VIDEO. Elon Musk, mega-proiect revoluționar de tuneluri pentru vehicule subterane de mare viteză

Elon Musk a prezentat joi la Los Angeles proiectul său de tuneluri pentru vehicule subterane de mare viteză, conceput pentru a reduce ambuteiajele ce paralizează traficul rutier din metropola americană. Antreprenorul sud-african şi-a anunţat intenţia de a colabora cu compania care administrează metroul din acest oraş californian, informează AFP, citată de Agerpres.

The Boring Company, companie înfiinţată de Elon Musk, doreşte în special să facă legătura între liniile de metrou existente în Los Angeles, pentru "completarea sistemului" actual de circulaţie subterană.



În timpul acelei prezentări, ce a fost presărată cu întrebări din public, celebrul antreprenor a prezentat un videoclip care arată modul de utilizare a tunelurilor pe care intenţionează să le construiască sub Los Angeles: navete în care călătorii se îmbarcă la suprafaţă, în echivalentul unor staţii, şi care coboară sub pământ cu ajutorul unui tip special de ascensor, conectându-se apoi la o reţea de mare viteză în interiorul căreia circulă pe bază de electricitate şi unde pot să atingă viteze de până la 200 de kilometri pe oră.



Acele navete pot găzdui 16 persoane şi ar constitui o nouă formă de transport în comun, aflată la jumătatea distanţei între trenurile de metrou şi automobilele individuale. Noile navete, contra unui bilet care va costa 1 dolar, ar permite călătorilor să ajungă din centrul administrativ al metropolei americane la Aeroportul Internaţional din Los Angeles în mai puţin de 10 minute.

Într-o etapă finală a proiectului, Elon Musk, omul de afaceri care conduce producătorul de maşini electrici Tesla şi producătorul de rachete spaţiale SpaceX, doreşte ca aceste tuneluri să poată să servească unui alt proiect al său, Hyperloop - capsule care circulă pe şine cu presiune joasă şi cu viteză foarte mare. Elon Musk a declarat că, în viitor, distanţa San Francisco - Los Angeles va putea fi parcursă în doar 30 de minute. În prezent, o călătorie între cele două metropole californiene este realizată cu automobilul în aproximativ şase ore.



O altă înregistrare video a fost difuzată joi în timpul aceleiaşi prezentări organizate la Los Angeles, pentru a oferi privitorilor o idee despre viteza pe care o vor atinge capsulele Hyperloop. Clipul a fost filmat într-un segment subteran ce este folosit pentru realizarea unor teste. "Vizăm obţinerea unei viteze de aproape 500 de kilometri pe oră", a declarat magnatul sud-african.