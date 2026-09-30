Live TV

Scrisoare de intenție între Ministerele Apărării din România și Polonia în cadrul SAFE. Care este miza acestui acord

Data actualizării: Data publicării:
Militari
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că miercuri, la sediul instituţiei, a fost semnată Scrisoarea de intenţie privind cooperarea dintre ministerele apărării naţionale din România şi Polonia în cadrul Instrumentului financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Potrivit unui comunicat al MApN, Scrisoarea de intenţie a fost semnată de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleşa, şeful Direcţiei generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naţionale, şi de generalul de brigadă Romuald Maksymiuk, şeful Direcţiei generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naţionale al Poloniei.

„Prin semnarea scrisorii de intenţie, cele două ministere ale apărării au agreat să intensifice cooperarea în sprijinul industriei de apărare dintre ambele ţări în format bilateral, în cadrul NATO şi al Uniunii Europene şi să colaboreze strâns în privinţa achiziţiei sistemului de lovire cu muniţie loitering, unul din proiectele gestionate de MApN care vor fi finanţate prin mecanismul SAFE”, menţionează sursa citată.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa secretarului de stat Sorin Moldovan, şeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din MApN, şi a secretarului de stat în ministerul polonez al apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, aflată în vizită oficială la Bucureşti, transmite Ministerul Apărării Naţionale.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
3
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari...
Siegfried Mureșan
4
Scenariul respingerii guvernului Mureșan: PNL ia în calcul să sesizeze CCR dacă Nicușor...
stele pe cer
5
Cercetătorii au detectat în premieră semnale radio care vin de la o planetă din afara...
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dronă Shahed.
Polonia schimbă regulile pentru piloții care doboară drone rusești. Măsura poate înfuria Moscova
oi profimedia
România şi alte patru state membre ale UE cer măsuri urgente pentru sectorul ovin şi caprin
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
De ce au fost prezenți militari la audierea lui Radu Miruță din Parlament: explicațiile oficiale de la Ministerul Apărării
drona militara Shahed in aer
Fragmente de dronă, căzute pe un câmp din Insula Mare a Brăilei. Un localnic a sunat la 112. Precizările MApN
apartament de inchiriat regim hotelier
România, pe primul loc în UE la supraaglomerarea locuințelor: 60,4% dintre tineri sunt în această situație
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în...
2026-09-30-7881
Mureșan, după ce guvernul său a picat în Parlament: „Partidele care...
dominic fritz
Fritz cere alegeri anticipate după ce Guvernul Mureşan a picat la...
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan, în ziua votului: „Sunt şanse bune ca politicienii să fie...
Ultimele știri
Zelenski a mers personal pe front pentru a felicita militarii care au participat în spectaculoasa „Operațiune Vivaldi”
Opt persoane care au atacat, în luna august, o ambulanţă care transporta un pacient au fost trimise în judecată
Cota redusă de TVA pentru locuințe expiră miercuri, după prelungirea decisă în urma atacului ANCPI. Cât pot plăti în plus cumpărătorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat în...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
„Ne-am împrumutat că să-l ducem la fotbal”! Povestea cutremurătoare din spatele ascensiunii lui Mihnea...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Giovanni Becali s-a operat! Ce a pățit celebrul impresar: “Urmează să încep recuperarea!”
Adevărul
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se pregătește marele transfer pentru Ianis Hagi: ”Miracol. Se finalizează”
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...