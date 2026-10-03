Milioanele de euro investite în lărgirea plajelor din Mamaia par să se ducă, la propriu, pe apa sâmbetei. În doar 6 ani, marea a recucerit zeci de metri de nisip, lăsând în urmă un peisaj complet schimbat față de cel de la inaugurare. Specialiștii avertizează că eroziunea accentuată este alimentată de valurile mari din apropierea țărmului.

Plaja în Mamaia a fost extinsă cu peste o sută de metri în larg. Dar măsurătorile de acum arată că nisipul a început să fie tras spre larg de valurile mari.

După 6 ani de la lucrările de înnisipare, plaja din centrul stațiunii Mamaia este mai îngustă cu 40 de metri. Adică nu mai are 200 de metri cât avea inițial, ci 160 de metri.

Specialiștii spun că plaja din Mamaia a fost concepută special ca să se erodeze natural în timp.

Nicușor Buzgaru, director tehnic ABADL: Pe anumite sectoare este posibil ca ele să pară că sunt exagerate. Nu este nimic exagerat pentru că sunt 50 de ani durată de viață și întâmpinăm deja niște efecte care inevitabil se vor produce.

Localnic: Văzând pe teren ceea ce se întâmplă plaja nu este micșorată, din contră, se poate observa și cu ochiul liber, chiar dacă nu ai mai fost pe litoral de 2 ani. Odată cu efectuarea înnisipării, plaja este mult mai lată, mai mare.

Primele lucrări de înnisipare de pe litoral au început acum zece ani.

Sectoarele de plajă din orașul Constanța au aceleași dimensiuni. Ba chiar în unele locuri sunt mai late cu 20 de metri.

Stelian Hagi, director ABADL: Plaja în 2015 a avut în medie 100 de metri liniari. Acum pe zonele dinspre nord ea s-a mărit.

Lucrările continuă în sudul litoralului, iar estimările arată că anul viitor vom avea peste 600 de hectare de plaje.

Editor : A.P.