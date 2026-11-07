Voyager 1 a pierdut contactul cu NASA, apoi și-a revenit în mod misterios. Sonda este aproape de recordul de o zi-lumină de Pământ

Sonda spațială Voyager 1 a NASA, obiectul creat de om care a ajuns la cea mai mare distanță de Pământ, a pierdut contactul cu NASA în timpul a două tentative programate de comunicare. Și-a revenit în mod misterios după două zile, în condițiile în care sonda se apropie de distanța record de o zi-lumină de Terra.

Rețeaua Spațială Îndepărtată a NASA nu a reușit să recepționeze niciun semnal de la sondă în timpul verificărilor programate din 18 și 19 octombrie. NASA a transmis că nava spațială a început în mod neașteptat să emită din nou pe 20 octombrie, fără a fi nevoie de comenzi de remediere trimise de pe Pământ.

Inginerii au descoperit că un set de propulsoare ale sondei s-a oprit în mod neașteptat, ceea ce a declanșat automat un răspuns de siguranță la bord care a activat propulsoarele de rezervă. Cauza exactă este încă în curs de investigare.

În acest timp, bătrâna sondă spațială, cu tehnologie din anii 1970, se află la o distanță de peste 25 de miliarde de kilometri de Pământ, în spațiul interstelar. Mai are de parcurs două minute-lumină până la recordul de o zi-lumină de Terra.

„Este pentru prima dată când vedem nava spațială făcând așa ceva, dar ne aflăm și într-un punct al misiunii în care trebuie să ne așteptăm la ceva neprevăzut”, a declarat Kareem Badaruddin, managerul misiunii Voyager în cadrul Jet Propulsion Laboratory al NASA din California de Sud.

„Suntem ușurați că am reluat contactul cu Voyager 1 și suntem dornici să înțelegem ce s-a întâmplat”, a adăugat el.

NASA a confirmat că nava spațială se deplasează cu o viteză de 61.155 km/h și că, pe 18 noiembrie, va ajunge mai departe decât orice alt obiect creat de om, adică la 25,89 miliarde de kilometri de Pământ, echivalentul unei zile-lumină sau distanța pe care lumina o poate parcurge într-o zi.

„Dacă vrei să saluți sonda Voyager, îți trimiți mesajul, iar apoi mergi acasă și aștepți două zile până când primești în sfârșit un răspuns”, a declarat Suzanne Dodd, managerul proiectului Voyager din cadrul JPL.

Sonda Voyager 1 a fost lansată în septembrie 1977, iar Voyager 2 - în 20 august 1977.

Misiunea inițială a Voyager 1 era pur și simplu să treacă pe lângă Jupiter și Saturn – obiective pe care le-a îndeplinit în 1979 și, respectiv, 1980, după care a continuat să călătorească prin spațiul cosmic. Pe parcurs, Voyager 1 și 2 au trimis imagini din apropierea lui Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun și, în ultimii ani, au continuat să înregistreze și să analizeze experiențele pe care le au în spațiu.

Dar, în ciuda progresului misiunii, nava spațială alimentată cu plutoniu rămâne fără energie încetul cu încetul. În ultimul an, NASA a oprit instrumentele sondei unul câte unul, pentru a o menține în funcțiune mai mult timp.

NASA estimează că Voyager 1 va continua să comunice cu Pământul până la începutul anilor 2030, înainte ca sursa sa de alimentare să scadă în sfârșit sub pragul minim necesar pentru a funcționa.

Misiunea nu va lua însă sfârșit nici atunci. Ambele sonde Voyager 1 și 2 poartă discuri de cupru placate cu aur gravate cu informații care reprezintă viața și cultura pe Pământ.

Gravate pe discul lui Voyager sunt saluturi în peste 50 de limbi, sunetul ploii și al valurilor, muzică din Simfonia nr. 5 de Beethoven, dar și „Johnny B. Goode” de Chuck Berry și o hartă a pulsarilor care arată unde se află Pământul, în cazul în care cineva găsește vreodată sonda.

Editor : M.B.