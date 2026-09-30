Scrisoare de intenție între Ministerele Apărării din România și Polonia în cadrul SAFE. Care este miza acestui acord

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că miercuri, la sediul instituţiei, a fost semnată Scrisoarea de intenţie privind cooperarea dintre ministerele apărării naţionale din România şi Polonia în cadrul Instrumentului financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Potrivit unui comunicat al MApN, Scrisoarea de intenţie a fost semnată de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleşa, şeful Direcţiei generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naţionale, şi de generalul de brigadă Romuald Maksymiuk, şeful Direcţiei generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naţionale al Poloniei.

„Prin semnarea scrisorii de intenţie, cele două ministere ale apărării au agreat să intensifice cooperarea în sprijinul industriei de apărare dintre ambele ţări în format bilateral, în cadrul NATO şi al Uniunii Europene şi să colaboreze strâns în privinţa achiziţiei sistemului de lovire cu muniţie loitering, unul din proiectele gestionate de MApN care vor fi finanţate prin mecanismul SAFE”, menţionează sursa citată.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa secretarului de stat Sorin Moldovan, şeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din MApN, şi a secretarului de stat în ministerul polonez al apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, aflată în vizită oficială la Bucureşti, transmite Ministerul Apărării Naţionale.

Editor : Sebastian Eduard