferestrele favorabile de lansare către planeta Marte se prezintă o dată la doi ani.



Kristina Williams, meteorologul din echipa de la sol, a explicat pentru presă că ceaţa prognozată pentru sâmbătă dimineaţă nu ar trebui să ridice probleme deosebite. În cazul unei noi amânări, o altă fereastră de lansare va fi posibilă duminică.



Dacă totul se derulează aşa cum a fost prevăzut, sonda americană ar trebui să ajungă la destinaţie pe 26 noiembrie, devenind astfel primul dispozitiv al NASA care se va plasa pe suprafaţa planetei Marte după roverul Curiosity în 2012.



Întrucât Terra şi Marte s-au format cel mai probabil într-o manieră similară în urmă cu 4,5 miliarde de ani, NASA speră că noua sondă îi va ajuta pe cercetători să înţeleagă motivele pentru care cele două planete sunt totuşi atât de diferite.



„Cum se ajunge de la o sferă de rocă fără relief caracteristic la o planetă care poate sau nu să găzduiască viaţa reprezintă o întrebare crucială în domeniul ştiinţelor planetare", a comentat Bruce Banerdt, coordonatorul ştiinţific al misiuni InSight de la laboratorul JPL deţinut de NASA în oraşul californian Pasadena.



„Ne-ar plăcea să putem să înţelegem ceea ce s-a întâmplat", a adăugat el.