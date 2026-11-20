Sonda spațială Voyager 1 a NASA a încetat să mai transmită date științifice către Pământ, după ce a ajuns la o distanță-record de o zi-lumină față de planeta noastră. Specialiștii continuă însă să recepționeze un semnal radio de la sondă, ceea ce confirmă că aceasta este încă alimentată cu energie și orientată corect. Inginerii încearcă să remedieze defecțiunea folosind o metodă aplicată cu succes în 2024, când Voyager 1 s-a confruntat cu o problemă similară, relatează Live Science.

NASA a confirmat că sonda spațială Voyager 1 a ajuns la o distanță-record de o zi-lumină față de Pământ, însă această nouă realizare este însoțită de probleme tehnice cu care echipa misiunii s-a mai confruntat în trecut.

Pe 14 noiembrie, echipa misiunii Voyager a descoperit că sonda, lansată în urmă cu aproape 50 de ani, nu mai transmitea date științifice către Pământ, potrivit NASA. O problemă similară a fost înregistrată și în 2024. Până joi, 19 noiembrie, specialiștii nu reușiseră să remedieze defecțiunea.

Cu toate acestea, inginerii au detectat un semnal radio purtător, utilizat pentru transmiterea informațiilor științifice și tehnice de la Voyager 1 către Pământ. Acest lucru confirmă că sonda este în continuare alimentată cu energie și orientată în direcția corectă.

„Ne confruntăm cu o anomalie pe care am mai întâlnit-o”, a declarat Suzanne Dodd, managerul proiectului Voyager, în cadrul unei conferințe de presă organizate joi de NASA. Aceasta s-a declarat „încrezătoare” că transmiterea datelor științifice va fi reluată în curând.

Voyager 1 a ajuns la o zi-lumină de Pământ, o distanță fără precedent

Cu ajutorul semnalului radio detectat, echipa misiunii a confirmat că Voyager 1 a atins miercuri, 18 noiembrie, un nou prag istoric: o distanță de o zi-lumină față de Pământ, echivalentul a aproximativ 25,9 miliarde de kilometri.

Este cea mai mare distanță atinsă vreodată de un obiect construit de oameni.

La această depărtare, un semnal radio care se deplasează cu viteza luminii are nevoie de 24 de ore pentru a ajunge de pe Pământ la Voyager 1 și de alte 24 de ore pentru a parcurge drumul înapoi.

Sonda geamănă Voyager 2 ar urma să atingă, la rândul său, distanța de o zi-lumină în 2035.

Distanța uriașă, combinată cu vechimea echipamentelor sondei, face ca identificarea și remedierea defecțiunilor să fie extrem de dificile, a explicat Suzanne Dodd.

„Avem nevoie de două zile pentru a diagnostica orice problemă a sondei, așa că nu putem interveni rapid, iar vitezele de transmitere a datelor sunt foarte reduse”, a declarat aceasta.

„Am ajuns într-un punct în care ne așteptăm să apară tot mai multe anomalii la Voyager, pur și simplu din cauza distanței și a vechimii sale”, a adăugat managerul proiectului.

O defecțiune similară a întrerupt comunicațiile științifice timp de șapte luni

Potrivit NASA, problema actuală este provocată, cel mai probabil, de computerul de bord al sondei Voyager 1, responsabil pentru colectarea informațiilor de la instrumentele științifice și transmiterea acestora către Pământ într-un format care poate fi interpretat de specialiști.

Echipa misiunii s-a confruntat cu o defecțiune asemănătoare în noiembrie 2023, când Voyager 1 a încetat să mai transmită date științifice. Inginerii au reușit să rezolve problema abia în iunie 2024.

În prezent, specialiștii NASA încearcă să remedieze noua defecțiune folosind aceeași abordare care a dat rezultate în cazul incidentului precedent, potrivit unei informări publicate de agenția spațială.

Dacă intervenția va avea succes, Voyager 1 va putea continua să transmită informații colectate de cele două instrumente științifice care mai funcționează la bord.

Primul este un magnetometru, care măsoară câmpurile magnetice din spațiul interstelar, iar al doilea este un detector de unde plasmatice, care permite studierea particulelor încărcate electric din mediul interstelar.

NASA încearcă să prelungească durata de funcționare a sondei până cel puțin în 2027

Pentru a economisi energia disponibilă la bordul sondei, echipa misiunii a oprit o parte dintre instrumentele Voyager la începutul acestui an, menținând în funcțiune alte echipamente, mai eficiente din punct de vedere energetic.

Operațiunea, denumită „Big Bang”, ar trebui să permită continuarea funcționării sondei cel puțin până în 2027.

Cu toate acestea, resursele energetice ale Voyager 1 sunt limitate, iar la un moment dat sonda nu va mai putea alimenta instrumentele și sistemele necesare desfășurării misiunii științifice.

Chiar și după încetarea funcționării, Voyager 1 își va continua deplasarea prin spațiul interstelar pentru o perioadă nedeterminată.

La bordul său se află celebrul „Golden Record”, un disc care conține imagini, muzică și informații despre viața pe Pământ, conceput ca un mesaj destinat eventualelor civilizații extraterestre care l-ar putea descoperi.

Până atunci, Voyager 1 va continua, atât timp cât sistemele sale vor permite, să studieze mediul interstelar, regiunea dintre stele în care au pătruns până în prezent doar sondele Voyager 1 și Voyager 2.

Voyager 1 a ajuns oficial în spațiul interstelar în 2012, după ce, de-a lungul misiunii sale, a revoluționat cunoștințele oamenilor de știință despre Jupiter, Saturn și alte corpuri cerești din Sistemul Solar.

Editor : Ș.A.