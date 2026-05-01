Scriitorii din România şi R. Moldova susţin unirea celor două ţări: „A venit timpul să se treacă la fapte”

Hartă România - Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Uniunea Scriitorilor din România şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova „se angajează să susţină nobilul obiectiv al Unirii cu toate mijloacele care le stau la dispoziţie”, se arată într-un comunicat de presă, citat de News.ro. 

Poziţia celor două uniuni de scriitori, conduse de Varujan Vosganian şi Teo Chiriac, vine să ca urmare a declaraţiilor preşedinţilor Nicuşor Dan şi Maia Sandu în susţinerea idealului reunificării.

Într-un interviu recent pentru „Le Monde”, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a arătat că Unirea Republicii Moldova cu România ar reprezenta rezolvarea integrării teritoriului actual al Moldovei de peste Prut în Uniunea Europeană ca parte a unui singur stat, România, cu toate consecinţele benefice care decurg de aici.

De asemenea, Maia Sandu a subliniat faptul că decizia reunificării aparţine exclusiv cetăţenilor moldoveni. Preşedintele Republicii Moldova a declarat în repetate rânduri că ar vota pentru reunirea cu România. Totodată, a reamintit că deţine şi cetăţenia română.

La rândul său, preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat cu referire la acest proiect că din partea României nu s-a schimbat nimic faţă de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, conform căruia România este pregătită pentru reunificare în orice moment în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori. "Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata", a adăugat preşedintele României.

„Uniunea Scriitorilor din România şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova întâmpină cu bucurie şi cu legitimă speranţă aceste declaraţii făcute la cel mai înalt nivel, în perspectiva unui moment care ar putea fi unul istoric”, potrivit comunicatului Uniunii, care precizează:

„Să reamintim că scriitorii, intelectualii, cărturarii români au fost mereu adânc preocupaţi de idealul Unirii. Pentru aceasta au luptat cu armele lor (cuvintele), iar unii dintre ei şi pe front, în secolele în care s-au înfăptuit Unirea de la 1859 şi Marea Unire de la 1918. Iar în timpul regimului totalitar sovietic din secolul al XX-lea, scriitorii români dintre Prut şi Nistru au dus o luptă impresionantă pentru păstrarea limbii şi culturii române şi ulterior pentru revenirea la alfabetul latin şi recunoaşterea limbii române ca limbă oficială a Republicii Moldova”.

Potrivit comunicatului, Uniunea Scriitorilor din România şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova susţin introducerea pe agenda publică a acestui proiect unionist şi transformarea lui într-o prioritate naţională, transpartinică, a românilor din România şi Republica Moldova. Indiferent de opţiunile ideologice, diferite în pluralismul democratic, românii de pe cele două maluri ale Prutului au o tradiţie, un teritoriu, o istorie, o limbă, o cultură şi o literatură comune; şi, în fond, aceeaşi identitate naţională.

„Considerăm că a venit timpul să se treacă de la declaraţii de intenţii la fapte concrete, şi anume la elaborarea unui scenariu realist, bine întemeiat, din punct de vedere politic, legislativ, financiar, economic, educaţional, cultural etc., al obiectivului de Unire a Republicii Moldova cu România”, arată aceștia.

Uniunile de scriitori consideră că pentru elaborarea acestui scenariu ar fi benefică formarea unui grup de experţi de la Bucureşti şi Chişinău, care să analizeze toate aspectele unificării celor două state şi, de asemenea, să conceapă o strategie de comunicare şi promovare a acestui Proiect de Ţară în cele două state româneşti şi în dialogul cu partenerii noştri externi.

Top Citite
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
1
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
2
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
un om lucreaza la panouri solare pe casa
4
„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
5
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
Nicușor Dan, despre o posibilă reunificare cu Republica Moldova: „România este pregătită”
alexandru balan primeste flori la revenirea in belarus
Alexandru Balan, întâmpinat cu flori în Belarus şi prezentat de presa de la Minsk drept „spion belarus repatriat”
INSTANT_EXTRADARE_BALAN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS acuzat de trădare de patrie, a fost trimis în Belarus. SUA mulțumesc României
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu consideră că reunificarea cu România ar permite o integrare mai rapidă a Moldovei în UE
Drona căzută pe bloc. Foto Poliția Republicii Moldova Facebook
Un obiect asemănător unei drone s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri din centrul Chișinăului
Recomandările redacţiei
oana toiu mae
Oana Țoiu, despre declasificarea dosarelor din anii '90: „Nu văd cui...
militari români participă la un exerciţiu miilitar NATO
Bolojan, despre decizia ca cinci miliarde de euro din SAFE să meargă...
sorin grindeanu psd
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură...
Ionut Dumitru.
Ionuț Dumitru, despre listarea companiilor de stat: E mai bine să...
Ultimele știri
Răspunsul unui fost secretar de stat pentru Radu Miruță, care a acuzat că a găsit 21 de trenuri noi care zac nefolosite
România pierde peste 458 de milioane de euro din cererea nr. 3 de plată din PNRR. Pîslaru: „Poate data viitoare ne învățăm minte”
Obligația pe care o vor avea proprietarii de câini dintr-un oraș italian. Amendă de până la 500 de euro dacă nu va fi respectată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cum s-a născut, de fapt, galeria FCSB. „Erau manipulanți”
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte